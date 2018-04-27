Fortnite paraya para demiyor!

Fortnite son dönemin en popüler oyunlarından biri. İlk olarak Day-Z ve H1Z1 gibi oyunların başlattığı “Battle Royale” çılgınlığı daha sonra PUBG ve Fornite ile devam etti. Her ne kadar içerisinde satın alınabilir içerikler barındırmasına rağmen ücretsiz olarak oynanabilen yapısı ile öne çıkan Fortnite, bu popülerliğini ciddi bir gelire dönüştürmüş durumda.

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Fortnite sadece mart ayında 223 milyon dolar kazandı!

Açıklanan rakamlara göre oyun, geçtiğimiz ay tam 223 milyon dolar gelir elde etmiş durumda. Oyunun “free-to-play” yani oynaması ücretsiz bir oyun olduğunu düşünürsek bu rakam gerçekten etkileyici. Tabii ki sözünü ettiğimiz bu gelirlerin tamamı, oyun içerisinde herhangi bir üstünlük sağlamayan kozmetik kostüm ve diğer eşyalardan geliyor.

Bu arada SuperData verilerine göre oyunun en büyük rakibi olan PUBG‘yi gelir ve aylık aktif kullanıcı sayısı bazında geçmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde oyunun iOS sürümü de kullanıcılarla buluşmuş ve App Store’da ilk sıraya yerleşmişti.