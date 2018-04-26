Opera Touch tanıtıldı: Tek elle kullanıma uygun mobil tarayıcı

Opera Touch mobil tarayıcı, Android için çıktı! Şirketin direkt olarak tek elle kullanım kolaylığı için tasarladığı yeni tarayıcı, ayrıca mobil ve masaüstü tarayıcıları arasında içerik paylaşımını da kolaylaştırıyor.

Opera Touch neler sunuyor?

Tarayıcıyı açtığınızda arama bölümü aktif olarak geliyor ve klavye her seferinde otomatik olarak açılıyor. Böylece tek elle direkt yazmaya başlayabiliyorsunuz.

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Fast Action Button (FAB) yani Hızlı Aksiyon Tuşu ekranın hemen altında yer alıyor. Bu tuşa bastığınızda ya da basılı tuttuğunuzda sayfayı yenilemek ve sekmeler arasında gezmek gibi işlevler için kullanabiliyorsunuz. Tarayıcı da dahili reklam engelleme, cryptojacking koruması, AR ve barkod tarayıcı özellikleri bulunuyor.

Opera Touch tarayıcısının bir diğer özelliği ise Flow. Bu özellik sayesinde kullanıcılar web sitesi bağlantılarını mobil ve masaüstü tarayıcısına gönderebiliyor. Aradaki bağlantı QR kod taramasıyla gerçekleştiriliyor ve başka hiçbir ayar yapmanıza gerek kalmıypr.