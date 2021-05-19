Fortnite NBA skinleri geliyor!

Fortnite şüphesiz ki oyun dünyasının en popüler battle royale’lerinden biri. Çıktığı 2017 yılından beri kitleleri peşinden sürükleyen oyun, 500 milyona yakın sayıda oyuncuya sahip. Tabi, Fortnite’ın bu popülaritesinin en önde gelen nedenlerinden biri sunduğu farklı dinamikler ve özgün oynanış. Ancak bu unsurlar tek başına bu büyük popülariteyi açıklamıyor. Oyunun nerdeyse çıktığından beri diğer battle royale yapımlarına kıyasla çok daha iyi uyguladığı ve kendine büyük avantaj sağladığı diğer bir strateji de yaptığı iş birlikleri. Fortnite severlerin hatırlayacağı üzere; yapım bugüne kadar Marvel, DC, Stranger Things, NFL, Neymar, ünlü Twitch yayıncıları ve daha birçok markayla iş birliği yapmıştı. Bu iş birlikleri genelde kozmetik (skinler) olarak gerçekleşirken, bazen de oyuna gelen çeşitli oyun modları vasıtasıyla hayat bulmuştu. Görünüşe göre, Fortnite’ın işbirlikleri konusunda hız kesmeye niyeti yok. Zira, bugün Epic Games’in resmi olarak da duyurduğu üzere, oyuna “The Crossover” adı altında NBA skin’leri (kostüm) geliyor. İşte tüm detaylarıyla Fortnite NBA skinleri…

Fortnite NBA skinleri 21 Mayıs’ta oyuna geliyor

NBA playoff’ları 22 Mayıs’ta, yani önümüzdeki cumartesi günü başlıyor. Hatta, playoff’lara kalacak son takımları belirleyecek olan yeni play-in turnuvası başladı bile. Görünüşe göre, Epic Games yine başarılı bir ticari hamleye imza atarak Fortnite ve NBA işbirliğini dünyada NBA rüzgarının kuvvetli estiği bu günlere denk getirmeyi başarıyor. Öyle ki, NBA skinleri 21 Mayıs’ta oyun mağazasındaki yerini alacak.

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Epic Games bugün yaptığı resmi açıklamayla NBA işbirliğinin detaylarını duyurdu. Buna göre, “In The Paint” ismli NBA skinleri önümüzdeki cuma oyuna geliyor. Bu kostüm seti 30 NBA takımının 30’unun da formalarını içerecek. Yani, bu skin’lerden birini satın aldığınızda 30 takımın formasına da sahip olacaksınız. Yapmanız gereken sadece set içinde gelecek karakterlerden birini seçip, satın almak. Bu şekilde istediğiniz formayı değiştirerek, istediğiniz zaman giyme şansınız olacak.

Diğer kozmetikler de sızdırıldı

Fortnite ve NBA işbirliğinin tek meyvesi tabi ki de skin’ler değil. Buna ek olarak, oyuna çeşitli NBA temalı kozmetikler de gelecek. Güvenilir Fortnite sızıntıcısı iFireMonkey isimli Twitter kullanıcısı, bu kozmetiklerin görsellerini bugün paylaştı. Buradan gördüğümüze göre; bu kozmetikler NBA kupası şeklinde bir sırtlık, Llamalı bir pota şeklinde sırtlık, duvar yazısı, banner ikonu ve bir adet basketbol dansı şeklinde emote’dan oluşmakta. Başka bir deyişle, NBA ürünleri için klasik bir Fortnite işbirliği setindeki her eşyayı içeriyor diyebiliriz.

Donovan Mitchell ve Trae Young oyuncu dolapları da geliyor

NBA işbirliğinin diğer bir meyvesi de oyuncu dolapları. Hatırlayacağınız üzere, Fortnite bir süredir ünlü kişilerin (genelde yayıncılar) seçtiği kozmetiklerle dolaplar oluşturup, mağazada satışa sunuyor. Görünüşe göre bu geleneğin son temsilcisi Utah Jazz’in All Star guard’ı Donovan Mitchell ve Atlanta Hawks’ın yıldızı Trae Young olacak. Bu iki oyuncusunun da sıkı birere Fortnite oyuncusu olduğu biliniyor. Dolapların içeriğine gelirsek de; Donavan Mitchell’in dolabı Pijamabalığı kıyafeti, Peluşbalığı sırt süsü, Karayaran kazması, Dinamik Ateş kaplaması ve Tehlikeli Dans ifadesini içerirken; Young’ın dolabında ise Kızıl Kuvvet kıyafeti, Altın Çapa kazması, Yıldız Kuşağı kaplaması ve Basketbol Numaraları ifadesi bulunmakta. Açıkcası, iki oyuncunun da başarılı seçimler yaptığını söylemeliyiz. Hatta, görünüşe göre, Trae Young’ın skin seçimi meşhur e-sporcu kıyafetlerinden. Belki de Trae de bir e-sporcu kadar iyi Fortnite oynuyor olabilir…

Bir de etkinlik: NBA Team Battles

NBA partnerliğinin son ürünü de her zaman olduğu gibi bir Fortnite etkinliği. Bu etkinliğe her oyuncu katılabilecek. Hatta, oynamak istemiyorsanız, sadece favori NBA takımınızı desteklemek için de taraftar olarak katılmanız mümkün. Bunun yanında, bu etkinliğin oyunculara bazı ödüller kazandıracağını da belirtelim. Etkinlikteki 3 görevi tamamladığınızda NBA duvar yazısını kazanırken, bu sayıyı 5’e yükselttiğinizde ise banner ikonuna sahip olabiliyorsunuz. Buna ek olarak, V-buck (V-papel) ödülleri ise şu şekilde:

1. takım 500 V-buck ve şampiyonluk kupası sırtlığı

2. takım 300 V-buck

3. takım 100 V- buck

Ayrıca, etkinliğin bugün başladığını ve bu link vasıtasıyla etkinliğe kaydolabileceğinizi belirtelim.

Fortine sistem gereksinimleri nedir?

Fortnite minumum sistem gereksinimleri:

PC’de Intel HD 4000; Mac’te Intel Iris Pro 5200 veya muadili AMD GPU

Core i3-3225 3.3 GHz

4 GB RAM

Windows 7/8/10 64-bit + macOS 10.14.6 sürümü

Fortnite önerilen sistem gereksinimleri:

Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 muadili DX11 GPU

2 GB VRAM

Core i5-7300U 3.5 GHz

8 GB RAM

Windows 7/8/10 64-bit + macOS 10.14.6 veya daha yeni sürümleri

Kaynak: EpicGames, GameSpot