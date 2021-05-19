Oyun
Fortnite NBA skinleri geliyor!
Fortnite şüphesiz ki oyun dünyasının en popüler battle royale’lerinden biri. Çıktığı 2017 yılından beri kitleleri peşinden sürükleyen oyun, 500 milyona yakın sayıda oyuncuya sahip. Tabi, Fortnite’ın bu popülaritesinin en önde gelen nedenlerinden biri sunduğu farklı dinamikler ve özgün oynanış. Ancak bu unsurlar tek başına bu büyük popülariteyi açıklamıyor. Oyunun nerdeyse çıktığından beri diğer battle royale yapımlarına kıyasla çok daha iyi uyguladığı ve kendine büyük avantaj sağladığı diğer bir strateji de yaptığı iş birlikleri. Fortnite severlerin hatırlayacağı üzere; yapım bugüne kadar Marvel, DC, Stranger Things, NFL, Neymar, ünlü Twitch yayıncıları ve daha birçok markayla iş birliği yapmıştı. Bu iş birlikleri genelde kozmetik (skinler) olarak gerçekleşirken, bazen de oyuna gelen çeşitli oyun modları vasıtasıyla hayat bulmuştu. Görünüşe göre, Fortnite’ın işbirlikleri konusunda hız kesmeye niyeti yok. Zira, bugün Epic Games’in resmi olarak da duyurduğu üzere, oyuna “The Crossover” adı altında NBA skin’leri (kostüm) geliyor. İşte tüm detaylarıyla Fortnite NBA skinleri…
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Fortnite NBA skinleri 21 Mayıs’ta oyuna geliyor
NBA playoff’ları 22 Mayıs’ta, yani önümüzdeki cumartesi günü başlıyor. Hatta, playoff’lara kalacak son takımları belirleyecek olan yeni play-in turnuvası başladı bile. Görünüşe göre, Epic Games yine başarılı bir ticari hamleye imza atarak Fortnite ve NBA işbirliğini dünyada NBA rüzgarının kuvvetli estiği bu günlere denk getirmeyi başarıyor. Öyle ki, NBA skinleri 21 Mayıs’ta oyun mağazasındaki yerini alacak.
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Epic Games bugün yaptığı resmi açıklamayla NBA işbirliğinin detaylarını duyurdu. Buna göre, “In The Paint” ismli NBA skinleri önümüzdeki cuma oyuna geliyor. Bu kostüm seti 30 NBA takımının 30’unun da formalarını içerecek. Yani, bu skin’lerden birini satın aldığınızda 30 takımın formasına da sahip olacaksınız. Yapmanız gereken sadece set içinde gelecek karakterlerden birini seçip, satın almak. Bu şekilde istediğiniz formayı değiştirerek, istediğiniz zaman giyme şansınız olacak.
Diğer kozmetikler de sızdırıldı
Fortnite ve NBA işbirliğinin tek meyvesi tabi ki de skin’ler değil. Buna ek olarak, oyuna çeşitli NBA temalı kozmetikler de gelecek. Güvenilir Fortnite sızıntıcısı iFireMonkey isimli Twitter kullanıcısı, bu kozmetiklerin görsellerini bugün paylaştı. Buradan gördüğümüze göre; bu kozmetikler NBA kupası şeklinde bir sırtlık, Llamalı bir pota şeklinde sırtlık, duvar yazısı, banner ikonu ve bir adet basketbol dansı şeklinde emote’dan oluşmakta. Başka bir deyişle, NBA ürünleri için klasik bir Fortnite işbirliği setindeki her eşyayı içeriyor diyebiliriz.
Donovan Mitchell ve Trae Young oyuncu dolapları da geliyor
NBA işbirliğinin diğer bir meyvesi de oyuncu dolapları. Hatırlayacağınız üzere, Fortnite bir süredir ünlü kişilerin (genelde yayıncılar) seçtiği kozmetiklerle dolaplar oluşturup, mağazada satışa sunuyor. Görünüşe göre bu geleneğin son temsilcisi Utah Jazz’in All Star guard’ı Donovan Mitchell ve Atlanta Hawks’ın yıldızı Trae Young olacak. Bu iki oyuncusunun da sıkı birere Fortnite oyuncusu olduğu biliniyor. Dolapların içeriğine gelirsek de; Donavan Mitchell’in dolabı Pijamabalığı kıyafeti, Peluşbalığı sırt süsü, Karayaran kazması, Dinamik Ateş kaplaması ve Tehlikeli Dans ifadesini içerirken; Young’ın dolabında ise Kızıl Kuvvet kıyafeti, Altın Çapa kazması, Yıldız Kuşağı kaplaması ve Basketbol Numaraları ifadesi bulunmakta. Açıkcası, iki oyuncunun da başarılı seçimler yaptığını söylemeliyiz. Hatta, görünüşe göre, Trae Young’ın skin seçimi meşhur e-sporcu kıyafetlerinden. Belki de Trae de bir e-sporcu kadar iyi Fortnite oynuyor olabilir…
Bir de etkinlik: NBA Team Battles
NBA partnerliğinin son ürünü de her zaman olduğu gibi bir Fortnite etkinliği. Bu etkinliğe her oyuncu katılabilecek. Hatta, oynamak istemiyorsanız, sadece favori NBA takımınızı desteklemek için de taraftar olarak katılmanız mümkün. Bunun yanında, bu etkinliğin oyunculara bazı ödüller kazandıracağını da belirtelim. Etkinlikteki 3 görevi tamamladığınızda NBA duvar yazısını kazanırken, bu sayıyı 5’e yükselttiğinizde ise banner ikonuna sahip olabiliyorsunuz. Buna ek olarak, V-buck (V-papel) ödülleri ise şu şekilde:
- 1. takım 500 V-buck ve şampiyonluk kupası sırtlığı
- 2. takım 300 V-buck
- 3. takım 100 V- buck
Ayrıca, etkinliğin bugün başladığını ve bu link vasıtasıyla etkinliğe kaydolabileceğinizi belirtelim.
Fortine sistem gereksinimleri nedir?
Fortnite minumum sistem gereksinimleri:
- PC’de Intel HD 4000; Mac’te Intel Iris Pro 5200 veya muadili AMD GPU
- Core i3-3225 3.3 GHz
- 4 GB RAM
- Windows 7/8/10 64-bit + macOS 10.14.6 sürümü
Fortnite önerilen sistem gereksinimleri:
- Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 muadili DX11 GPU
- 2 GB VRAM
- Core i5-7300U 3.5 GHz
- 8 GB RAM
- Windows 7/8/10 64-bit + macOS 10.14.6 veya daha yeni sürümleri
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Oyun
Düşük sistem gereksinimli oyunlar | 2021 Güncel Liste
Covid-19 pandemisi nedeniyle evlerde geçirdiğimiz zaman bir hayli arttı. Haliyle, bu da bizi evde yapılan aktivitelere her zamankinden daha çok vakit ayırmaya itiyor. Belki de bu aktivitelerin en önde gelenlerinden ve en keyiflilerinden biri de oyun oynamak. Bazılarımız bunun için oyun konsollarını tercih ederken, önemli sayıda kullanıcı da tercihini bilgisayarlardan yana kullanmakta. Tabi, konu bilgisayar oyunculuğu olunca, her ne kadar konsola göre çok daha iyi bir kalite sunsa da, bazı engeller olduğunu da söylemek lazım. Bu engellerden en büyüklerinden biri de şüphesiz ki maliyet. Öyle ki, bilgisayarda oyun oynamak için genelde yüksek kas gücüne sahip ve maliyetli PC’lere sahip olmak gerekiyor. Ancak bu yüksek maliyetli cihazlar bir olmazsa olmaz değil. Zira, düşük donanımlarla da oldukça keyifli vakit geçirebileceğiniz oyunlar mevcut. Biz de bu oyunları sizler için derledik. İşte düşük sistem gereksinimli oyunlar 2021 yılı listemiz…
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Düşük sistem gereksinimli oyunlar listesi
Sizler için mümkün olduğunca her oyun türünden ve birçok donanımda çalışacak oyunlar seçmeye çalıştık. Öylseyse, gelin lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim.
1- Warframe
İlk oyunumuz birçok oyuncuya hitap edecek bir yapım. Zira Warframe; aksiyon/RPG/FPS elementlerini bünyesinde toplayan türde bir oyun. Ayrıca, oyun gizlilik (stealth)öğeleri de içeriyor. Assasin’s Creed’in bu yanını sevenler Warframe’i de muhtemelen keyifle oynayacaktır. Buna ek olarak, oyunla ilgili diğer güzel bir detay da ücretsiz olması. Her ne kadar oyun için satın almalar barındırsa da, oyunun pay-to-win olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Son olarak, oyunun internet bağlantısı gerektirdiğini de ekleyelim.
Warframe sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: Windows 7 64-Bit (32-bit desteklenmiyor)
- İşlemci: Intel Core 2 Duo e6400 veya AMD Athlon x64 4000+ (~2.2Ghz dual core CPU)
- RAM: 4GB
- Alan: 35GB
- Ekran Kartı: DirectX 10+ özellikli Ekran Kartı
2- Disco Elysium
Disco Elysium bir açık dünya/RPG (Rol Yapma) oyunu. Oyunda bir cinayeti çözmeye çalışan bir dedektifi canlandırıyorsunuz. Buna ek olarak, oyunda 24 adet değişik yetenek var ve bu yetenekleri nasıl kullandığınız oyundaki kaderinizi bir hayli etkiliyor. Kesinlikle keyifli bir oyun, şans vermenizi tavsiye ederiz.
Disco Elysium sistem gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core 2 Duo
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 11 compatible video card (integrated or dedicated with min 512MB memory)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
3- League Of Legends
Sıradaki yapımımız ise oyun tarihinin en efsane oyunların biri olan Leauge Of Legends. Her ne kadar oyunu tanıtmaya çok gerek olmasa da, yapımın RPG/RTS/online battle arena türlerinden elementler içerdiğini söyleyelim. Dota 2 seviyorsanız, Leauge Of Legends’a da şans vermenizde fayda var. Son olarak oyunla ilgili diğer güzel bir taraf da, oyunun ücretsiz olması. Ayrıca, pay-to-win durumu da söz konusu değil.
Leauge Of Legends sistem gereksinimleri:
- 3 GHz işlemci (SSE2 yönerge kümesi veya daha üstünü desteklemeli)
- 2 GB RAM
- 12 GB boş sabit disk alanı
- Shader 2.0b sürümü uyumlu ekran kartı
- 1920×1200’e kadar ekran çözünürlüğü
- DirectX v9.0c veya daha üst sürüm desteği
- Windows 7, Windows 8 ya da Windows 10
4- Team Fortress 2
Düşük sistem gereksinimli oyunlar listemizdeki bu oyunumuzun arkasında CS: GO’nun geliştiricisi Valve var. Team Fortress 2 şirin grafiklere sahip, çok oyunculu bir FPS oyunu. Her ne kadar grafikleri biraz eski olsa da, oyun oynanış açısından hala çok keyifli. Ayrıca, bu oyunumuzun da ücretsiz olduğunu belirtelim.
Team Fortress 2 sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows® 7 (32/64-bit)/Vista/XP
- İşlemci: 1.7 GHz Processor or better
- Bellek: 512 MB RAM
- DirectX: Sürüm 8.1
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
5- Mutant Year Zero: Road to Eden
Bu oyunumuz XCOM ve Fallout’un karışımı bir yapım gibi düşünebilirsiniz. Aslında oyun kombat ağırlıklı olsa da, yine de bazı RPG (Rol Yapma) öğeleri içeriyor. Özellikle oyunlarda post-apokaliptik ortamlardan hoşlanıyorsanız, kesinlikle denemeniz gereken bir yapım.
Mutan Year Zero: Road To Eden sistem gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i5-760 / AMD Phenom II X4 965
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GTX 580 / AMD Radeon HD 7870
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
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6- Faster Than Light
Geldik düşük sistem gereksinimli oyunlar listemizin belki de en keyifli oyunlarından birine. Uzayda kendi uzay geminizi yönettiğiniz ve geliştirdiğiniz, adeta uzay gemisi simulatörü tadında bir RPG oyunu düşünün. Bir de buna strateji elementleri ekleyin. Hatta bir de puzzle benzeri öğeler ekleyin. İşte bunların bütünü FTL, yani Faster Than Light.
Faster Than Light sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: Windows XP/ Vista / 7 /8 /10
- İşlemci: 2 GHz
- RAM: 1GB
- Ekran kartı: 128 MB dedicated RAM’li herhangi bir ekran kartı
- Depolama alanı: 175 MB
7- Among Us
Among Us’ı duymuş olmanız kuvvetle muhtemel. Ancak gelin son yılın en popüler oyunlardan biri olan Among Us’ı kısaca tanıtalım. Arkasında Innersloth’un imzası bulunan yapım, çok oyunculu bir sosyal çıkartma/eksiltme (social decution) oyunu. Özetle, oyunun amacı oyuncular arasındaki haini (impostor diye geçiyor) bulmak. Arkadaşlarınızla oyun oynamaktan keyif alıyorsanız kesinlikle tavsiye ediyoruz.
Among Us sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+
- İşlemci: SSE2 instruction set support
- Bellek: 1 GB RAM
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 250 MB kullanılabilir alan
8- Sid Meier’s Civilization V
Düşük sistem gereksinimli oyunlar listemizde şimdiye kadar RPG, aksiyon ve FPS oyunlarına yer verdik. Listemizin son oyununda bu döngüden çıkıp, farklı türde bir oyuna yer verelim dedik. Karşısınızda strateji türünün en iyilerinden, bağımlılık yapması kuvvetle muhtemel olan Sid Meier’s Civilization V. Age of Empires veya Total War gibi oyunları seviyorsunuz, bu yapıma da kesinlikle şans vermelisiniz.
- İşletim sistemi: Windows Vista SP2/ 7
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz or AMD Athlon X2 64 2.0 GHz
- RAM: 2GB
- Ekran kartı: 256 MB ATI HD2600 XT veya daha iyisi, 256 MB nVidia 7900 GS veya daha iyisi, veyaCore i3 veya daha iyi dahili grafik kartı
- Depolama alanı: 8GB
- DirectX sürümü: 9
Eğer sizin de düşük sistem gereksinimli oyunlar listemize bir tavsiyeniz varsa, bunları yorumlarda görmekten mutluluk duyarız.
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Genel
GTA 6 çıkış tarihi ile alakalı yeni detaylar ortaya çıktı!
GTA 6 çıkış tarihi ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Oyun dünyasını değiştiren Rockstar yapımı serinin yeni oyunu ne yazık ki bu yıl da gelmeyecek gibi gözüküyor. Zira Rockstar firmasının asıl sahibi olan Take Two, yeni bir finansal rapor yayımladı. Hissedarlara paylaşılan bu rapor ile birlikte firmanın bu yıl çıkarmayı planladığı oyunlar da ortaya çıktı. İsim olarak belirlenmese de firma 2021 içerisinde iki yeni “devam oyunu” çıkaracak. Ancak bu iki oyundan biri ne yazık ki GTA 6 değil.
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GTA 6 bu yılda çıkmayacak!
Oyun dünyasının en önemli yapımlarından biri kuşkusuz GTA serileri. Rockstar yapımı oyunlar, piyasada var oldukları zaman dilimlerinde oldukça beğeni toplamayı başardılar. 15 oyundan oluşan seri, oyun dünyasına kazandırdıkları nedeniyle hep dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı. Beklentilerin artık üst seviyede olduğu oyun serisinin yeni üyesi de bir türlü gelmek bilmiyor açıkçası. 2013 yılında GTA V‘i çıkaran Rockstar, hala GTA 6 için bir açıklama yapmıyor. Hatta firma oyunu ikinci kez yeni nesle uygun hale getirmek ile uğraşıyor. PC dahil yedi farklı platforma (PlayStation 3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S) çıkış yapan GTA V için de her geçen gün yeni güncelleme yayınlanıyor. Ancak hemen hemen her yıl yeni iddianın ortaya atıldığı, hatta Türkiye’de geçeceğinin dahi iddia edildiği GTA 6 bir türlü kendini göstermiyor. Kesin çıkış tarihi bilinmeyen oyun ile alakalı dolaylı yollardan bazı bilgiler ortaya çıktı. Görünüşe göre Rockstar‘ın sahibi olan firma Take Two 2021 için herhangi bir GTA 6 planı yapmıyor.
Take Two geçtiğimiz günlerde hissedarlarına yeni bir finansal rapor sunumu gerçekleştirdi. Firmanın genel vizyonunun konuşulduğu bu sunumda bazı planlar ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Sahip olunan alt firmaların başarılarının yer aldığı sunumda Take Two markası altında çalışan stüdyoların 2021 yılı sonuna kadar kaç tane oyun çıkaracağı belli oldu. Buna göre firmaya bağlı stüdyolardan yıl sonuna kadar yalnızca iki yeni oyun piyasaya çıkacak. Ve ne yazık ki bu oyunlar arasında GTA 6 yer almıyor. Zira daha önceden yapılan açıklamalara göre çıkacak iki oyun da 2K tarafından geliştirilecek. Firma WWE 2K22 ve NBA 2K22 oyunları ile kontenjanı doldurdu. Ayrıca GTA 6 gibi büyük bir oyunun zaten çıkacak olması ihtimalinde Take Two‘nun bunu sunuma eklememesi de pek mümkün değil. Zira seri geldiği nokta neticesiyle dünya genelinde büyük bir beklentiye sahip. Bununla birlikte GTA 6‘nın çıkışı oyun dünyasındaki dengeleri de yine değiştirecektir. Tıpkı GTA V‘in başardıkları gibi.
GTA V Enhanced sürümü yılın ikinci yarısında çıkacak!
Her ne kadar GTA 6 ile alakalı herhangi bir haber ortaya çıkmış olmasa da, GTA V ve Online ile alakalı kritik bilgiler ortaya çıktı. 2013 yılında piyasaya çıkan oyun, hala aktif oyuncu sayılarında üst sıralarda yer alıyor. Özellikle Online kısmına gelen güncellemeler ile oyun sürekli canlı tutuluyor diyebiliriz. Hal böyle olunca Rockstar firması da buradaki gelir kaynağını kaybetmek istemiyor. Firma bu yılın ikinci yarısında oyunun yeni nesil sürümünü oyuncuların beğenisine sunacak. Bununla birlikte bu sürümün yeni bir oyun olarak adlandırılmadığını belirtmek gerek. Zira Rockstar‘a göre Enhanced Edition sadece bir güncelleme. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına çıkacak bu sürüm ile birlikte firma da oyundan gelir elde etmeye devam edecek gibi gözüküyor.
Ayrıca GTA Online‘da yine içerisinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında GTA V‘ten ayrılacak. Firma Red Dead Redemption 2‘de yaptığı gibi ana oyunla Online modu ayırmak istiyor. Online modu daha ucuza satmak isteyen oyun devi bu sayede kullanıcılara ana oyuna sahip olma zorunluluğu getirmiyor. 40’tan fazla güncellemenin geldiği GTA Online, bir müddet daha oyun dünyasının merkezinde kalacak gibi gözüküyor. 2023 ile 2024 yıllarına kadar toplamda 19 yeni oyun çıkarmak isteyen Take Two, umarız GTA 6 için de bir yer ayırtır. Oyun dünyasının kült eserlerinden olan ve 345 milyonluk birim satışa ulaşan oyun serisi umarız hayranlarını daha fazla bekletmez. Bakalım Take Two ve Rockstar yine oyun dünyalarında taşları yeniden oynatmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Oyun
Battlefield 6, yıl sonunda geliyor! İşte oyun hakkındaki tüm bilgiler
Battlefield, şüphesiz ki oyun tarihin en efsane serilerinden. Altında EA DICE’ın imzası bulunan serinin oldukça geniş bir hayran kitlesi mevcut. 2002’den beri çıkan 10’u aşkın sayıda oyunuyla oyunculara kendine çeken seri, FPS (first-person shooter) oyunlarında zirveyi Call Of Duty ile paylaşmakta. En son 2018 yılında çıkan Battlefield V’ten beri sessizliğini koruyan Battlefield, görünüşe göre ses getiren bir dönüşe hazırlanıyor. Nitekim, çıkacağını uzun süredir bildiğimiz Battlefield 6 ile ilgili son günlerde önemli haberler gelmekte. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde oyunun tanıtım tarihi ile ilgili sızıntılar olmuştu. Geliştirici Electronic Arts, bu sızıntıları bugün doğruladı. Buna ek olarak, yapımcı EA’in bugün doğruladığı diğer bir konu ise oyununun çıkış tarihi oldu. İşte Battlefield 6 ile ilgi bugüne kadar öğrendiğimiz resmi bilgiler ve diğer sızıntılar…
İçindekiler
Battlefield 6, 2021 sonunda çıkacak
Oyun dünyasının son günlerdeki gündemi Battlefield VI. Son günler oyun hakkındaki birçok sızıntıya sahne olmuştu. Neyse ki, bugün Battlefield 6 ne zaman çıkacak sorusunun cevabını öğrendik. Hem de resmi ağızlardan. Oyunun geliştiricisi Electronic Arts’ın belgelerine göre, yapım bu yıl sonunda sevenleriyle buluşacak.
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EA, bugün şirketin yatırımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Şirketin finansal durumunun konuşulduğu toplantının ortaya çıkardığı bir konuda şirketin gelecek oyunlarının çıkış takvimiydi. Toplantıdaki sunumun slaytlarında gözüktüğü üzere, Battlefield 6, EA’in mali yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Yani, Kuzey Amerika ve Avrupa’da tatil sezonu (holiday season) olarak da bilinen bu dönem, önümüzdeki Ekim-Aralık arasını ifade ediyor. Bu tarih, daha önceden sızan bilgilerle de uyuşmakta. Zira, Electornic Arts CEO’su Andrew Wilson, bundan yaklaşık üç ay önce yine bir yatırım toplantısında bu tarihi işaret etmişti. Bunlara ek olarak, CEO’nun bugünkü toplantıda değindiği diğer bir konuda oyunun teknolojisiyle ilgiliydi. Wilson bu konuda “Battlefield 6 etkileyici olacak. Yeni nesil konsolların tüm kas gücünü sonuna kadar zorlayacağız” şeklinde konuştu.
Oyunun tanıtımı Haziran’da
Electronic Arts’ın bugünkü yatırımcı toplantısının ortaya çıkardığı tek detay oyunun çıkış tarihi değildi. Bunun yanında, bugün CEO’nun ağzından resmi olarak oyunun tanıtım tarihini de duyduk. Buna göre, oyun Haziran ayında ilk trailer’ıyla birlikte tanıtılacak. Bu tanıtımın Haziran’ın kaçında gerçekleşeceği ise henüz belli değil. CEO Andre Wilson’ın bu konuda aktardığı diğer bir bilgi ise, Haziran’daki tanıtımdan sonra oyun hakkında sürekli yeni bilgiler paylaşılacağı oldu. Görünüşe göre EA, oyuncuların heyecanını Battlefield 6’nın çıkışına kadar diri tutmak istiyor. Bu iki tarihin arasındaki sürede; oynanış trailer’ı, oyunun çeşitli modları vb. bilgileri öğrenmemiz kuvvetle muhtemel.
PS4 ve Xbox One’a da gelecek
Yukarda da bahsettiğimiz gibi, EA CEO’sunun bundan yaklaşık üç ay önce gerçekleşen yatırımcı toplantısındaki “yeni nesil konsolların gücünü sonuna kadar kullanacağız.” sözleri, oyunun PS4 ve Xbox One gibi eski nesil konsollara gelmeyeceği yorumlarına neden olmuştu. Neyse ki, bugün öğrendiklerimiz bu bilginin gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Yine bugünkü yatırımcı toplantısında konuşan CEO Andre Wilson, Battlefield 6’nın PS4 ve Xbox One’a geleceğini resmi olarak doğruladı. Hatta, CFO Blake Jorgensen oyunun bu iki konsolda da gayet iyi bir performans vereceğini müjdeledi.
Battlefield 6 sızıntıları
Oyunla ilgili resmi ağızlardan öğrendiğimiz her bilgiyi sizlere aktardık. Gelin bir de güvenilir kaynaklardan öğrendiğimiz sızıntılara göz atalım. İşte başlıca sızıntılar:
- Belki de en güvenilir bilgiler biri yukarda paylaştığımız, oyunun trailer’ından olduğu iddia edilen görsellerden geliyor. Buna ek olarak, oyunun trailer’ının ses dosyası da sızmış durumda. Bunlardan çıkardığımıza ve ünlü sızıntıcı Tom Henderson’un söylediğine göre, oyunda bir çöl haritası olacak.
- Yine diğer bir iddia ise yapımın bir Battle Royale moduna sahip olacağı şeklinde. Açıkçası, battle royale’lerin popülaritesini düşününce, bu pek de uzak bir ihtimal gibi durmuyor.
- Yine Tom Henderson’a göre, Battlelog oyuna geri dönüş yapacak.
- Oyunun adı sadece, bir sayı olmadan “Battlefield” şeklinde olabilir.
- Oyunda yıkıcılık artmış olacak. Yani, değişik patlayıcılar yardımı ile şehirleri bütünüyle haritadan silmeniz mümkün olabilir. Ayrıca, bu konuda doğal afetlerin de önemli bir rol oynayacağı söylenmekte.
Battlefield 6 sistem gereksinimleri
Öncelikle, oyun henüz çıkmadığı için doğal olarak resmi bir sistem gereksinimleri bilgisinin henüz mevcut olmadığının altını çizelim. Ancak oyun sektörünün önde gelen yayıncılarının tahminleri şu şekilde:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10-64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD FX-8320
- Ekran Kartı: Geforce GTX 1070
- RAM: 8GB
- DirectX: 11
- Alan: 80-100 GB arası
Kaynak: GamesRadarPlus, GameRant
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