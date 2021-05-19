Düşük sistem gereksinimli oyunlar | 2021 Güncel Liste

Covid-19 pandemisi nedeniyle evlerde geçirdiğimiz zaman bir hayli arttı. Haliyle, bu da bizi evde yapılan aktivitelere her zamankinden daha çok vakit ayırmaya itiyor. Belki de bu aktivitelerin en önde gelenlerinden ve en keyiflilerinden biri de oyun oynamak. Bazılarımız bunun için oyun konsollarını tercih ederken, önemli sayıda kullanıcı da tercihini bilgisayarlardan yana kullanmakta. Tabi, konu bilgisayar oyunculuğu olunca, her ne kadar konsola göre çok daha iyi bir kalite sunsa da, bazı engeller olduğunu da söylemek lazım. Bu engellerden en büyüklerinden biri de şüphesiz ki maliyet. Öyle ki, bilgisayarda oyun oynamak için genelde yüksek kas gücüne sahip ve maliyetli PC’lere sahip olmak gerekiyor. Ancak bu yüksek maliyetli cihazlar bir olmazsa olmaz değil. Zira, düşük donanımlarla da oldukça keyifli vakit geçirebileceğiniz oyunlar mevcut. Biz de bu oyunları sizler için derledik. İşte düşük sistem gereksinimli oyunlar 2021 yılı listemiz…

Düşük sistem gereksinimli oyunlar listesi

Sizler için mümkün olduğunca her oyun türünden ve birçok donanımda çalışacak oyunlar seçmeye çalıştık. Öylseyse, gelin lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim.

1- Warframe

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İlk oyunumuz birçok oyuncuya hitap edecek bir yapım. Zira Warframe; aksiyon/RPG/FPS elementlerini bünyesinde toplayan türde bir oyun. Ayrıca, oyun gizlilik (stealth)öğeleri de içeriyor. Assasin’s Creed’in bu yanını sevenler Warframe’i de muhtemelen keyifle oynayacaktır. Buna ek olarak, oyunla ilgili diğer güzel bir detay da ücretsiz olması. Her ne kadar oyun için satın almalar barındırsa da, oyunun pay-to-win olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Son olarak, oyunun internet bağlantısı gerektirdiğini de ekleyelim.

Warframe sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 64-Bit (32-bit desteklenmiyor)

İşlemci: Intel Core 2 Duo e6400 veya AMD Athlon x64 4000+ (~2.2Ghz dual core CPU)

RAM: 4GB

Alan: 35GB

Ekran Kartı: DirectX 10+ özellikli Ekran Kartı

2- Disco Elysium

Disco Elysium bir açık dünya/RPG (Rol Yapma) oyunu. Oyunda bir cinayeti çözmeye çalışan bir dedektifi canlandırıyorsunuz. Buna ek olarak, oyunda 24 adet değişik yetenek var ve bu yetenekleri nasıl kullandığınız oyundaki kaderinizi bir hayli etkiliyor. Kesinlikle keyifli bir oyun, şans vermenizi tavsiye ederiz.

Disco Elysium sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core 2 Duo

Intel Core 2 Duo Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: DirectX 11 compatible video card (integrated or dedicated with min 512MB memory)

DirectX 11 compatible video card (integrated or dedicated with min 512MB memory) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

3- League Of Legends

Sıradaki yapımımız ise oyun tarihinin en efsane oyunların biri olan Leauge Of Legends. Her ne kadar oyunu tanıtmaya çok gerek olmasa da, yapımın RPG/RTS/online battle arena türlerinden elementler içerdiğini söyleyelim. Dota 2 seviyorsanız, Leauge Of Legends’a da şans vermenizde fayda var. Son olarak oyunla ilgili diğer güzel bir taraf da, oyunun ücretsiz olması. Ayrıca, pay-to-win durumu da söz konusu değil.

Leauge Of Legends sistem gereksinimleri:

3 GHz işlemci (SSE2 yönerge kümesi veya daha üstünü desteklemeli)

2 GB RAM

12 GB boş sabit disk alanı

Shader 2.0b sürümü uyumlu ekran kartı

1920×1200’e kadar ekran çözünürlüğü

DirectX v9.0c veya daha üst sürüm desteği

Windows 7, Windows 8 ya da Windows 10

4- Team Fortress 2

Düşük sistem gereksinimli oyunlar listemizdeki bu oyunumuzun arkasında CS: GO’nun geliştiricisi Valve var. Team Fortress 2 şirin grafiklere sahip, çok oyunculu bir FPS oyunu. Her ne kadar grafikleri biraz eski olsa da, oyun oynanış açısından hala çok keyifli. Ayrıca, bu oyunumuzun da ücretsiz olduğunu belirtelim.

Team Fortress 2 sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows® 7 (32/64-bit)/Vista/XP

Windows® 7 (32/64-bit)/Vista/XP İşlemci: 1.7 GHz Processor or better

1.7 GHz Processor or better Bellek: 512 MB RAM

512 MB RAM DirectX: Sürüm 8.1

Sürüm 8.1 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

5- Mutant Year Zero: Road to Eden

Bu oyunumuz XCOM ve Fallout’un karışımı bir yapım gibi düşünebilirsiniz. Aslında oyun kombat ağırlıklı olsa da, yine de bazı RPG (Rol Yapma) öğeleri içeriyor. Özellikle oyunlarda post-apokaliptik ortamlardan hoşlanıyorsanız, kesinlikle denemeniz gereken bir yapım.

Mutan Year Zero: Road To Eden sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit

Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit İşlemci: Intel Core i5-760 / AMD Phenom II X4 965

Intel Core i5-760 / AMD Phenom II X4 965 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Ekran Kartı: NVidia GTX 580 / AMD Radeon HD 7870

NVidia GTX 580 / AMD Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

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6- Faster Than Light

Geldik düşük sistem gereksinimli oyunlar listemizin belki de en keyifli oyunlarından birine. Uzayda kendi uzay geminizi yönettiğiniz ve geliştirdiğiniz, adeta uzay gemisi simulatörü tadında bir RPG oyunu düşünün. Bir de buna strateji elementleri ekleyin. Hatta bir de puzzle benzeri öğeler ekleyin. İşte bunların bütünü FTL, yani Faster Than Light.

Faster Than Light sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows XP/ Vista / 7 /8 /10

Windows XP/ Vista / 7 /8 /10 İşlemci: 2 GHz

2 GHz RAM: 1GB

1GB Ekran kartı: 128 MB dedicated RAM’li herhangi bir ekran kartı

128 MB dedicated RAM’li herhangi bir ekran kartı Depolama alanı: 175 MB

7- Among Us

Among Us’ı duymuş olmanız kuvvetle muhtemel. Ancak gelin son yılın en popüler oyunlardan biri olan Among Us’ı kısaca tanıtalım. Arkasında Innersloth’un imzası bulunan yapım, çok oyunculu bir sosyal çıkartma/eksiltme (social decution) oyunu. Özetle, oyunun amacı oyuncular arasındaki haini (impostor diye geçiyor) bulmak. Arkadaşlarınızla oyun oynamaktan keyif alıyorsanız kesinlikle tavsiye ediyoruz.

Among Us sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+

Windows 7 SP1+ İşlemci: SSE2 instruction set support

SSE2 instruction set support Bellek: 1 GB RAM

1 GB RAM DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 250 MB kullanılabilir alan

8- Sid Meier’s Civilization V

Düşük sistem gereksinimli oyunlar listemizde şimdiye kadar RPG, aksiyon ve FPS oyunlarına yer verdik. Listemizin son oyununda bu döngüden çıkıp, farklı türde bir oyuna yer verelim dedik. Karşısınızda strateji türünün en iyilerinden, bağımlılık yapması kuvvetle muhtemel olan Sid Meier’s Civilization V. Age of Empires veya Total War gibi oyunları seviyorsunuz, bu yapıma da kesinlikle şans vermelisiniz.

İşletim sistemi: Windows Vista SP2/ 7

Windows Vista SP2/ 7 İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz or AMD Athlon X2 64 2.0 GHz

Intel Core 2 Duo 1.8 GHz or AMD Athlon X2 64 2.0 GHz RAM: 2GB

2GB Ekran kartı: 256 MB ATI HD2600 XT veya daha iyisi, 256 MB nVidia 7900 GS veya daha iyisi, veyaCore i3 veya daha iyi dahili grafik kartı

256 MB ATI HD2600 XT veya daha iyisi, 256 MB nVidia 7900 GS veya daha iyisi, veyaCore i3 veya daha iyi dahili grafik kartı Depolama alanı: 8GB

8GB DirectX sürümü: 9

Eğer sizin de düşük sistem gereksinimli oyunlar listemize bir tavsiyeniz varsa, bunları yorumlarda görmekten mutluluk duyarız.