Oyun
Düşük sistem gereksinimli oyunlar | 2021 Güncel Liste
Covid-19 pandemisi nedeniyle evlerde geçirdiğimiz zaman bir hayli arttı. Haliyle, bu da bizi evde yapılan aktivitelere her zamankinden daha çok vakit ayırmaya itiyor. Belki de bu aktivitelerin en önde gelenlerinden ve en keyiflilerinden biri de oyun oynamak. Bazılarımız bunun için oyun konsollarını tercih ederken, önemli sayıda kullanıcı da tercihini bilgisayarlardan yana kullanmakta. Tabi, konu bilgisayar oyunculuğu olunca, her ne kadar konsola göre çok daha iyi bir kalite sunsa da, bazı engeller olduğunu da söylemek lazım. Bu engellerden en büyüklerinden biri de şüphesiz ki maliyet. Öyle ki, bilgisayarda oyun oynamak için genelde yüksek kas gücüne sahip ve maliyetli PC’lere sahip olmak gerekiyor. Ancak bu yüksek maliyetli cihazlar bir olmazsa olmaz değil. Zira, düşük donanımlarla da oldukça keyifli vakit geçirebileceğiniz oyunlar mevcut. Biz de bu oyunları sizler için derledik. İşte düşük sistem gereksinimli oyunlar 2021 yılı listemiz…
İçindekiler
Düşük sistem gereksinimli oyunlar listesi
Sizler için mümkün olduğunca her oyun türünden ve birçok donanımda çalışacak oyunlar seçmeye çalıştık. Öylseyse, gelin lafı daha fazla uzatmadan listemize geçelim.
1- Warframe
İlk oyunumuz birçok oyuncuya hitap edecek bir yapım. Zira Warframe; aksiyon/RPG/FPS elementlerini bünyesinde toplayan türde bir oyun. Ayrıca, oyun gizlilik (stealth)öğeleri de içeriyor. Assasin’s Creed’in bu yanını sevenler Warframe’i de muhtemelen keyifle oynayacaktır. Buna ek olarak, oyunla ilgili diğer güzel bir detay da ücretsiz olması. Her ne kadar oyun için satın almalar barındırsa da, oyunun pay-to-win olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Son olarak, oyunun internet bağlantısı gerektirdiğini de ekleyelim.
Warframe sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: Windows 7 64-Bit (32-bit desteklenmiyor)
- İşlemci: Intel Core 2 Duo e6400 veya AMD Athlon x64 4000+ (~2.2Ghz dual core CPU)
- RAM: 4GB
- Alan: 35GB
- Ekran Kartı: DirectX 10+ özellikli Ekran Kartı
2- Disco Elysium
Disco Elysium bir açık dünya/RPG (Rol Yapma) oyunu. Oyunda bir cinayeti çözmeye çalışan bir dedektifi canlandırıyorsunuz. Buna ek olarak, oyunda 24 adet değişik yetenek var ve bu yetenekleri nasıl kullandığınız oyundaki kaderinizi bir hayli etkiliyor. Kesinlikle keyifli bir oyun, şans vermenizi tavsiye ederiz.
Disco Elysium sistem gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core 2 Duo
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 11 compatible video card (integrated or dedicated with min 512MB memory)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
3- League Of Legends
Sıradaki yapımımız ise oyun tarihinin en efsane oyunların biri olan Leauge Of Legends. Her ne kadar oyunu tanıtmaya çok gerek olmasa da, yapımın RPG/RTS/online battle arena türlerinden elementler içerdiğini söyleyelim. Dota 2 seviyorsanız, Leauge Of Legends’a da şans vermenizde fayda var. Son olarak oyunla ilgili diğer güzel bir taraf da, oyunun ücretsiz olması. Ayrıca, pay-to-win durumu da söz konusu değil.
Leauge Of Legends sistem gereksinimleri:
- 3 GHz işlemci (SSE2 yönerge kümesi veya daha üstünü desteklemeli)
- 2 GB RAM
- 12 GB boş sabit disk alanı
- Shader 2.0b sürümü uyumlu ekran kartı
- 1920×1200’e kadar ekran çözünürlüğü
- DirectX v9.0c veya daha üst sürüm desteği
- Windows 7, Windows 8 ya da Windows 10
4- Team Fortress 2
Düşük sistem gereksinimli oyunlar listemizdeki bu oyunumuzun arkasında CS: GO’nun geliştiricisi Valve var. Team Fortress 2 şirin grafiklere sahip, çok oyunculu bir FPS oyunu. Her ne kadar grafikleri biraz eski olsa da, oyun oynanış açısından hala çok keyifli. Ayrıca, bu oyunumuzun da ücretsiz olduğunu belirtelim.
Team Fortress 2 sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows® 7 (32/64-bit)/Vista/XP
- İşlemci: 1.7 GHz Processor or better
- Bellek: 512 MB RAM
- DirectX: Sürüm 8.1
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
5- Mutant Year Zero: Road to Eden
Bu oyunumuz XCOM ve Fallout’un karışımı bir yapım gibi düşünebilirsiniz. Aslında oyun kombat ağırlıklı olsa da, yine de bazı RPG (Rol Yapma) öğeleri içeriyor. Özellikle oyunlarda post-apokaliptik ortamlardan hoşlanıyorsanız, kesinlikle denemeniz gereken bir yapım.
Mutan Year Zero: Road To Eden sistem gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit/ Windows 8 64 Bit/ Windows 10 64 Bit
- İşlemci: Intel Core i5-760 / AMD Phenom II X4 965
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GTX 580 / AMD Radeon HD 7870
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
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6- Faster Than Light
Geldik düşük sistem gereksinimli oyunlar listemizin belki de en keyifli oyunlarından birine. Uzayda kendi uzay geminizi yönettiğiniz ve geliştirdiğiniz, adeta uzay gemisi simulatörü tadında bir RPG oyunu düşünün. Bir de buna strateji elementleri ekleyin. Hatta bir de puzzle benzeri öğeler ekleyin. İşte bunların bütünü FTL, yani Faster Than Light.
Faster Than Light sistem gereksinimleri:
- İşletim sistemi: Windows XP/ Vista / 7 /8 /10
- İşlemci: 2 GHz
- RAM: 1GB
- Ekran kartı: 128 MB dedicated RAM’li herhangi bir ekran kartı
- Depolama alanı: 175 MB
7- Among Us
Among Us’ı duymuş olmanız kuvvetle muhtemel. Ancak gelin son yılın en popüler oyunlardan biri olan Among Us’ı kısaca tanıtalım. Arkasında Innersloth’un imzası bulunan yapım, çok oyunculu bir sosyal çıkartma/eksiltme (social decution) oyunu. Özetle, oyunun amacı oyuncular arasındaki haini (impostor diye geçiyor) bulmak. Arkadaşlarınızla oyun oynamaktan keyif alıyorsanız kesinlikle tavsiye ediyoruz.
Among Us sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+
- İşlemci: SSE2 instruction set support
- Bellek: 1 GB RAM
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 250 MB kullanılabilir alan
8- Sid Meier’s Civilization V
Düşük sistem gereksinimli oyunlar listemizde şimdiye kadar RPG, aksiyon ve FPS oyunlarına yer verdik. Listemizin son oyununda bu döngüden çıkıp, farklı türde bir oyuna yer verelim dedik. Karşısınızda strateji türünün en iyilerinden, bağımlılık yapması kuvvetle muhtemel olan Sid Meier’s Civilization V. Age of Empires veya Total War gibi oyunları seviyorsunuz, bu yapıma da kesinlikle şans vermelisiniz.
- İşletim sistemi: Windows Vista SP2/ 7
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz or AMD Athlon X2 64 2.0 GHz
- RAM: 2GB
- Ekran kartı: 256 MB ATI HD2600 XT veya daha iyisi, 256 MB nVidia 7900 GS veya daha iyisi, veyaCore i3 veya daha iyi dahili grafik kartı
- Depolama alanı: 8GB
- DirectX sürümü: 9
Eğer sizin de düşük sistem gereksinimli oyunlar listemize bir tavsiyeniz varsa, bunları yorumlarda görmekten mutluluk duyarız.
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Genel
GTA 6 çıkış tarihi ile alakalı yeni detaylar ortaya çıktı!
GTA 6 çıkış tarihi ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Oyun dünyasını değiştiren Rockstar yapımı serinin yeni oyunu ne yazık ki bu yıl da gelmeyecek gibi gözüküyor. Zira Rockstar firmasının asıl sahibi olan Take Two, yeni bir finansal rapor yayımladı. Hissedarlara paylaşılan bu rapor ile birlikte firmanın bu yıl çıkarmayı planladığı oyunlar da ortaya çıktı. İsim olarak belirlenmese de firma 2021 içerisinde iki yeni “devam oyunu” çıkaracak. Ancak bu iki oyundan biri ne yazık ki GTA 6 değil.
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GTA 6 bu yılda çıkmayacak!
Oyun dünyasının en önemli yapımlarından biri kuşkusuz GTA serileri. Rockstar yapımı oyunlar, piyasada var oldukları zaman dilimlerinde oldukça beğeni toplamayı başardılar. 15 oyundan oluşan seri, oyun dünyasına kazandırdıkları nedeniyle hep dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı. Beklentilerin artık üst seviyede olduğu oyun serisinin yeni üyesi de bir türlü gelmek bilmiyor açıkçası. 2013 yılında GTA V‘i çıkaran Rockstar, hala GTA 6 için bir açıklama yapmıyor. Hatta firma oyunu ikinci kez yeni nesle uygun hale getirmek ile uğraşıyor. PC dahil yedi farklı platforma (PlayStation 3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S) çıkış yapan GTA V için de her geçen gün yeni güncelleme yayınlanıyor. Ancak hemen hemen her yıl yeni iddianın ortaya atıldığı, hatta Türkiye’de geçeceğinin dahi iddia edildiği GTA 6 bir türlü kendini göstermiyor. Kesin çıkış tarihi bilinmeyen oyun ile alakalı dolaylı yollardan bazı bilgiler ortaya çıktı. Görünüşe göre Rockstar‘ın sahibi olan firma Take Two 2021 için herhangi bir GTA 6 planı yapmıyor.
Take Two geçtiğimiz günlerde hissedarlarına yeni bir finansal rapor sunumu gerçekleştirdi. Firmanın genel vizyonunun konuşulduğu bu sunumda bazı planlar ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Sahip olunan alt firmaların başarılarının yer aldığı sunumda Take Two markası altında çalışan stüdyoların 2021 yılı sonuna kadar kaç tane oyun çıkaracağı belli oldu. Buna göre firmaya bağlı stüdyolardan yıl sonuna kadar yalnızca iki yeni oyun piyasaya çıkacak. Ve ne yazık ki bu oyunlar arasında GTA 6 yer almıyor. Zira daha önceden yapılan açıklamalara göre çıkacak iki oyun da 2K tarafından geliştirilecek. Firma WWE 2K22 ve NBA 2K22 oyunları ile kontenjanı doldurdu. Ayrıca GTA 6 gibi büyük bir oyunun zaten çıkacak olması ihtimalinde Take Two‘nun bunu sunuma eklememesi de pek mümkün değil. Zira seri geldiği nokta neticesiyle dünya genelinde büyük bir beklentiye sahip. Bununla birlikte GTA 6‘nın çıkışı oyun dünyasındaki dengeleri de yine değiştirecektir. Tıpkı GTA V‘in başardıkları gibi.
GTA V Enhanced sürümü yılın ikinci yarısında çıkacak!
Her ne kadar GTA 6 ile alakalı herhangi bir haber ortaya çıkmış olmasa da, GTA V ve Online ile alakalı kritik bilgiler ortaya çıktı. 2013 yılında piyasaya çıkan oyun, hala aktif oyuncu sayılarında üst sıralarda yer alıyor. Özellikle Online kısmına gelen güncellemeler ile oyun sürekli canlı tutuluyor diyebiliriz. Hal böyle olunca Rockstar firması da buradaki gelir kaynağını kaybetmek istemiyor. Firma bu yılın ikinci yarısında oyunun yeni nesil sürümünü oyuncuların beğenisine sunacak. Bununla birlikte bu sürümün yeni bir oyun olarak adlandırılmadığını belirtmek gerek. Zira Rockstar‘a göre Enhanced Edition sadece bir güncelleme. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına çıkacak bu sürüm ile birlikte firma da oyundan gelir elde etmeye devam edecek gibi gözüküyor.
Ayrıca GTA Online‘da yine içerisinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında GTA V‘ten ayrılacak. Firma Red Dead Redemption 2‘de yaptığı gibi ana oyunla Online modu ayırmak istiyor. Online modu daha ucuza satmak isteyen oyun devi bu sayede kullanıcılara ana oyuna sahip olma zorunluluğu getirmiyor. 40’tan fazla güncellemenin geldiği GTA Online, bir müddet daha oyun dünyasının merkezinde kalacak gibi gözüküyor. 2023 ile 2024 yıllarına kadar toplamda 19 yeni oyun çıkarmak isteyen Take Two, umarız GTA 6 için de bir yer ayırtır. Oyun dünyasının kült eserlerinden olan ve 345 milyonluk birim satışa ulaşan oyun serisi umarız hayranlarını daha fazla bekletmez. Bakalım Take Two ve Rockstar yine oyun dünyalarında taşları yeniden oynatmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Oyun
Battlefield 6, yıl sonunda geliyor! İşte oyun hakkındaki tüm bilgiler
Battlefield, şüphesiz ki oyun tarihin en efsane serilerinden. Altında EA DICE’ın imzası bulunan serinin oldukça geniş bir hayran kitlesi mevcut. 2002’den beri çıkan 10’u aşkın sayıda oyunuyla oyunculara kendine çeken seri, FPS (first-person shooter) oyunlarında zirveyi Call Of Duty ile paylaşmakta. En son 2018 yılında çıkan Battlefield V’ten beri sessizliğini koruyan Battlefield, görünüşe göre ses getiren bir dönüşe hazırlanıyor. Nitekim, çıkacağını uzun süredir bildiğimiz Battlefield 6 ile ilgili son günlerde önemli haberler gelmekte. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde oyunun tanıtım tarihi ile ilgili sızıntılar olmuştu. Geliştirici Electronic Arts, bu sızıntıları bugün doğruladı. Buna ek olarak, yapımcı EA’in bugün doğruladığı diğer bir konu ise oyununun çıkış tarihi oldu. İşte Battlefield 6 ile ilgi bugüne kadar öğrendiğimiz resmi bilgiler ve diğer sızıntılar…
İçindekiler
Battlefield 6, 2021 sonunda çıkacak
Oyun dünyasının son günlerdeki gündemi Battlefield VI. Son günler oyun hakkındaki birçok sızıntıya sahne olmuştu. Neyse ki, bugün Battlefield 6 ne zaman çıkacak sorusunun cevabını öğrendik. Hem de resmi ağızlardan. Oyunun geliştiricisi Electronic Arts’ın belgelerine göre, yapım bu yıl sonunda sevenleriyle buluşacak.
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EA, bugün şirketin yatırımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Şirketin finansal durumunun konuşulduğu toplantının ortaya çıkardığı bir konuda şirketin gelecek oyunlarının çıkış takvimiydi. Toplantıdaki sunumun slaytlarında gözüktüğü üzere, Battlefield 6, EA’in mali yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Yani, Kuzey Amerika ve Avrupa’da tatil sezonu (holiday season) olarak da bilinen bu dönem, önümüzdeki Ekim-Aralık arasını ifade ediyor. Bu tarih, daha önceden sızan bilgilerle de uyuşmakta. Zira, Electornic Arts CEO’su Andrew Wilson, bundan yaklaşık üç ay önce yine bir yatırım toplantısında bu tarihi işaret etmişti. Bunlara ek olarak, CEO’nun bugünkü toplantıda değindiği diğer bir konuda oyunun teknolojisiyle ilgiliydi. Wilson bu konuda “Battlefield 6 etkileyici olacak. Yeni nesil konsolların tüm kas gücünü sonuna kadar zorlayacağız” şeklinde konuştu.
Oyunun tanıtımı Haziran’da
Electronic Arts’ın bugünkü yatırımcı toplantısının ortaya çıkardığı tek detay oyunun çıkış tarihi değildi. Bunun yanında, bugün CEO’nun ağzından resmi olarak oyunun tanıtım tarihini de duyduk. Buna göre, oyun Haziran ayında ilk trailer’ıyla birlikte tanıtılacak. Bu tanıtımın Haziran’ın kaçında gerçekleşeceği ise henüz belli değil. CEO Andre Wilson’ın bu konuda aktardığı diğer bir bilgi ise, Haziran’daki tanıtımdan sonra oyun hakkında sürekli yeni bilgiler paylaşılacağı oldu. Görünüşe göre EA, oyuncuların heyecanını Battlefield 6’nın çıkışına kadar diri tutmak istiyor. Bu iki tarihin arasındaki sürede; oynanış trailer’ı, oyunun çeşitli modları vb. bilgileri öğrenmemiz kuvvetle muhtemel.
PS4 ve Xbox One’a da gelecek
Yukarda da bahsettiğimiz gibi, EA CEO’sunun bundan yaklaşık üç ay önce gerçekleşen yatırımcı toplantısındaki “yeni nesil konsolların gücünü sonuna kadar kullanacağız.” sözleri, oyunun PS4 ve Xbox One gibi eski nesil konsollara gelmeyeceği yorumlarına neden olmuştu. Neyse ki, bugün öğrendiklerimiz bu bilginin gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Yine bugünkü yatırımcı toplantısında konuşan CEO Andre Wilson, Battlefield 6’nın PS4 ve Xbox One’a geleceğini resmi olarak doğruladı. Hatta, CFO Blake Jorgensen oyunun bu iki konsolda da gayet iyi bir performans vereceğini müjdeledi.
Battlefield 6 sızıntıları
Oyunla ilgili resmi ağızlardan öğrendiğimiz her bilgiyi sizlere aktardık. Gelin bir de güvenilir kaynaklardan öğrendiğimiz sızıntılara göz atalım. İşte başlıca sızıntılar:
- Belki de en güvenilir bilgiler biri yukarda paylaştığımız, oyunun trailer’ından olduğu iddia edilen görsellerden geliyor. Buna ek olarak, oyunun trailer’ının ses dosyası da sızmış durumda. Bunlardan çıkardığımıza ve ünlü sızıntıcı Tom Henderson’un söylediğine göre, oyunda bir çöl haritası olacak.
- Yine diğer bir iddia ise yapımın bir Battle Royale moduna sahip olacağı şeklinde. Açıkçası, battle royale’lerin popülaritesini düşününce, bu pek de uzak bir ihtimal gibi durmuyor.
- Yine Tom Henderson’a göre, Battlelog oyuna geri dönüş yapacak.
- Oyunun adı sadece, bir sayı olmadan “Battlefield” şeklinde olabilir.
- Oyunda yıkıcılık artmış olacak. Yani, değişik patlayıcılar yardımı ile şehirleri bütünüyle haritadan silmeniz mümkün olabilir. Ayrıca, bu konuda doğal afetlerin de önemli bir rol oynayacağı söylenmekte.
Battlefield 6 sistem gereksinimleri
Öncelikle, oyun henüz çıkmadığı için doğal olarak resmi bir sistem gereksinimleri bilgisinin henüz mevcut olmadığının altını çizelim. Ancak oyun sektörünün önde gelen yayıncılarının tahminleri şu şekilde:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10-64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD FX-8320
- Ekran Kartı: Geforce GTX 1070
- RAM: 8GB
- DirectX: 11
- Alan: 80-100 GB arası
Kaynak: GamesRadarPlus, GameRant
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Genel
Bethesda bayram indirimleri boyunca kaçmaması gereken 5 oyun!
Bethesda bayram indirimleri ile oyunculara sürprizler sunmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı’nın gelişi ile birlikte geliştirici firma PC oyuncularına güzel bir jest yapma kararı aldı. Firmanın Steam platformunda yer alan çoğu oyununa hatırı sayılır indirimler geldi. Oldukça önemli serilerde %75‘e varan indirim oranları dikkat çekiyor. 16 Mayıs tarihine kadar sürecek indirim günleri ile birlikte oyuncuların büyük kazanç elde etmesi bekleniyor. Bizde sizler için kaçırmamanız gereken beş oyunu listeledik.
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İçindekiler
Bethesda bayram indirimleri boyunca almanız gereken 5 oyun!
Bethesda oyun dünyasına sunduğu kaliteli yapımlarla adından sıkça söz ettirdi. The Elder Scrolls, Fallout gibi kült serilerin yapımcısı olan firma, Microsoft bünyesine dahil oldu. Hikaye odaklı oyunları ile adından söz ettiren firma, oyunculara küçük bir jest yapmayı ihmal etmedi. Bethesda Steam platformu üzerinden yeni bir indirim dönemi başlattı. Bethesda bayram indirimleri olarak adlandırılan indirim günlerinde, önemli yapımlar önemli oranda fiyat değişimine gitti. İndirim günleri 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Tam bu noktada sizler için bu indirim döneminde kaçırmamanız gereken 5 oyunu listeledik. Bununla birlikte, listede yer alan oyunların birçoğu Xbox Game Pass PC sistemine dahil. Ancak oyunların Steam sürümleri belli başlı konularda büyük avantajlara sahip.
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Kimilerine göre dünyanın en iyi oyunu olarak adlandırılan Skyrim, tabi ki de listemizin bir numarasında yerini alıyor. 2011 yılında piyasaya çıkan serinin son oyununu, aktif olarak deneyimleyen pek çok oyuncu bulunmakta. 2016 yılında modernize edilen Special Edition %50 indirimle 114.99 TL yerine 57.49 TL‘den satılmakta. Xbox Game Pass abonelik sisteminde de yer alan oyunun Steam sürümünde ise büyük bir avantaj yer almakta. Oyuncular Steam‘den aldıkları Skyrim‘i diledikleri gibi modlama imkanına sahipler. Ancak Game Pass sürümünde böyle bir durum söz konusu değil.
Fallout 4
Rol yapma oyunları dünyasının vazgeçilmez serilerinden biri olan Fallout, bu indirim döneminde uygun bir fiyata alıcılarını bekliyor. Atompunk dönemi atmosferi ile dikkatleri çeken serinin dördüncü oyunu %50‘lik indirim ile oyuncuları karşılıyor. Fallout 4 standart sürümü 133.00 TL yerine sadece 66.50 TL. Bununla birlikte The Elder Scrolls V: Skyrim SE ve Fallout 4 G.O.T.Y oyunlarını içeren pakete de sadece 152.39 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Ayrıca Skyrim Special Edition‘da olduğu gibi Fallout 4‘ün Steam versiyonu oyuncuların dilediği gibi modlama imkanına uygun.
Fallout New Vegas
Fallout serisinin belki de en sevilen oyunu olabilir Fallout New Vegas. Rol yapma ögeleri ve derin hikayesi ile oyuncuların beğenisini kazanan yapım, oldukça uygun bir fiyata inmiş. %50′lik indirme uğrayan oyun 9.00 TL‘den satılmakta. Bununla birlikte tüm ek paketlerin ver aldığı Ultimate sürümüne de yine %50 indirim sayesinde 15.50 TL‘den sahip olabilirsiniz.
Dishonored 1-2
Dishonored serisi farklı oynanış tarzıyla yine oyun dünyasında uzun bir süre gündemde kaldı. Arkane Studios tarafından geliştirilen oyun serisi, yine bayram indirimleri kapsamında uygun fiyatıyla oyuncuların karşısına çıktı. Serinin iki oyununa da %50′lik indirim uygulandı. İlk oyun 14.49 TL‘ye, ikinci oyun ise 57.49 TL‘ye oyuncuları bekliyor. Bununla birlikte tüm seriyi almak isteyen kullanıcılara özel Complete Collection ek paketi yine %50 indirim ile 177.00 TL‘ye satılmakta. Seriyi özellikle yenilikçi oynanışı ile farklı bir tat arayan oyuncular için şiddetle tavsiye edebiliriz.
Doom Eternal
Eski tip FPS oyunlarını seven oyuncuların aradığı neredeyse her şey Doom Eternal‘da yer alıyor. Yüksek temposu ile adrenalini doruklarda hissettiğiniz serinin son oyunu yine kayda değer bir indirim ile karşımıza çıktı. Doom Eternal %67‘lik indirim ile sadece 65.67 TL‘ye satılıyor. Ayrıca bugüne kadar çıkmış tüm oyunların yer aldığı Doom Franchise Bundle paketi de %65‘lik indirimle 164.84 TL‘ye satılmakta. Özellikle aksiyonu doruklarına kadar yaşamak isteyen oyuncuların kaçırmaması gereken bir deneyim.
Bu tavsiye listesinin yanı sıra birçok kaliteli oyunda da ciddi indirimler bulunmakta. Örneğin Prey %50 indirim ile 57.49 TL‘den satılıyor. Bununla birlikte Wolfenstein serisinde de ciddi indirimler oyuncuları karşılamakta. Bayrama özel indirimler ile birlikte Bethesda, daha fazla PC oyuncusuna ulaşma hedefini gerçekleştirmek istiyor. Bakalım Game Pass sisteminde yer alan oyunlar Steam’de ne kadar tercih edilecek bekleyip göreceğiz.
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