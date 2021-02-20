Fortnite evrenine Street Fighter da katılıyor

Görünüşe göre Fortnite evrenine gelecek zamanlarda Street Fighter da katılıyor. Oyunun bilgi araştırma topluluğunun söylediğine göre Street Fighter oyunundan Ryu ve Chun Li karakterlerinin; yakın zamanda Fortnite evrenine katılmaları muhtemel.

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Eurogamer tarafından gelecek oyun içi tasarımlarını içeren bir tweet paylaşımı tespit edilmesiyle konu hakkındaki söylentiler çoğaldı. Sızıntılarda Street Fighter 2 oyunundan Suzaku Castle bölümü yer alırken; dikkatli dinlenilmesi durumunda Ryu temasının biraz değişik bir versiyonu da duyulabiliyor. Oyunla alakalı sızıntılarıyla bilinen twitter sayfası ShiinaBR; bu bilgileri paylaşmasının sonrasında oyunun kodlarında tespit edilen Ryu ve Chun-Lin resimlerini de iletti.

Son birkaç ayın Fornite için oldukça yoğun geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü yakın zamanda oyuna birçok karakter dahil olmuş durumda. Özellikle geçen yılın sonlarında Epic Games; Playstation 5 ve Xbox Series X/S konsollarının gelişi için diğer oyunlardan sevilen birçok karakter oyuna ekledi. Bu karakterlerin arasında Halo serisinden Master Chief de yer alıyor.

Bunun yanı sıra Fortnite oyununun 2.Sezon 5.Bölümü; oyuna bazı sevilen televizyon serilerinden de karakterler eklemişti. Gelen popüler karakterlerin arasında örnek olarak The Mandalorian ve The Walking Dead karakterlerini gösterebiliriz.

Diğer taraftan Street Fighter sızıntısının doğruluğunu ise bekleyip görmemiz gerekecek. Ancak yapılan paylaşımlar ve gelen sızıntılar oyun Fortnite evrenine oldukça yakın gözüküyor.