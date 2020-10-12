Oyun
Fortnite 90 FPS desteği, Galaxy Tab S7 ve S7+ için sunuluyor
Samsung, Galaxy Tab S7 ve S7+ cihazlarında Fortnite oyuncuları için 90 FPS desteğini 13 Ekim’den itibaren sunmaya başlayacağını açıkladı.
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Epic Games, bu yıl Android’de Fortnite severlerin oyun deneyimini 90 FPS ile taçlandırmaya başlamıştı. Fakat bu destek şu ana kadar yalnızca OnePlus telefonlarda ve iPad Pro’da mevcuttu. Bugün yapılan duyuruya göre Fortnite’ın 90 FPS seçeneği, Samsung Galaxy Tab S7 ve S7+ için de sunulmaya başlanıyor.
Fortnite, 90 FPS desteğini sunmaya başlıyor
Bu gelişme, Fortnite’ı yüksek kare hızında oynamak için artık OnePlus telefonlara veya Apple’ın iPad Pro’suna ihtiyaç olmadığını gösteriyor. Epic Games ile Samsung arasında yapılan anlaşma kapsamında 13 Ekim 2020’den itibaren 90 FPS seçeneğinin kilidi, ABD’de Galaxy TabS7 ve S7+ kullanıcıları için kalkacak.
“Samsung Electronics America, Inc., 13 Ekim 2020’den itibaren Galaxy TabS7 ve TabS7+ sahiplerinin oyun deneyimlerini saniyede 90 kareye kadar inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yükseltebileceklerini duyurdu.”
Yalnız Fortnite, Google Play Store’dan kaldırıldığı için, Samsung yaptığı açıklamada kullanıcıların bahse konu destekten nasıl faydalanabileceğini de belirtti. Bu bağlamda Fortnite deneyimini 90 FPS’le üst seviyeye çıkarmak isteyen Galaxy Tab S7 ve Tab S7+ sahiplerinin uygulamayı Samsung’un kendi Store’u aracılığıyla yüklemeleri veya güncellemeleri gerekiyor.
Oyun
Amazon Crucible’ı iptal etti
Amazon, ilk AAA oyunu Crucible‘ı bu sene Mayıs ayında oyunculara sunmuştu. Ancak şirket 9 Kasım‘da oyunu kullanıma tamamen kapatacak.
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Amazon‘un Amazon Games isimli şirketinin yaptığı ve şirketin ilk AAA yapımı olan Crucible erken bir kapanış yapıyor. Oynaması ücretsiz olan ve Mayıs ayında piyasaya sürülmüş olan Crucible‘ı 9 Kasım‘dan itibaren oynamak mümkün olmayacak. Oyun tam sürüm olarak çıkış yapmış olmasına rağmen Temmuz ayında kapalı betaya dönmüştü. Oyuna daha önceden sahipseniz halen kapalı betayı oynamanız mümkün, ancak çok kısa bir süre sonra kapalı beta da erişime kapatılacak. Amazon, oyun içi herhangi bir satın alım yapanların tüm alımları için ödedikleri ücreti iade edeceğini açıkladı. Oyunda satın alım yaptıysanız iade talebiniz için burayı inceleyebilirsiniz.
Oyun
Watch Dogs Legion’da 4K’da Ultra ayarlarda oyun keyfi için RTX 3080 gerekecek!
Watch Dogs serisinin yeni oyunu Watch Dogs Legion için 4K çözünürlük ve ultra ayarlar için önerilen sistem gereksinimlerindeki RTX 2080Ti, RTX 3080 ile güncellendi. Bununla beraber birçok ayar için de güncellemeler yapıldı.
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29 Ekim‘de piyasaya sürülecek olan Watch Dogs Legion‘un önerilen sistem gereksinimlerinde değişimler oldu. Nvidia’nın Ampere serisi kartları sonrası, Watch Dogs Legion’un da sistem gereksinimlerinde değişiklikler oldu. Bu önerilerde önceki önerilere göre sistem gereksinimlerin artması çok da hoş karşılanmadı. Örneğin düşük ayarlar için önerilen GTX 960‘ın yerini GTX 970 aldı. Oyunu 2K çözünürlükte, çok yüksek ayarlarda oynamak isteyenler için önerilen RTX 2070‘in yerini RTX 3070, 4K‘da ve ultra ayarlarda oyunu oynamak isteyenler için de önerilerdeki RTX 2080 Ti‘ın yerini RTX 3080 aldı.
Oyun için yayımlanan sistem gereksinimlerine buradan bakabilirsiniz.
e-Spor
Valorant oyununun yeni karakteri Skye karşınızda!
Valorant oyunu , 3. Perde adını verdiği üçüncü sezonuna 13 Ekim‘de giriyor. Haberimizde, güncellemenin yeni eklemelerinin sonuncusunu yeni bir Valorant karakteri olarak görüyoruz. Karakterimiz, Skye adında bir Avustralyalı ajan ve doğaüstü güçleri sayesinde takım için büyük bir avantaj sağlıyor.
Doğaya ve takım arkadaşlarına yönelik bir karakter olan Skye için Sova karakterinin geliştirilmiş hali diyebiliriz. Skye ajanı, keşif yapmak için kuşları çağırabilir. Ayrıca, Skye karakteri, keşif yapmak ve rakipleri kör etmek için haritayı araştırabileceğiniz Wolf- Drone çağırabilir.
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Skye karakterinin yetenekleri neler?
Valorant oyunundaki bu karakterimizde, her karakterde olduğu gibi iki tane temel yetenek, bir imza yeteneği, bir tane de ulti özelliği bulunuyor. Skye‘nin temel yeteneklerinde ilki: etki alanı iyileştirmesi. Bu yetenek sayesinde, Skye takım arkadaşlarını iyileştirir fakat kendisini iyileştirmez. Skye’nin ikinci temel yeteneğine gelirsek , Skye kurtunu bir avcı olarak düşmanlara gönderir, düşmana ulaştığınızda ateş tuşuna basıldığında bir patlama oluşturarak rakibe hasar verebilir. Valorant oyunumuzda çıkıcak yeni karakterimizin imza yeteneği ise şu şekilde: Skye’nin uzaktan kontrol imkanı sağlayan Wolf Drone’u ile düşmanların yeri tespit edilir,ardından ateşleme tuşu ile düşmanlar kör edilebilir. Son özellik ise Skye’nin ulti yeteneği: Skye 3 adet rakip bulucu tohum yollar. Eğer bu rakip bulucu tohumlar düşmanı bulursa rakibin yakın haritadaki yeri oyuncu tarafından görülebilir.
Valorant ekibi Skye karakterini ne zaman oyuna ekleyecek?
Skye, Valorant‘ın ajan kadrosunda 13. ajan oldu ve onun takip ve iyileştirme yetenekleri kesinlikle oyuncuların karakter seçimlerini derinden etkileyecek. Bundan dolayı, Skye karakteri, 27 Ekim‘e kadar karakteri resmi olarak oynanamayacak. Diğer bir sebep ise stüdyonun rekabet alanına potansiyel olarak meta-değiştirici bir faktör getirmeden önce, sezonun yeni haritalarındaki hataların ve karakterin oynanışındaki oyun bozan hataların veya başka engellerin ortaya çıkmamasını engellemek için stüdyonun biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Riot, yeni bir ajana ek olarak, yeni bir harita (Icebox) ,bir dizi yeni silah görünüm vee kilidi açılacak diğer kozmetikler içeren geleneksel bir 3. Perde savaş geçişi ekliyor.