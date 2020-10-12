Fortnite 90 FPS desteği, Galaxy Tab S7 ve S7+ için sunuluyor

Samsung, Galaxy Tab S7 ve S7+ cihazlarında Fortnite oyuncuları için 90 FPS desteğini 13 Ekim’den itibaren sunmaya başlayacağını açıkladı.

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Epic Games, bu yıl Android’de Fortnite severlerin oyun deneyimini 90 FPS ile taçlandırmaya başlamıştı. Fakat bu destek şu ana kadar yalnızca OnePlus telefonlarda ve iPad Pro’da mevcuttu. Bugün yapılan duyuruya göre Fortnite’ın 90 FPS seçeneği, Samsung Galaxy Tab S7 ve S7+ için de sunulmaya başlanıyor.

Fortnite, 90 FPS desteğini sunmaya başlıyor

Bu gelişme, Fortnite’ı yüksek kare hızında oynamak için artık OnePlus telefonlara veya Apple’ın iPad Pro’suna ihtiyaç olmadığını gösteriyor. Epic Games ile Samsung arasında yapılan anlaşma kapsamında 13 Ekim 2020’den itibaren 90 FPS seçeneğinin kilidi, ABD’de Galaxy TabS7 ve S7+ kullanıcıları için kalkacak.

“Samsung Electronics America, Inc., 13 Ekim 2020’den itibaren Galaxy TabS7 ve TabS7+ sahiplerinin oyun deneyimlerini saniyede 90 kareye kadar inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yükseltebileceklerini duyurdu.”

Yalnız Fortnite, Google Play Store’dan kaldırıldığı için, Samsung yaptığı açıklamada kullanıcıların bahse konu destekten nasıl faydalanabileceğini de belirtti. Bu bağlamda Fortnite deneyimini 90 FPS’le üst seviyeye çıkarmak isteyen Galaxy Tab S7 ve Tab S7+ sahiplerinin uygulamayı Samsung’un kendi Store’u aracılığıyla yüklemeleri veya güncellemeleri gerekiyor.