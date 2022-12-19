Ünlü Fornite video oyununun geliştiricisi ve yayıncısı Epic Games, Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) ihlalleri nedeniyle FTC kurumuna 520 milyon dolar para cezası ödeyecek. Federal Ticaret Komisyonu açtığı davada, Epic Games”in çocukları ve gençleri “yabancılarla” eşleştirdiğini, onları “tehlikeli ve psikolojik olarak travmatize edici konulara” maruz bıraktığını ve yeterli ebeveyn kontrol sistemleri sunmadığını iddia etmişti. Nitekim çalkantılı dava ünlü oyun şirketinin milyonlarca dolar ceza ödemeyi kabul etmesiyle son buldu. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Epic Games, Fornite İçindeki Çocuk Hakları İlhalinden Suçlu Bulunuyor

Dev şirket Epic Games, milyonlarca kişi tarafından oynanılan ve sevilen Fornite oyunu sebebi ile FTC tarafından suçlandı. FTC başkanı Lina Khan yaptığı açıklamada, “Halkı ve özellikle çocukları çevrimiçi gizlilik ihlallerinden ve karanlık modellerden korumak, Komisyon için en önemli önceliktir ve bu yaptırım eylemleri, FTC’nin bu yasadışı uygulamaları çökerttiğini işletmelere açıkça göstermektedir.” dedi. Epic Games, Fortnite’ın oyun içi mağaza ve geri ödeme sistemlerine karşı 245 milyon dolar ve çocukların gizlilik endişelerini gidermek için 275 milyon dolar olmak üzere iki ceza ödeyecek. Anlaşmanın özünde FTC’nin, Epic Games’in Travis Scott, Ariana Grande ve Fortnite temalı ürünlerden oluşan geniş bir koleksiyonla yapılan sözleşmeleri içeren “müzik, ünlü ve marka ortaklıklarını” gerekçe göstererek çocuklara hitap etmek için kasıtlı kararlar aldığı iddiası yer aldı.

FTC, çocuklara pazarlamaya yönelik kasıtlı karara rağmen, Epic Games’in COPPA ihlallerini “iyileştiremediğini” veya ele almadığını söyledi. FTC, Epic Games’in taciz sorununu platform üzerinde ele alma girişimlerini “zayıf iradeli” olarak nitelendirdi. Ticaret Kurumu tarafından alıntılanan Epic Games iç raporlarına göre firma, sesli sohbet de dahil olmak üzere bazı özelliklerin “olumsuz sosyal davranış açısından risk” oluşturduğunu gösteren araştırmalara sahip olmasına rağmen, çocukları koruyacak ve federal düzenlemeleri karşılayacak kararlar almadığı iddia ediliyor. FTC’nin şikayetinde son olarak, “Tüm bunlar olurken çocuklar Fortnite aracılığıyla zorbalığa uğradı, tehdit edildi ve cinsel de dahil olmak üzere tacize uğradı” denildi. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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