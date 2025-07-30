Otomobil dünyasında heyecanla beklenen bir gelişme yaşandı: 2025 Avrupa’da Yılın Otomobili ödülüne layık görülen Alpine A290, nihayet Türkiye yollarıyla buluştu. Renault’nun spor otomobil markası Alpine’in elektrikli hot-hatch modeli olan Alpine A290, performans ve tasarımı bir araya getirerek şehirli sürüş deneyimini yeniden tanımlıyor. Bu kompakt elektrikli otomobil, spor otomobil tutkunları için yeni bir soluk getirirken, elektrikli araçlar pazarında da önemli bir yer edinmeye hazırlanıyor. Alpine ruhunu sokaklara taşıyan Alpine A290, Türkiye fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Alpine A290 Neler Sunuyor?

AmpR Small platformu üzerinde geliştirilen Alpine A290, 4 metreden kısa boyutuyla bir şehir otomobili olmasına rağmen, kaslı gövde oranlarıyla tam bir hot-hatch görünümü sergiliyor. Ralli otomobillerini andıran X desenli farları, geniş çamurlukları ve gövde rengi yan marşpiyelleri ile dış tasarım oldukça güçlü bir ifadeye sahip. Ön kısımda yer alan Alpine yazısı ve özel spor tampondaki kar tanesi motifi, modelin özgünlüğünü vurguluyor. Aerodinamik faktörler ise elektrikli menzili en üst düzeye çıkarmak adına özenle entegre edilmiş durumda. Yeni Alpine Mavi de dahil olmak üzere dört farklı gövde rengi seçeneği sunuluyor: Yıldız Siyah, Sedef Beyaz ve Saten Mineral Gri.

İç mekanda ise sürüş deneyimini zenginleştiren yüksek teknolojili donanımlar bulunuyor. Direksiyon simidinin arkasında yer alan 10,25 inçlik dijital gösterge ekranı ve sürücüye yönelik 10,1 inçlik yüksek çözünürlüklü merkezi bilgi-eğlence ekranı, modern bir kokpit deneyimi sunuyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan elektrikli rota planlayıcılı Google Haritalar navigasyonu ise uzun yolculuklarda veya şehir içi keşiflerde kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Alpine A290, hem performans hem de konfor odaklı iç mekan tasarımıyla dikkat çekiyor.

Alpine A290 Teknik Özellikler

Motor Seçenekleri: 180 HP ve 285 Nm tork (0-100 km/s: 7,4 saniye, Maksimum hız: 160 km/sa) 220 HP ve 300 Nm tork (0-100 km/s: 6,4 saniye, Maksimum hız: 170 km/sa)

Batarya: 52 kWsa kapasiteli, WLTP menzili 380 km’ye kadar. Isı pompası desteği.

52 kWsa kapasiteli, 380 km’ye kadar. desteği. Şarj Özellikleri: DC Hızlı Şarj: Maksimum 100 kW, %15’ten %80’e 30 dakikada şarj, 15 dakikalık şarjla 150 km menzil. AC Şarj: Entegre 11 kW şarj cihazı, %10’dan %80’e 3 saat 20 dakikada şarj. Çift Yönlü Kullanım: V2L (Vehicle to Load) ve V2G (Vehicle to Grid) özellikleri.

Boyutlar: Uzunluk: 3.990 mm Genişlik: 1.820 mm (aynası), 2.020 mm (aynalarla) Yükseklik: 1.520 mm Dingil Mesafesi: 2.530 mm

Ağırlık: 1.479 kg

1.479 kg Dönüş Çapı: 10,2 metre

Alpine A290 Fiyatı Ne Kadar?

Alpine A290 GT : 1.965.000 TL’den başlayan fiyatlarla.

: 1.965.000 TL’den başlayan fiyatlarla. Alpine A290 GTS: 2.158.000 TL.

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