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Formula 1 Yeniden 3 Ekim’de Türkiye’de!
Formula 1 Türkiye Grand Prix’i resmen geri döndü. 2021 sezonu için yılan hikayesine dönen İstanbul Park’taki yarış, Singapur’un çıkışı ve Japonya’nın da çıkma ihtimaliyle resmen takvime eklendi
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Formula 1 Türkiye GP 1-3 Ekim’de yapılacak!
Formula 1’den gelen resmi açıklamayla Singapur için ayarlanan tarihe eklenen Türkiye GP’si, Rusya’daki yarışın ardından düzenlenecek. Geçtiğimiz sezon seyircisiz olarak düzenlenen ve öncesinde Red Bull’un tanıtım videolarıyla şenlenen yarışta 7 kez şampiyonluğu tadan Lewis Hamilton’ın da 7. şampiyonluğunu kazandığı yer olarak dikkat çekiyor. Tabii yarış öncesinde asfaltın yenilenmesi ve yağmur ile pilotlar için zorlu ancak seyirciler için şahane bir yarış olmuştu.
Vural Ak: Yarış seyircili olacak
F1’in resmi açıklaması ardından da açıklamalarda bulunan Vurak Ak, InterCity İstanbul Park’ta yapılacak organizasyonda pandemi koşullarında Türkiye’nin durumu neticesinde seyircili olacağını da belirtti. Seyirci kapasitesi ve biletler hakkında açıklama ise ilerleyen günlerde yapılacak.
Biletler haftaya satışa çıkabilir!
InterCity Park tarafından yapılan açıklamada dikkat çeken detaylardan biri ise resmi açıklamada biletlerin haftaya satılmasıyla alakalı detay oldu. Bu nedenle önümüzdeki hafta yapılacak bir açıklama eşliğinde F1 biletlerinin şimdiden satışa çıktığını görebiliriz.
Yılan hikayesi son buldu
Aslına bakarsanız F1 için Türkiye’nin takvime girmesi bu sene ilk değil. Sene başında 11-13 Haziran tarihlerinde yapılacak Kanada GP’si yerine geçeceği açıklanan Türkiye, dönemin pandemi koşulları ve İngiltere’den uygulanan kırmızı liste nedeniyle takvime girmesi ardından çıkarılmıştı. Pandemi nedeniyle takvimden çıktığı dönemde Stefano Domenicali ve Vural Ak da ilerleyen dönemde takvime tekrar dahil olma durumu olabileceğinden bahsetmişti. Keza öyle de oldu.
16. Yarış olacak
Pandemi nedeniyle sürekli değişiklik yaşanan takvimde bu hafta sonu 8. yarış olan Avusturya’daki Styrian GP yapılacak. Tekrar Avusturya ardından Silverstone, Macaristan, Belçika, Hollanda, İtalya ve Rusya ardından ise Türk seyircileri uzun bir aradan sonra Formula 1’i canlı izleyebilecek.
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Instagram, çalışanlarının tepkisinden sonra Filistin ile ilgili adım attı
Sosyal medya uygulamalarında milyarlar bir araya geliyor. Dolayısıyla, bu platformların toplum düzeyindeki politik ve sosyal olaylardaki etkisi yadsınamayacak seviyede. Bugüne kadar yaşanan Arap Baharı, #MeToo hareketi ve 2016 ABD başkanlık seçimleri bunun uluslararası arenadaki en büyük örnekleri. Tabi, bu olaylarda tek rol sosyal medyada bu konularda paylaşım yapan insanların değil. Zira, bu gibi sosyal ve politik meselelerde uygulamaların bu konularda aldığı tavırlar da büyük önem teşkil ediyor. Bu durumun son örneği ise Instagram ve çatı şirketi Facebook’un İsrail-Filistin olaylarındaki tutumu. Facebook’un, 65’i çocuk olmak üzere en az 232 Filistinli sivilin İsrail tarafından öldürüldüğü çatışmalarda, Filistin’i destekleyen gönderileri sansürlediği ileri sürülmüştü. Hatta, şirketin kendi çalışanları da sosyal medya devine bu konudaki şikayetlerini bildirmişti. Firma ise bu suçlamaları kabul etmemiş, bu konuda tarafsız olduğunu iddia etmişti. Ancak görünüşe göre işler pek de öyle değilmiş. Öyle ki, Instagram bugün yaptığı açıklamada, algoritmasını Filistin’i destekleyen gönderileri öne çıkaracak şekilde değiştireceğini duyurdu. İşte detaylar…
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Instagram, ‘Filistin sansürü’ tepkilerinden sonra algoritmasını değiştiriyor
Facebook ve sahip olduğu Instagram, Filistin olaylarından beri eleştiri toplamaya devam ediyor. Sosyal medya devi, bu süreçte milliyet fark etmeksizin dünya genelindeki insan hakları savunucularının yoğun tepkisine maruz kalmıştı. Hatta, benzer tepkiler firmanın kendi çalışanlarından bile gelmişti. Fakat, bugüne kadar Facebook’un bu konuda somut bir adım attığını söylemek mümkün değil. Görünen o ki, bu durum bir nebze de olsa değişiyor.
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Instagram yetkilisinin açıklamaları
İşte firmanın bir yetkilisinin konu hakkında Financial Times’a yaptığı açıklamalar:
“Açıkcası, son dönemlerde Gazze’de yaşanan olaylardan dolayı tekrar paylaşılan (repost) gönderilerde bir artış oldu. Bizim normal algoritmamız bu duruma hazırlıklı değildi. Dolayısıyla da bu gönderiler biraz geri planda kaldı ve yeteri sayıda insana ulaşamadı. Bunun kullanıcılar için kötü bir deneyim sunduğunu kabul ediyoruz. Bundan dolayı, algoritmamızı her iki tip içeriğe de eşit derecede önem verecek şekilde değiştireceğiz.”
Buraya kadar gayet olumlu gözüken açıklamaların devamında Instagram, bu sansür işlemini isteyerek yapmadığını iddia etti:
“Bu durum sanki Filistin’i destekleyen içerikleri sansürlüyormuşuz gibi gözükebilir. Hatta, buna inanan birçok kullanıcımız olduğunun farkındayız. Ancak gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki böyle bir durum söz konusu değil. Bu sadece algoritmamızın doğal bir sonucuydu.”
Facebook çalışanlarının şikayetleri etkili oldu
Haberimizde daha önce de söylediğimiz gibi, Facebook ve Instagram çalışanları, sosyal medya devine Filistin’i destekleyen içerikleri sansürlediğini yönünde tepki göstermişti. Kaynakların bildirdiğine göre, bu grup 50 çalışandan oluşuyor ve bugüne kadar firma içinde 80’den fazla resmi şikayette bulundu. Bu şikayetlerin temel çıkış noktası ise Instagram ve Facebook algoritmalarının “şehit” ve “direniş” gibi kelimeleri ‘Şiddet’ kategorisi altında sansürlemesiydi. Hatta, platformda Mescid-i Aksa bile “terröristle ilişkili” denilerek sansürlenmişti. Bu çalışanlar açısından bardağı taşıran son damla oldu. Bunun üzerine işverenlerine tepkilerini gösteren çalışanlar, şirketin bu yanlışlarından dönmesini istedi. Bunun yanında, bu grubun firmadan diğer bir isteği de Filistin’i destekleyen gönderileri daha fazla öne çıkarmasıydı. Görünüşe göre, çalışanların bu isteği sonunda Facebook tarafında karşılık buldu. Nitekim, tam da çalışanların isteği doğrultusunda, söz konusu algoritma değişikliği gerçekleşiyor. Bakalım, bu algoritma değişikliği ne kadar etkili olacak…Umarız diğer sosyal medya platformları da bu konuda daha adil olmak adına bir adım atarlar.
Sizce Instagram ve Facebook’un bu algoritma değişikliği yeterli mi? Filistin konusunda sosyal medya devlerinin tavrını nasıl buluyorsunuz? Yeteri kadar adiller mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: FinancialTimes, BusinessInsider
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Amazon, MGM’i 8,5 milyar dolara satın alıyor!
Amazon için e-ticaretin sayılı devlerinden desek abartmış olmayız. Şirket, kurulduğu günden bu yana sektörün trendlerine yön vermeye ve piyasayı domine etmeye devam ediyor. 2020 başlarından itibaren dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ise, deyim yerindeyse firmanın ekmeğine yağ sürdü. Zira, tüketicileri hiç olmadığı kadar online alışverişe iten salgın, Amazon’un gücüne güç katmasına neden oldu. E-ticaret devinin bu dönem süresince açıkladığı çeyreklik raporlarında kırdığı kazanç rekorları bu durumun en iyi göstergelerindendi. Görünüşe göre, Amazon bu yüksek kazançla geçen dönemin hasılatını değerlendirmenin yolunu buldu bile. Netflix, Disney Plus vb. dijital yayın devlerine Prime Video ile rakip olmaya çalışan şirket, bu yönde büyük bir adım atıyor. Nitekim, bugün gelen bilgilere göre Amazon ünlü film stüdyosu MGM’i (Metro Goldwyn Mayer) 8,45 Milyar ABD Doları karşılığı satın alıyor. İşte anlaşmanın detayları ve perde arkası…
Amazon kesenin ağzını açtı
Aslında, dijital yayıncılık tarafında Amazon’dan çok sansasyonel haberler duymaya alışık değiliz. Şirket, Netflix vb. yayın devlerine göre Prime Video için daha sakin bir pazarlama stratejisi güdüyor. Hatta, firmanın platforma gelen büyük yapımlar konusunda bile sessiz kaldığını ve kullanıcıya bu haberleri yeteri kadar duyuramadığını söyleyebiliriz. Ancak görünen o ki, Amazon dijital yayıncılık tarafında da gaza basmaya hazırlanıyor.
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Bugün uluslararası basına düşen haberlere göre; Amazon, MGM’i 8,45 Milyar Amerikan Doları karşılığı satın aldı. Sonrasında, bu haberleri Amazon’un kendisinin de bir basın açıklamasıyla doğruladığını ekleyelim. Bu işlem aynı zamanda e-ticaret devinin tarihinde, eğlence alanında yaptığı en büyük satın alma. Firmanın genel satın almalarında ise 13.7 Milyarlık Whole Foods’tan sonra ikinci. Bu büyük satın alma ile ilgili konuşan Amazon Studios ve Prime Video Genel Başkan Yardımcısı Mike Hopkins, şunları söyledi:
“Bu anlaşmanın gerçek değeri MGM gibi tarihi ve efsane işlere imza atmış bir stüdyonun yapımlarını ve yetenekli ekibini bünyemize katacak olmamız. Bu yapımları, bu yetenekli ekiple birlikte yeniden hayal etmek ve değerlendirmek için çok heyecanlıyız. Amazon ve MGM birlikteliğinin yeni birçok hikayenin doğuşuna imkan sağlayacağına inanıyorum. Umarım, izleyenlerimiz de bu partnerliğin meyvelerinden keyif alır.”
Tabi, anlaşma ilgili MGM (Metro Goldwyn Mayer) tarafı da konuştu. İşte MGM Yönetim Kurulu Başkanı Kevin Ulrich’in sözleri:
“Hollywood’un altın çağında büyük payı olan MGM’in altın aslanının yoluna devam edecek olmasından dolayı çok mutluyum. Bizim bu parlak tarihimizin Amazon’un yenilikçi vizyonuyla uyuştuğuna inanıyorum. Umarım her şey güzel olur.”
4 bin film ve 17 bin saatlik TV dizisi Prime Video kataloğuna geliyor
İşin şirketleri ilgilendiren bol sıfırlı rakamlarından bahsettikten sonra, gelelim biz kullanıcılar için bu satın almanın ne anlama geldiğine. Zira, bu anlaşma Amazon Prime Video abonelerine tam 4 bin adet film ve 17 bin saatlik dizi olarak geri dönecek. Tabi, bu yapımlar meşhur MGM film ve dizileri olacak. Film tarafında öne çıkan yapımları meşhur James Bond serisi, Rocky ve 12 Angry Men şeklinde listeleyebiliriz. Bunun yanında, MGM’in dizi kataloğunun da filmlerinden hiç aşağı kalır yanının olmadığını söyleyelim. Öyle ki, dizi tarafında da The Handmaid’s Tale, Fargo ve Vikings gibi efsaneler bulunmakta. Ancak ne yazık ki bu anlaşmanın bir de kötü yanı var. Hatırlayacağınız üzere, Disney Plus’ın çıkışıyla birlikte bazı Disney yapımları Netflix’ten ayrılmıştı. Benzer durumun MGM yapımları için Prime Video dışındaki platformlarda yaşanacağını söylemek mümkün. Yani, eğer Prime Video üyesi değilseniz ve başka bir platformdan bir MGM yapımı izleyecekseniz, elinizi çabuk tutmanızı öneririz.
Son olarak, Amazon’un basın açıklamasında dikkat çektiği diğer bir konu da eski MGM yapımlarıydı. Görünüşe göre, şirketin bu konuda da planları mevcut. Amazon, eski MGM filmlerini korumak ve tekrar canlandırmak istediğini söyledi. Açıkcası, açıklamaya bakınca Amazon’un klasik MGM yapımlarıyla yeni işler oluşturmak istediğini söyleyebiliriz. Bu tam olarak ne anlama gelecek henüz bilmiyoruz. Mesela, Rocky gibi meşhur filmlerin Prime Video dizileri gibi düşünebiliriz. Tabi, bu sadece bizim aklımıza gelen bir örnek. Bakalım bu büyük satın almanın meyveleri neler olacak…
Amazon ve MGM birlikteliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce, MGM yapımları eklenmiş bir Prime Video, fiyat/performans açısından Netflix’in önüne geçer mi? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: TechCrunch, CbcNews
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Huawei, ambargoya rağmen 2020’de karını artırdı!
Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıla ait finansal raporları hissedarları ile paylaştı. Ambargo sürecinden dolayı zor bir dönem geçiren marka, buna rağmen 2020’de net kârını artırmayı başardı.
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Huawei, 2020 mali yılında 9.8 milyar dolar kâr açıkladı!
Reuters’ın ulaştığı rapora göre, Huawei’nin 2020 yılındaki toplam net kârı 9.83 milyar dolar oldu. 2019 yılında %5.6’lık büyüme sağlayan şirket, geçtiğimiz yıl da kârını %3.2 oranında artırmayı başardı. Bu büyümede en büyük payı ise 2020’nin ilk yarısındaki başarılı satış grafiği oluşturuyor. Zira şirketin son çeyrekteki gelirleri, 2019’un aynı dönemine kıyasla %23 azalmış durumda. Ayrıca Honor markasının satışından elde edilen gelir de Huawei cephesine olumlu yönde yansımış.
Detaylara baktığımızda ise tüketici elektroniği biriminin, toplam gelirin yarısından fazlasını oluşturduğunu görüyoruz. Yaptırımlara rağmen sağlam kalmayı başaran birim, özellikle akıllı saat ve laptop gibi yan ürünler sayesinde gelirlerini %3.3 artırmış. 5G ekipmanlarına yoğunlaşan telekomünikasyon birimi ise gelirlerinde %0.2’lik küçük bir artış yaşamış. Ayrıca Huawei markasının kalesi olan Çin’deki gelirlerin %15.4 artması da dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde Mate X2 modelini tanıtan Huawei, kendi ekosistemini oluşturmak adına önemli adımlar atıyor. HarmonyOS 2.0 işletim sistemini önümüzdeki ay duyuracak olan marka, böylece yazılım tarafında bağımsızlığını ilan edecek. Fakat bunlardan önce Huawei’nin çözmesi gereken çok büyük sorunlar mevcut. ABD’nin 2019’dan beri markaya uyguladığı ambargonun devam etmesi, donanım tarafında tedarik sorunları yaşamasına neden oluyor. Markanın özellikle akıllı telefon pazarında ciddi şekilde kan kaybetmesine yol açan bu sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtelim.
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