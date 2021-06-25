Formula 1 Yeniden 3 Ekim’de Türkiye’de!

Formula 1 Türkiye Grand Prix’i resmen geri döndü. 2021 sezonu için yılan hikayesine dönen İstanbul Park’taki yarış, Singapur’un çıkışı ve Japonya’nın da çıkma ihtimaliyle resmen takvime eklendi

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Formula 1 Türkiye GP 1-3 Ekim’de yapılacak!

Formula 1’den gelen resmi açıklamayla Singapur için ayarlanan tarihe eklenen Türkiye GP’si, Rusya’daki yarışın ardından düzenlenecek. Geçtiğimiz sezon seyircisiz olarak düzenlenen ve öncesinde Red Bull’un tanıtım videolarıyla şenlenen yarışta 7 kez şampiyonluğu tadan Lewis Hamilton’ın da 7. şampiyonluğunu kazandığı yer olarak dikkat çekiyor. Tabii yarış öncesinde asfaltın yenilenmesi ve yağmur ile pilotlar için zorlu ancak seyirciler için şahane bir yarış olmuştu.

Vural Ak: Yarış seyircili olacak

F1’in resmi açıklaması ardından da açıklamalarda bulunan Vurak Ak, InterCity İstanbul Park’ta yapılacak organizasyonda pandemi koşullarında Türkiye’nin durumu neticesinde seyircili olacağını da belirtti. Seyirci kapasitesi ve biletler hakkında açıklama ise ilerleyen günlerde yapılacak.

Biletler haftaya satışa çıkabilir!

InterCity Park tarafından yapılan açıklamada dikkat çeken detaylardan biri ise resmi açıklamada biletlerin haftaya satılmasıyla alakalı detay oldu. Bu nedenle önümüzdeki hafta yapılacak bir açıklama eşliğinde F1 biletlerinin şimdiden satışa çıktığını görebiliriz.

Yılan hikayesi son buldu

Aslına bakarsanız F1 için Türkiye’nin takvime girmesi bu sene ilk değil. Sene başında 11-13 Haziran tarihlerinde yapılacak Kanada GP’si yerine geçeceği açıklanan Türkiye, dönemin pandemi koşulları ve İngiltere’den uygulanan kırmızı liste nedeniyle takvime girmesi ardından çıkarılmıştı. Pandemi nedeniyle takvimden çıktığı dönemde Stefano Domenicali ve Vural Ak da ilerleyen dönemde takvime tekrar dahil olma durumu olabileceğinden bahsetmişti. Keza öyle de oldu.

16. Yarış olacak

Pandemi nedeniyle sürekli değişiklik yaşanan takvimde bu hafta sonu 8. yarış olan Avusturya’daki Styrian GP yapılacak. Tekrar Avusturya ardından Silverstone, Macaristan, Belçika, Hollanda, İtalya ve Rusya ardından ise Türk seyircileri uzun bir aradan sonra Formula 1’i canlı izleyebilecek.