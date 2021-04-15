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F1 2021 oyunu muhteşem fiyatı ile (!) duyuruldu!
F1 2021 sezonu ardından nihayet merakla beklenen F1 2021 oyunu duyuruldu. EA’nin Codemasters’ı satın alımı ardından çıkan ilk Formula 1 yapımı olacak F1 2021, yeni özellikler ve muhteşem (!) fiyatıyla geliyor!
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Formula 1 sevgisi son dönemde ülkemizde ciddi oranda arttı. Özellikle geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde değişen F1 2020 takvimi ve sürpriz bir şekilde dahil olan Türkiye GP ile artan ilgi, aynı zamanda Netflix’te yayınlanan Drive to Survive adındaki belgesel serisi ile bu motorsporuna olan ilgiyi artırdı. F1 severlerin de elbette en seveceği oyunlardan olan F1 oyun serisi ise F1 2021 ile yenileniyor.
F1 2021 16 Temmuz’da geliyor!
Yeni sezonda daha ilk hafta sonu ardından meraklılarının bu hafta sonunu beklediği aşikar. Red Bull’un Mercedes’e kafa tutabileceğini gördüğümüz ve heyecanımızı artıran sezon daha yeni başlamışken, F1 2021 için oyun duyurusu da nihayet yapıldı. 16 Temmuz’da piyasaya çıkacak olan oyun bazı yenilikler ve yeni nesil konsollara da gelecek.
EA etkisi fiyatlara yansıdı!
Yazının başında ve başlıkta da belirttiğimiz gibi bu heyecanımız fiyatları görünceye kadar sürdü demek mümkün. Bilmeyenler için belirtelim; Formula 1 oyunlarını lisanslı olarak yıllardır üreten Codemasters şirketi, artık EA tarafından satın alınan ve EA çatısı altında geliştirmelerine devam edecek bir firma. Elbette Codemasters imzalı yapımlar hem EA Play hizmetinde olacak hem de dağıtımı EA tarafından yapılacak. F1 2021 de bu durumda çıkan ilk Formula 1 oyunu. Geçtiğimiz dönemde Deluxe olarak düşünülebilecek Schumacher sürümü 100 TL’ye satılırken, EA satın alımı ardından normal sürümü 420 TL, Deluxe sürümü ise %10 indirim ile 477 TL fiyatla ön siparişe açıldı. Bu da elbette ülkemizde tepki gösterilen önemli bir detay. EA ekosistemine giren oyun, bir sene içerisinde kur dalgalanmalarını göz ardı etmesek bile %300’den fazla zamlanmış oldu.
F1 2021 yenilikleri
Peki, 100 TL’ye alınabilen F1 2020’ye göre F1 2021 oyununda hangi özellikler geliyor? Neler sunuyor? Şimdi bunları cevaplayalım. Steam‘de listelenen oyunun yeni özelliklerini aşağıya yazıyorum;
- Braking Point – Heyecan verici yeni hikaye deneyimi. (Böylece 2019’da bıraktığımız hikaye modunun geri döndüğünü görüyoruz.
- Yeni oyun modları: İki oyunculu Kariyer ve Gerçek Sezon Başlangıcı. (İki oyunculu kariyer güzel bir gelişme. Arkadaşınız ile beraber yarışmak zevkli olabilir. GSB ise F1 dünyasına daha sokacak bir etmek gibi görünüyor. Sevindirici.)
- Ekibim modu – Kendi sürücünü oluştur, sponsorunu ve motor tedarikçini seç, bir ekip arkadaşı bul ve grid’deki 11. ekip olarak yarış. (Bu F1 2020 ile denediğimiz My Team modu.)
- Artık Odak değerini de içeren Kapsamlı Sürücü İstatistikleri ve ekip için büyük önem taşıyan Departman Etkinlikleri. (Bunu oyun çıkınca göreceğiz. Oyundaki geliştirmeleri ve heyecanı artırabilir.)
- İki oyunculu mod ile bölünmüş ekranda yarış imkanı. (F1 2020’de deneyimledik.)
- Rekabetin dozunu düşürmek isteyenlere rahat yarış seçenekleri, daha çok kontrol isteyen deneyimli oyunculara ise yeni Uzman seçenekleri. (F1 2020’de de benzer seçenekler vardı. Anladığımız kadarıyla daha geliştirilmiş.)
- Bu sene 10. yılını dolduran popüler Kariyer Modu güncellenmiş Ar-Ge ve Alıştırma Programları ile yeni Hızlı Alıştırma seçeneğini sunuyor. (Zaten olan modu geliştirme işlemleri. Bir zahmet yapılsın.)
- En iyi F1 eğitim alanı olan Formula 2 de burada: Kısa, orta veya tam sezon seçenekleri ve 2020 / 2021 sezon içeriği bulunuyor. (Zaten olan özellik.)
- E-spor – Çevrimiçi eleme etkinliklerini ve son haberleri bulabileceğin, hatta F1 Esports Challenger ve Pro Series yarışlarını izleyebileceğin oyun içi alan seni bekliyor. (Evet, bu da vardı.)
- Daha fazla yarış seçeneği: Zamana Karşı Yarış, Daha Kısa sezon seçenekleri, Grand Prix Modu. Kaydedilebilir otomatik önemli anlar ve (yalnızca PC’de) tam tekrarlar ile zaferini yeniden yaşa. (Vardı, vardı.)
- Çok Oyunculu Modda çevrimiçi yarış: Sosyal ve Dereceli yarışlar, yeni Hızlı Katıl formatı, Ligler, kişiselleştirilebilir görünümler ve Haftalık Etkinlikler. (Bu da var elbette.)
Görebileceğiniz gibi hikaye modunun geri gelmesi, Gerçek Sezon Başlangıcı ve bu oyun için en çok ilgimi çeken iki oyunculu kariyer konusu dışında zaten olan özelliklere sahip bir oyun bizleri bekliyor. Elbette grafik kanadında da güzel geliştirmeler olacaktır. Ancak 100 TL’ye alınabilen oyunu 400 TL’den bile pahalı hale getirebilecek büyük bir yenilik de açıkcası yok. Parayı belki de dünya üzerinde en çok seven oyun şirketi olan EA, burada yine bizim ceplere gözünü dikmiş gibi.
Döviz kuru mu EA etkisi mi?
Daha önce 100 TL olan oyunun 400 TL’den fazla çıkması elbette benim gibi hemen EA kanadına tepki verilmesine yol açtı. Peki gerçekte öyle mi? Reddit’te konu hakkında dünya geneli F1 2021 ve F1 2020 çıkış fiyatları karşılaştırılmış. Geçtiğimiz sene %60’a varan indirim ile satılan oyun bu sene 60 dolar’ın kura göre çarpımında %13,5 indirime denk geliyor. Dolar bazında düşünürsek geçtiğimiz sene Türkiye’de 11 dolar olan oyun bu sene 52 dolar’dan satışa sunulacak.
F1 2021’de İstanbul Park olacak mı?
Son olarak bazı kişilerin merak edebileceğini tahmin ettiğimiz Türkiye GP ya da İstanbul Park pistine gelelim. Şu anda açıklanan detaylarda Portimao, Imola ve Jeddah oyuna ekleniyor. Ki bu üç pist 2021 resmi takviminde olduğu için normal. Pandemi nedeniyle değişen 2020 takvimini ve haliyle İstanbul Park’ı F1 2020’ye yansıtmayan Codemasters ekibi, şu anda geçtiğimiz sezon geçen pistleri de eklemeyecek gibi. Ancak bazı sızıntı kaynakları 3 eski ve sevilen pistin oyuna daha sonra ya da ilerleyen duyurular ile ekleneceğini de belirtiyor. Bunların arasında da InterCity İstanbul Park olma ihtimali elbette yüksek. Bu şu anda sadece söylenti ve bizlere zaman gösterecek.
Eğer 400 küsür TL verip oyunu almak isterseniz hemen aşağıdaki bağlantılardan oyuna ön sipariş verebilirsiniz. Oyun konsollar için 500 TL, Deluxe olarak ise 580 TL fiyatla ön siparişte olduğunu da belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Oppo A35, resmi olarak duyuruldu!
Oppo, Find 5 serisini ve Find X3 serisini duyurmasının ardından şimdi de orta ve alt segment için yeni telefonlar çıkarmaya hazırlanıyor. Bu hazırlıklar sürerken firma, diğer bir yandan Oppo Find 6 serisi için de çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün Oppo, yeni bir Oppo A serisi telefon tanıttı. Yoğun söylenti ve sızıntı haberlerinin ardından şirket, aileye Oppo A35 adlı yeni bir üye ekledi.
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Oppo A35 hangi teknik özelliklerle geliyor?
Yeni Oppo A35, alt-orta segmenti hedefleyen fiyat/performans odaklı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak Oppo A15’e oldukça benzer özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Görünüşe göre telefon, depolama alanı haricinde yeniden adlandırılan bir Oppo A15’tir. Oppo A35, 6.52 inçlik HD+ çözünürlüklü 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip IPS LCD bir ekran ile geliyor. Cihazın ekranı 20:9 en/boy oranına sahiptir. Ayrıca ekranda damla çentikli bir adet selfie kamerası mevcut. Telefon, 177 gram ile günümüzde hafif olarak değerlendirebileceğimiz bir ağırlıktadır.
Oppo A35, MediaTek Helio P35 yonga setinden gücünü alıyor. Cihaz, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Ayrıca kullanıcılar, bir microSD kart ile bu depolama alanını arttırabilecek. Bununla birlikte Oppo A15’in 64 GB’lık depolama alanındaki iyileştirmeyi görüyoruz. İlginç bir şekilde telefonda, yıllar önce kullanmayı bıraktığımız micro USB bağlantısı bulunmakta. Ancak neyse ki 3.5 mm kulaklık girişi ile bir nebze bu açık telefi ediliyor.
Oppo A35, arka tarafta üçlü kamera dizilimi ile geliyor. Cihazın ana kamerası, 13 MP çözünürlüklü ve f/2.2 diyafram aralığına sahiptir. Bu ana kameraya, f/2.4 diyafram aralığına sahip makro kamera ve bir başka 2 MP’lik kamera eşlik ediyor. Bununla birlikte cihazda 8 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram aralığına sahip selfie kamera bulunmakta.
A35, micro USB üzerinden şarj olan 10W destekli 4320 mAh batarya ile geliyor. Cihazın şarj konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte bu telefonun en büyük dezavantajı, yazılım tarafında ortaya çıkıyor. Oppo, bu cihazda Android 11 tabanlı ColorOS 11 yerine Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 işletim sistemini kullanmayı tercih etmiş. Bu, kullanıcıların Oppo’dan beklemedikleri bir hareket oldu. Sonuçta Oppo, bugüne kadar akıllı telefonlarını en güncel yazılımlar ile piyasaya sürmesiyle bilinen bir şirket. Telefonun düşük kalitedeki yapısı ve Helio P35 yonga setiyle gelmesi nedeniyle Android 11’e güncellenmeyecek olabilir. Ancak tabii ki bunların hepsi varsayımdan ibaret. Önümüzdeki dönemde konuya ilişkin yeni açıklamaların yapılmasını bekleyeceğiz.
Oppo’nun yeni telefonu hangi fiyat üzerinden satışa çıkacak?
Oppo’nun alt-orta segmentte yer alan uygun fiyatlı yeni telefonunun henüz fiyatı açıklanmadı. Cihazın 120$ fiyat etiketiyle satışa çıkması muhtemel gözüküyor. Telefonun Çin’e özel olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak tahminler, globalde de satışa çıkabileceği yönünde.
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Apple
FBI’ın iPhone’u nasıl hacklediği ortaya çıktı!
Bugün, Washington Post üzerinden yayınlanan yeni ve özel bir rapor, FBI’ın San Bernardino davasında iPhone 5C’yi nasıl kırabildiği, çok tanınmayan güvenlik firmasının kimi kullandığı ve Apple’ın, iPhone’u kıran bilgisayar korsanlarından birinin kurduğu şirkete nasıl dava açtığı hakkında ayrıntılara sahip olduğunu iddia etti.
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Washington Post tarafından FBI ile Apple arasında San Bernardino davası hakkında yaşanan yoğun savaş üzerine çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktığı iddia ediliyor. Yaşanan olayı hatırlamak gerekirse; teröristler tarafından gerçekleşen bir saldırının ardından FBI, Apple’dan suikastçilerden biri tarafından kullanılan iPhone 5C’nin kilidini açmasını istemişti. Bunun üzerine Apple, tüm iPhone kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atmamak adına cihazın kilidini tamamen açmak için iOS’a bir arka kapı oluşturmayacağını söylemişti ve FBI’ın isteğini reddetmişti.
Bunun üzerine FBI, uzun süren çabalar sonucunda en nihayetinde iPhone 5C’nin kilidini üçüncü taraflar yardımıyla açmayı başarmıştı, ancak telefonu kıran firma hiçbir zaman öğrenilememişti. Öne sürülen Cellebrite firması, cihazları kırmak için düzenli olarak kolluk kuvvetleri ve hükümetlerle birlikte çalışan en tanınmış güvenlik firmalarından biriydi ve FBI’a yardım eden firma olarak gösterilmişti. Ancak WP’un anonim kaynakları, onun aslında Azimuth adında az bilinen beyaz şapkalı Avustralya bir güvenlik firması olduğunu ortaya çıkarmasına yardımcı oldu.
Konuya aşina olan kişilere göre, iki Azimuth hackerı San Bernardino saldırısında kullanılan iPhone’a girmek için bir ekip oluşturdu. 41 yaşındaki kurucu Mark Dowd, Avustralyalı bir kodlayıcı. Hackerlardan diğeri ise, klavyeyle 8 yaşında tanışan, Yale’den ayrılan ve 27 yaşındayken iPhone’un yazılım kısıtlamalarını kaldırabilmesi ve “jailbreak” yapması nedeniyle prestijli bir Pwnie Ödülü (hackerlar için bir Oscar) kazanan David Wang’dı.
San Bernardino davasında bahsi geçen iPhone 5C’ye yetkisiz giriş sağlamak oldukça zordu. Çünkü Apple, 10 yanlış şifre denemesinden sonra cihazın içindeki verileri silen yeni iOS özelliğini tanıtmıştı ve şifreyi kırmanın tek yolu bu özelliğin etrafından dolaşmaktı. Bunun üzerine Azimuth, Lightning bağlantı noktası güvenlik açığıyla başlayan bir istismar zinciri keşfetti.
Azimuth, önemli güvenlik açıklarını bulmada uzmanlaştı. Bir meslektaşının “Mozart exploit design” olarak adlandırdığı eski bir IBM X-Force araştırmacısı olan Dowd, Apple aksesuarların bir iPhone’un Lightning bağlantı noktasına takılmasına izin vermek için kullandığı Mozilla açık kaynak kodunda bir açık bulmuştu. Ancak Azimuth o sırada diğer projelerle meşguldü.
İstismar zincirinin geri kalan parçaları, FBI’ın Azimuth’a ulaşmasından sonra ortaya çıkarıldı.
Saldırıdan iki ay sonra Kongre’ye, teröristin iPhone’unun kilidinin hala açılamadığı söylendi. Medya haberlerini gören Dowd, yardım etmenin bir yolu olabileceğini fark etti. Tam da o sıralarda FBI onunla Sydney’de temasa geçti. Daha sonra iOS’taki istismarlarda uzmanlaşan 30 yaşındaki Wang’da işe dahil oldu.
Dowd, telefonun çekirdek işlemcisi üzerinde tam kontrol sağlayabildiğini keşfettiğini Wang’a aktardı. Daha sonra bunun üzerinden, 10 yanlış denemeden sonra verileri silen gibi özellikleri atlayarak, parolanın tüm kombinasyonlarını hızla deneyen bir yazılım yazdı.
İnsanlar, Wang ve Dowd’un buldukları çözümü, eBay’den satın alınan yaklaşık bir düzine iPhone 5C’de test ettiğini düşünüyordu. Çözüm işe yaradı. Wang, hack zincirine “Condor” adını verdi.
Mart 2016’da FBI, Dowd ve Wang’ın “Condor” hack’ini test etti. Başarılı oldu ve Azimuth’tan tam 900.000 dolara satın alındı. Yayınlanan rapor ise FBI’ın sonuca ulaşmasına rağmen, Apple’a iOS’ta bir arka kapı oluşturmak için baskı yapma şansını kaybetme konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyor.
Çok ilginçtir ki, bu hikayenin sonu değil. Azimuth’tan David Wang, araştırmacılara iOS’u sanallaştırmak için yazılımlar sunan yeni bir araştırma şirketi Correlium’un kurucu ortağı oldu.
Apple, 2019’da Corellium’a iOS’un “mükemmel kopyalarını” satma ve “bariz ihlalinden” kazanç sağlama iddiasıyla dava açtı. Bunun üzerine Corellium, Apple’ın “jailbreak’leri ortadan kaldırmaya” çalıştığını ve tüm güvenlik araştırmacılarının, geliştiricilerin ve jailbreaker’ların endişelenmesi gerektiğini söyledi.
Aralık 2020’de Apple, iOS’u sanallaştırmanın adil kullanım dahilinde olduğuna karar veren yargıcın Corellium’a açtığı davayı kaybetti.
İlginç bir şekilde Apple, Azimuth hakkında daha fazla bilgi almak için Corellium davasını zorladı.
2019’da Apple, Corellium’a telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı. Davanın bir parçası olarak Apple, Corellium ve Wang’a FBI gibi hükümetlere ve kurumlara yardımcı olabilecek bilgisayar korsanlığı teknikleri hakkında bilgi vermeleri için baskı yaptı.
Mahkeme belgelerine göre Apple, Corellium’un ilk müşterisi olan Azimuth’u mahkemeye çağırdı. Apple, şu anda önemli bir ABD hükümet yöneticisi olan Harris’e ait ve kötü niyetli kişileri gösterebilecek müşteri listelerini istedi. Harris ve Azimuth mahkeme belgelerine göre “son derece hassas ve ulusal güvenlik meselesi” olduklarını söyleyip bu isteği reddettiler.
Ardından Nisan 2020’de Apple şunları talep etti:
Corellium veya çalışanlarının halihazırda farkında olduğu veya şimdiye kadar farkında olduğu iOS’taki herhangi bir hata, istismar, güvenlik açıkları veya diğer yazılım kusurları ile ilgili, kanıtlar, bunlara atıfta bulunan veya bunlarla ilgili tüm belgeler.
Bu talep reddedildi, ancak çok belirgin bir şekilde Condor projesini ortaya çıkaracaktı.
Mahkeme kayıtlarına göre, bir ifade sırasında Apple, yazılım açıklarını hükümetlere satmanın ahlakı konusunda Wang’ı sorguladı. Avukat, Apple’a bildirilmeyen ancak daha sonra kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından bulunan herhangi bir hatanın farkında olup olmadığı konusunda şirkete baskı yaptı.
Corellium avukatı Justin Levine buna yanıt olarak, Apple, “bizim gizli bilgilerimizi almak için bir arka kapı kullanmaya çalışıyor” dedi ve Corellium bu hikaye için yorum yapmayı reddetti.
Apple, Corellium aleyhine açtığı ilk davayı kaybetmiş olsa da, bu karara itiraz edebilir ve araştırma firmasının Apple’ın güvenliğini yasa dışı bir şekilde atlatmasıyla ilgili başka bir dava açabilir.
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Akıllı Telefonlar
Realme Q3 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı!
Realme Q3 olduğu iddia edilen bir akıllı telefon ile alakalı yeni söylentiler ortaya çıktı. Q serisinin yeni üyesi olacağı tahmin edilen akıllı telefonun kullanacağı işlemciler söylentilere göre belli oldu. Görünüşe göre Realme, Q3 modeli ile birlikte seriyi amiral gemisi katili konumuna yerleştirecek. Performansı ile dikkat çekmesi beklenen akıllı telefonun batarya şarj özellikleri de ortaya çıktı. Akıllı telefon piyasaya hatırı sayılır bir şarj desteği ile gelecek gibi gözüküyor.
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Realme Q3 amiral gemisi katili olabilir!
Realme akıllı telefon dünyasındaki varlığını güçlendirmek istiyor. Çinli teknoloji devi özellikle çıkardığı fiyat performans ürünleri ile adından sıkça söz ettirdi. Piyasada aktif olmak için çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi, yeni bir model ile daha kullanıcılarının karşılayacak. Çinli teknoloji sitesi MyDrivers, firmanın amiral gemisi katili sınıfına bir model çıkaracağını iddia etti. Son dönemlerde sayısı artan bu akıllı telefonlara olan ilgi de firmanın dikkatinden kaçmamışa benziyor. Amiral gemisi akıllı telefonlara nazaran daha ucuz olan bu cihazlar, performans açısından da orta seviyenin oldukça yukarısında kullanıcılarını karşılıyorlar. Hal böyle olunca özellikle Çinli üreticiler bu kategoriye daha fazla yatırım yapmak istiyorlar. O firmalar arasında yerini alacağı iddia edilen Realme de, yine iddialara göre çalışmalara başladı. Firma Q serisinin bir sonraki üyesini amiral gemisi katili seviyesine çekmek istiyor. Yani Realme Q3 ile birlikte serinin çehresi değişebilir.
Geçtiğimiz yıl Q2 ve Q2 Pro modellerini tanıtan firma, cihazları orta seviyeye konumlandırmıştı. Uygun fiyatına rağmen 5G özelliğini dahi sunmaktan geri kalmayan akıllı telefon, kullanıcıların beğenilerini toplamayı başarmıştı. Hal böyle olunca firma, Q serisinin yeni modelini daha güçlü bir performans ile piyasaya çıkarmak istiyor. İddialara göre akıllı telefonun işlemcisi belli oldu. Firma Realme Q3 modelinde MediaTek yapımı işlemciye yer verecek. Akıllı telefonun gücünü Dimensity 1100 işlemcisinden alacağı iddia ediliyor. Amiral gemisi cihazlarla rekabet edebilme yeteneğine sahip olan işlemcinin Snapdragon 870‘den daha performanslı olduğu konuşuluyor. Özellikle işlemcinin çoklu çekirdek performansında rakiplerinin oldukça üstünde olduğu iddia ediliyor. 6 nm‘lik mimariyle dikkat çeken yonga seti, 5G özelliğini de bünyesinde bulunduruyor. Bununla birlikte akıllı telefonda günümüz neslinde olan özelliklerinde yer alacağı iddia ediliyor. Örneğin cihazın Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve UFS 3.1 depolama özelliklerinin çoğuna bünyesinde yer vereceği düşünülüyor.
Realme Q3 modelinin bataryası ortaya çıktı!
Teknik özellik olarak amiral gemisi katili olarak adlandırılan akıllı telefonun bataryası da ilgili haberde ortaya çıktı. Merakla beklenen Realme Q3, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yine iddialara göre cihaz 65W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Pil kapasitesi olarak çok da farklı veya büyük rakamlara sahip olmayan cihaz, hızlı şarj konusunda görünüşe göre iddialı. Bununla birlikte akıllı telefonun kutu içerisinden de 65W‘lık şarj cihazının çıkacağı iddia ediliyor. Görünüşe göre firma, kullanıcılara ek masraf oluşturmak istemiyor. Akıllı telefonun tasarım detayları da yine iddialardan oluşmakta. MyDrivers‘ta yer alan habere göre cihaz, stilistik tasarım anlayışına sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ekranın 120 Hz olacağı iddia edilmekte. Bununla birlikte akıllı telefonun arka tarafında da dörtlü kamera kurulumu kullanıcılarını karşılayacağı iddia ediliyor. Her ne kadar cihazın kağıt üstünde üst düzey görünen hatları olsa da, firma fiyat performans açısından duruma göre bazı özellikleri büyük ihtimal ile kısmak zorunda kalacak.
RAM ve depolama kapasiteleri de belli olmayan akıllı telefon, bu konularda piyasa standartlarını korur gibi gözüküyor. . Tüm bunların yanı sıra iddiaların kaynağı site, Realme Q3 ile alakalı bir de fiyat tahminini paylaştı. Sitede yer alan habere göre akıllı telefon, 300 dolar civarında fiyat etiketine sahi olacak. Daha önceki modelleri ile orta seviye rekabetinde yer alan firma, artık gözünü bir üst kulvara dikti böylelikle. Çıkış tarihi belli olmayan akıllı telefonun ilerleyen zamanlarda daha detaylı bilgileri bizlere sunacağı iddia ediliyor. Firma geçtiğimiz günlerde Q2 5G modeli için yaptığı paylaşımda Q3 serisi için de küçük bir ipucu verdi. Firma Q3 serisi için “çok yakında” ibaresine paylaşımında yer verdi. Bakalım firma yeni amiral gemisi katili ile piyasada taşları yerinden oynatmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Yazan: serdengecti, 2 hafta önce
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Yazan: butiksevda, 4 hafta önce
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