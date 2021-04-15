F1 2021 oyunu muhteşem fiyatı ile (!) duyuruldu!

F1 2021 sezonu ardından nihayet merakla beklenen F1 2021 oyunu duyuruldu. EA’nin Codemasters’ı satın alımı ardından çıkan ilk Formula 1 yapımı olacak F1 2021, yeni özellikler ve muhteşem (!) fiyatıyla geliyor!

İlginizi çekebilir; Age Of Empires 4 ile ilgili yeni detaylar ve çıkış tarihi belli oldu

reklam

Formula 1 sevgisi son dönemde ülkemizde ciddi oranda arttı. Özellikle geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde değişen F1 2020 takvimi ve sürpriz bir şekilde dahil olan Türkiye GP ile artan ilgi, aynı zamanda Netflix’te yayınlanan Drive to Survive adındaki belgesel serisi ile bu motorsporuna olan ilgiyi artırdı. F1 severlerin de elbette en seveceği oyunlardan olan F1 oyun serisi ise F1 2021 ile yenileniyor.

reklam

F1 2021 16 Temmuz’da geliyor!

Yeni sezonda daha ilk hafta sonu ardından meraklılarının bu hafta sonunu beklediği aşikar. Red Bull’un Mercedes’e kafa tutabileceğini gördüğümüz ve heyecanımızı artıran sezon daha yeni başlamışken, F1 2021 için oyun duyurusu da nihayet yapıldı. 16 Temmuz’da piyasaya çıkacak olan oyun bazı yenilikler ve yeni nesil konsollara da gelecek.

EA etkisi fiyatlara yansıdı!

Yazının başında ve başlıkta da belirttiğimiz gibi bu heyecanımız fiyatları görünceye kadar sürdü demek mümkün. Bilmeyenler için belirtelim; Formula 1 oyunlarını lisanslı olarak yıllardır üreten Codemasters şirketi, artık EA tarafından satın alınan ve EA çatısı altında geliştirmelerine devam edecek bir firma. Elbette Codemasters imzalı yapımlar hem EA Play hizmetinde olacak hem de dağıtımı EA tarafından yapılacak. F1 2021 de bu durumda çıkan ilk Formula 1 oyunu. Geçtiğimiz dönemde Deluxe olarak düşünülebilecek Schumacher sürümü 100 TL’ye satılırken, EA satın alımı ardından normal sürümü 420 TL, Deluxe sürümü ise %10 indirim ile 477 TL fiyatla ön siparişe açıldı. Bu da elbette ülkemizde tepki gösterilen önemli bir detay. EA ekosistemine giren oyun, bir sene içerisinde kur dalgalanmalarını göz ardı etmesek bile %300’den fazla zamlanmış oldu.

F1 2021 yenilikleri

Peki, 100 TL’ye alınabilen F1 2020’ye göre F1 2021 oyununda hangi özellikler geliyor? Neler sunuyor? Şimdi bunları cevaplayalım. Steam‘de listelenen oyunun yeni özelliklerini aşağıya yazıyorum;

Braking Point – Heyecan verici yeni hikaye deneyimi. (Böylece 2019’da bıraktığımız hikaye modunun geri döndüğünü görüyoruz.

(Böylece 2019’da bıraktığımız hikaye modunun geri döndüğünü görüyoruz. Yeni oyun modları: İki oyunculu Kariyer ve Gerçek Sezon Başlangıcı. (İki oyunculu kariyer güzel bir gelişme. Arkadaşınız ile beraber yarışmak zevkli olabilir. GSB ise F1 dünyasına daha sokacak bir etmek gibi görünüyor. Sevindirici.)

(İki oyunculu kariyer güzel bir gelişme. Arkadaşınız ile beraber yarışmak zevkli olabilir. GSB ise F1 dünyasına daha sokacak bir etmek gibi görünüyor. Sevindirici.) Ekibim modu – Kendi sürücünü oluştur, sponsorunu ve motor tedarikçini seç, bir ekip arkadaşı bul ve grid’deki 11. ekip olarak yarış. (Bu F1 2020 ile denediğimiz My Team modu.)

(Bu F1 2020 ile denediğimiz My Team modu.) Artık Odak değerini de içeren Kapsamlı Sürücü İstatistikleri ve ekip için büyük önem taşıyan Departman Etkinlikleri. (Bunu oyun çıkınca göreceğiz. Oyundaki geliştirmeleri ve heyecanı artırabilir.)

(Bunu oyun çıkınca göreceğiz. Oyundaki geliştirmeleri ve heyecanı artırabilir.) İki oyunculu mod ile bölünmüş ekranda yarış imkanı. (F1 2020’de deneyimledik.)

(F1 2020’de deneyimledik.) Rekabetin dozunu düşürmek isteyenlere rahat yarış seçenekleri, daha çok kontrol isteyen deneyimli oyunculara ise yeni Uzman seçenekleri. (F1 2020’de de benzer seçenekler vardı. Anladığımız kadarıyla daha geliştirilmiş.)

(F1 2020’de de benzer seçenekler vardı. Anladığımız kadarıyla daha geliştirilmiş.) Bu sene 10. yılını dolduran popüler Kariyer Modu güncellenmiş Ar-Ge ve Alıştırma Programları ile yeni Hızlı Alıştırma seçeneğini sunuyor. (Zaten olan modu geliştirme işlemleri. Bir zahmet yapılsın.)

(Zaten olan modu geliştirme işlemleri. Bir zahmet yapılsın.) En iyi F1 eğitim alanı olan Formula 2 de burada: Kısa, orta veya tam sezon seçenekleri ve 2020 / 2021 sezon içeriği bulunuyor. (Zaten olan özellik.)

(Zaten olan özellik.) E-spor – Çevrimiçi eleme etkinliklerini ve son haberleri bulabileceğin, hatta F1 Esports Challenger ve Pro Series yarışlarını izleyebileceğin oyun içi alan seni bekliyor. (Evet, bu da vardı.)

(Evet, bu da vardı.) Daha fazla yarış seçeneği: Zamana Karşı Yarış, Daha Kısa sezon seçenekleri, Grand Prix Modu. Kaydedilebilir otomatik önemli anlar ve (yalnızca PC’de) tam tekrarlar ile zaferini yeniden yaşa. (Vardı, vardı.)

(Vardı, vardı.) Çok Oyunculu Modda çevrimiçi yarış: Sosyal ve Dereceli yarışlar, yeni Hızlı Katıl formatı, Ligler, kişiselleştirilebilir görünümler ve Haftalık Etkinlikler. (Bu da var elbette.)

Görebileceğiniz gibi hikaye modunun geri gelmesi, Gerçek Sezon Başlangıcı ve bu oyun için en çok ilgimi çeken iki oyunculu kariyer konusu dışında zaten olan özelliklere sahip bir oyun bizleri bekliyor. Elbette grafik kanadında da güzel geliştirmeler olacaktır. Ancak 100 TL’ye alınabilen oyunu 400 TL’den bile pahalı hale getirebilecek büyük bir yenilik de açıkcası yok. Parayı belki de dünya üzerinde en çok seven oyun şirketi olan EA, burada yine bizim ceplere gözünü dikmiş gibi.

Döviz kuru mu EA etkisi mi?

Daha önce 100 TL olan oyunun 400 TL’den fazla çıkması elbette benim gibi hemen EA kanadına tepki verilmesine yol açtı. Peki gerçekte öyle mi? Reddit’te konu hakkında dünya geneli F1 2021 ve F1 2020 çıkış fiyatları karşılaştırılmış. Geçtiğimiz sene %60’a varan indirim ile satılan oyun bu sene 60 dolar’ın kura göre çarpımında %13,5 indirime denk geliyor. Dolar bazında düşünürsek geçtiğimiz sene Türkiye’de 11 dolar olan oyun bu sene 52 dolar’dan satışa sunulacak.

F1 2021’de İstanbul Park olacak mı?

Son olarak bazı kişilerin merak edebileceğini tahmin ettiğimiz Türkiye GP ya da İstanbul Park pistine gelelim. Şu anda açıklanan detaylarda Portimao, Imola ve Jeddah oyuna ekleniyor. Ki bu üç pist 2021 resmi takviminde olduğu için normal. Pandemi nedeniyle değişen 2020 takvimini ve haliyle İstanbul Park’ı F1 2020’ye yansıtmayan Codemasters ekibi, şu anda geçtiğimiz sezon geçen pistleri de eklemeyecek gibi. Ancak bazı sızıntı kaynakları 3 eski ve sevilen pistin oyuna daha sonra ya da ilerleyen duyurular ile ekleneceğini de belirtiyor. Bunların arasında da InterCity İstanbul Park olma ihtimali elbette yüksek. Bu şu anda sadece söylenti ve bizlere zaman gösterecek.

Eğer 400 küsür TL verip oyunu almak isterseniz hemen aşağıdaki bağlantılardan oyuna ön sipariş verebilirsiniz. Oyun konsollar için 500 TL, Deluxe olarak ise 580 TL fiyatla ön siparişte olduğunu da belirtelim.