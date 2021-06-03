İnceleme
FORD PUMA: Gençlerin Gözünden Neler Sunuyor?
Ford Puma geri döndü! Farklı bir yapıda ve Fiesta’nın platformundan doğan kompakt SUV Puma’yı sırasyıla Aydoğan, Eren ve Dilşah test etti ve görüşlerini aktarıyor. Peki Puma gençler için neler vadediyor?
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FORD PUMA: Gençlerin Gözünden Neler Sunuyor?
*Bu videodaki otomobil Ford Otosan Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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İnceleme
EDIFIER TWS200 Plus İnceleme | Ah 100₺ daha ucuz olsaydı!!
EDIFIER kulaklıklar konusunda kendisini kanıtlamış markaların başında geliyor. Özellikle TWS kulaklık denilince akıllara gelen ilk markalarda birisi. Uzun zamandır Banggood’dan beklediğimiz sipariş sonunda elimize ulaştı ve hemen sizin için incelemesini gerçekleştirdik.
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EDIFIER TWS200 Plus ,EDIFIER TWS200 modelinin geliştirilmiş ve özellikleri güncellenmiş modeli olarak dikkat çekiyor. Kutu tasarımına bakacak olursak oldukça küçük yapıda olan bu kutu taşıma esnasında da kolaylık sağlıyor. Eğer kutuyu daha korunaklı bir şekilde taşımak isterseniz de satın aldığınız kutu içerisinden taşıma torbası çıkıyor. Güzel bir dokuya sahip olan bu torba ile diğer eşyalarınızı da (şarj kablosu vs) taşımak mümkün. Kulaklıkların tasarımından söz etmek gerekirse kulaklıklar Apple Airpods modeline oldukça benziyor. Yani silikonsuz bir model. Kulağa oturmasının rahat oluşu, kolay kolay kulaktan düşmemesi gibi tasarımsal avantajları mevcut. Her iki kulaklığın alt tarafından mikrofonlar bulunuyor.
EDIFIER TWS200 Plus’ın ses kalitesi nasıl?
İçerisinde 13mm sürücüler bulunduran kulaklık 16bit ve 24bit ses desteğine sahip. Bu sayede verdiği sesler gayet iyi. Bass, tiz ve midler konusunda da başarılı olan kulaklıklar silikonsuz yapısı olması sebebiyle diğer silikonsuz kulaklıklar gibi sesi dışarıya veriyor. Bu şekilde olunca da hava boşluğundan dolayı ister istemez ses kalitesinde bir kayıp yaşanıyor. Ek olarak belirtmekte fayda görüyorum; kulaklığın maksimum ses seviyesi gayet yüksek. Mikrofon ile konuşma kalitesi ise beklenenden daha iyi. Hem dış ortam hem de iç (ofis ortamı) ortamda sesleri karşı tarafa net bir şekilde iletiyor. Konuşma sırasında karşı taraftan herhangi bir ses kesikliği, ses azlığı gibi bir problem yaşamıyorsunuz. Her iki kulaklıkta da mikrofon olması sayesinde isterseniz tek kulaklık üzerinden de telefon görüşmeleri yapmak mümkün. Aynı zamanda 10 metre çekim gücü sayesinde ev veya ofis ortamında telefonunuzu yanınıza almadan da müzik dinleyebilir, telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
EDIFIER TWS200 Plus’ın pili ne kadar gidiyor?
Kulaklığın en memnun eden yanlarından birisi de pili. İçerisinde 100mAh büyüklüğünde bir batarya mevcut. 6 saat kulaklıklar + 18 saat kutu şarjı ile toplamda 24 saat bir kullanım ömrü sunuyor. Günlük kullanımda herhangi bir bataryam bitti derdiyle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.
Ses gecikmesi konusunda EDIFIER TWS200 Plus nasıl?
Kulaklığın en dikkat çeken noktası gecikmesiz bir ses deneyimi sunması. Çünkü Bluetooth 5.2 teknolojisini barındırması, ek olarak Qualqomm aptX desteği ve(AAC) Advanced Audio Coding Gelişmiş Ses Kodlama’yı destekliyor. Bu sayede sesleri sıkıştırarak size daha az gecikme süresi sağlıyor. Yaptığımız testlerde PUBG’de neredeyse yok denebilecek kadar az bir ses gecikmesi yaşadık. Qualqomm aptX desteği 80ms-90ms lik bir gecikme aralığına sahip olması da bunu kanıtlar nitelikte.
Ayrıca kulaklıların IP54 su ve toza dayanıklılık sertifikasının olması da artı yönlerinden birisi. Belirli bir sıvı direncine sahip olması herhangi bir suya düşürme anında kulaklıkları da koruyacaktır. Banggood’da yaklaşık 55$ gibi bir fiyatla satılıyor. Eğer siz de bu kulaklığı satım almak isterseniz indirim kodumuzdan da yararlanabilirsiniz!
Satın alma linki: https://ban.ggood.vip/YuET İndirim kodu
Bu içerik Banggood katkılarıyla hazırlanmıştır.
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Akıllı Telefon
Samsung Galaxy A52 vs. Samsung Galaxy A72 | Hangisi alınır?
Samsung Galaxy A52 ile Samsung Galaxy A72 kıyaslaması ile karşınızdayız. Büyük ekran ve büyük batarya ile yüksek fiyat mı? Yoksa daha küçük ekran ve batarya ile tasarruf mu? Hangi telefon kime göre cevabı videomuzda!
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Samsung Galaxy A52 vs. Samsung Galaxy A72 | Hangisi alınır?
Samsung Galaxy A52 incelemesini sizlere yapmıştık. En çok kıyaslanan fiyat/performans modellerinden biri olan A52’yi bu sefer satın aldığımız Samsung Galaxy A72 ile kıyaslıyoruz. İki benzer özellikteki telefonların farkı ve tercih noktasında Aydoğan görüşlerini aktarıyor.
Kamera, pil, şarj ve performans noktasında kafanıza takılan soruların cevapları bu videoda!
Samsung Galaxy A72 özellikleri
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt
Samsung Galaxy A52 özellikleri
Boyut: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm
Ağırlık: 189 gram
Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 25 Watt (Kutudan 15 Watt çıkıyor)
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Akıllı Telefon
GENERAL MOBILE GM 21 PRO GELDİ! | Yeni pro neler sunuyor?
General Mobile GM 21 Pro ofisimize bugünkü tanıtımı ardından ulaştı. 2.799 TL fiyatla satışa çıkacak olan modelin ilk bakışını ve kutu açılışını yapıyoruz!
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GENERAL MOBILE GM 21 PRO GELDİ! | Yeni pro neler sunuyor?
General Mobile GM 21 Pro özellikleri
Boyut: 165.24 x 76.95 x 8.99 mm
Ağırlık: 205 gram
Ekran: 6.67″ inç FHD+ IPS
İşlemci: MediaTek Helio G90
Bellek: 6 GB
Depolama: 128 GB (+MicroSD kart)
Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Video: 4K 30 fps
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 15 Watt
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