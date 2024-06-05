Elektrikli otomobiller günümüzde popüler hale gelmeye başlasa da halen büyük bir kesim içten yanmalı otomobilleri seviyor. Bu bağlamda gerek performans gerekse de sesleriyle insanları büyüleyen içten yanmalı otomobiller halen kullanılıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Ford Mustang GTD Nürburgring pistine çıktı. Pistin tozunu atan otomobil V8 motoruyla kulakların pasını da sildi. Detaylara bakalım.

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Ford Mustang GTD Nürburgring performansı

Nürburgring pistine çıkan Mustang GTD, 5.2 litrelik V8 bir motora sahip. 800 beygirden fazla güç üretebilen otomobil pistin tozunu attı.

İlk 52 saniyeyi nispeten yavaş geçiren Ford Mustang GTD, 52. saniyeden sonra asıl performansına başladı. CarSpyMedia, 19,9 kilometrelik parkurun çeşitli yerlerinden çekilmiş bir video paylaştı. Otomobil pisti 7 dakikada bitirdi.

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Otomobilin Nürburgring performansını izlemek isteyenler için videoyu aşağıya bırakıyorum ve sizi V8 Mustang motorunun sesiyle baş başa bırakıyorum