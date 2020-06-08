Ford Fiesta, hibrit teknolojisine kavuşacak!

Oppo, dün online olarak gerçekleştirdiği etkinlikte yeni nesil ürünlerinin yanında ColorOS 7.2 işletim sistemi ve özellikleri de duyurdu. ColorOS 7.2 ile gelen birçok yenilik, Oppo telefonlarını çok daha işlevsel bir hale getirmeyi hedefliyor.

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Çinli teknoloji devinin yapmış olduğu etkinlikte yeni Reno 4 serisi ile birlikte Enco W51 ve Oppo Band gibi cihazlarının yanında ColorOS 7.2’yi de duyurdu. Söz konusu güncelleme, iyileştirmelerin yanında bir çok yenilik ile beraber geliyor.

OPPO ColorOS 7.2

ColorOS 7.2 şimdilik sadece Reno 4 ve Reno 4 Pro‘ya önceden yüklenmiş olarak geliyor. Bu özel sürüm ise yalnızca lansman telefonlarında ve Oppo Ace 2‘de mevcut olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu sürümün kısa süre içerisinde de birçok cihaza dağıtılması bekleniyor. Şirket, birkaç ay önce Find X2 ve Find X2 Pro modelleri ile ColorOS 7.1’i duyurmuştu.

Moonlight Night View Video Algoritması

İlk kez Reno4 serisiyle birlikte ortaya çıkan bu özellik ile düşük ışıkta veya gece koşullarında daha kaliteli videolar çekmenize olanak tanıyor. Oppo’nun açıklamış olduğu verilere göre bu özellikle birlikte düşük ışık koşullarında kaydedilen videolarda parlaklık %74,4, netlik ise %33,7 oranında artacak.

Yeni Soloop Video Editörü

Soloop video editörü, ColorOS kullanıcılarının aşina olduğu bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellik sayesinde Oppo cihaz kullanıcıları çektikleri görüntüleri çok daha etkileyici ve sinematik hissettirmek için çeşitli filtreler ile yeniden dizayn edebiliyor. Yeni Soloop video editörü, akıllı sahne tanıma göre müziğinizi öneriyor ve bu sayede verimliliğinizi de arttırıyor.

3 Aşamalı Güncellenmiş Süper Güç Tasarruf Modu

Süper Güç Tasarrufu Modu ile birlikte ColorOS 7.2 kullanıcıları arka ışık ve CPU ayarı gibi özellikleri akıllıca ayarlayarak pilden tasarruf edebilecek. Paylaşılan bilgiye göre güç tasarrufu önlemleri, sistem güç tüketimini azaltarak telefonun ömrünü uzatıyor.

Yeni Yapay Zeka

Oppo ColorOS 7.2, güç tüketimini kontrol etmek için tüm günlük alışkanlıklarınızı otomatik olarak öğrenen bir özelliği de beraberinde getiriyor. Yeni yazılım güncellemesi kamera, video ve pil iyileştirmelerinin yanında kullanıcılara ayrıca, daha akıllı bir yapay zeka sunuyor. Henüz final sürümü yayınlanmayan bu yazılım, uygulamaların açılış hızını azaltmak ve gecikmeyi düşürmek için kullanılabilir.

Akıllı Albüm

ColorOS 7.2‘de sunulan bu yeni Akıllı Albüm özelliği, sahneleri ve videolardaki kişileri tek bir yerde gruplandırmaya yarıyor. Ayrıca tek tıklamayla video araması yapabilir veya doğrudan Soloop video editörüne bağlanabilir.

AI Onarımı

Oppo Lab kullanıcılara “Sizin Seçiminiz” ve “Yapay Zeka Onarım” gibi özellikler sunuluyor. “Yapay Zeka Onarım” özelliği ile eski fotoğrafları üçüncü taraf bir uygulama ile indirmelerine gerek kalmadan otomatik olarak düzenleyebiliyor. Yapay zeka desteği sayesinde kullanıcılar daha net fotoğraflar elde edilebilecek.

Oppo Kamera SDK’sı

Oppo’nun yeni yazılım güncellemesi ColorOS 7.2 sayesinde artık kullanıcılar üçüncü parti kamera uygulamalarını kullanabilir. Video sabitleme, video HDR ya da ColorOS 7.2 ile birlikte sunulan “Süper Geniş Açı” gibi özelliklere de erişim sağlayabilirler.