Genel
Ford Fiesta, hibrit teknolojisine kavuşacak!
Ford‘un Avrupa‘da en çok satan modellerinden olan Fiesta, 48 Volt hafif hibrit sistemiyle donatılacak. Ayrıca Stop&Go sistemine ve tabela tanıma sistemine sahip, adaptif hız sabitleyici de Fiesta’nın donanım listesine eklenecek. Bu olay makyaj operasyonu değil, daha çok ufak tefek güncellemeler içeriyor.
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EcoBoost Hybrid olarak adlandırılan sistem, Titanium donanım paketiyle satışa sunulacak. Ford’un pazarlama-satış ve servis departmanı başkan yardımcısı Roelant de Waard, “Fiesta’ya sınıfının en iyi sürüş dinamiklerine sahip EcoBoost Hybrid sistemini eklemek, müşterilerimize daha fazla güce sahip olurken, daha az yakıt harcayabildikleri bir seçenek oluşturacak. Söz konusu model, markamızın elektrifikasyon faydalarını, her zamankinden daha fazla sürücüye ulaştırmamıza yardımcı olacak.” dedi. Ayrıca en yeni nesil 1.0 EcoBoost benzinli üniteye, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneği eklendiğini de belirtelim.
EcoBoost Hybrid modeli, kayışla çalışan entegre bir jeneratör ve 48 Volt lityum iyon pil grubundan oluşan sistem, 123 ve 153 beygirlik seçeneklerle satışa sunulacak. Bu sistemde yaklaşık 20 Nm tork desteğiyle, toplamda 240 Nm seviyesinde bir tork bulunuyor. Bu da düşük devirlerde %50‘ye varan tork artışı anlamına geliyor.
Artan güvenlik ve bağlanabilirlik yetenekleri
Haberin başında bahsi geçen adaptif hız sabitleyici gibi özelliklere ek olarak:
- Dikey park asistanı
- Aktif frenleme özellikli çapraz trafik uyarısı
- Normal, Eco ve Slippery sürüş modlarına ek olarak, Sport ve Trail modları
- Standart FordPass donanımı, artık mobil veri aracılığıyla uzaktan kapıları açmanıza, uzaktan araç çalıştırmaya (sadece 7 ileri otomatik modellerde), aracın konumu ve durumunu gösterme gibi özellikler kazandı.
Son olarak da Fiesta’nın SYNC3 bilgi-eğlence sistemi güncellendi ve yeni arayüzüyle kullanımı kolaylaştı. Artık 8 inç boyutundaki ekranında daha büyük menü yüzeyleri var. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de Fiesta’da bulunacak.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
OPPO ColorOS 7.2 arayüzünü duyurdu!
Oppo, dün online olarak gerçekleştirdiği etkinlikte yeni nesil ürünlerinin yanında ColorOS 7.2 işletim sistemi ve özellikleri de duyurdu. ColorOS 7.2 ile gelen birçok yenilik, Oppo telefonlarını çok daha işlevsel bir hale getirmeyi hedefliyor.
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Çinli teknoloji devinin yapmış olduğu etkinlikte yeni Reno 4 serisi ile birlikte Enco W51 ve Oppo Band gibi cihazlarının yanında ColorOS 7.2’yi de duyurdu. Söz konusu güncelleme, iyileştirmelerin yanında bir çok yenilik ile beraber geliyor.
OPPO ColorOS 7.2
ColorOS 7.2 şimdilik sadece Reno 4 ve Reno 4 Pro‘ya önceden yüklenmiş olarak geliyor. Bu özel sürüm ise yalnızca lansman telefonlarında ve Oppo Ace 2‘de mevcut olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu sürümün kısa süre içerisinde de birçok cihaza dağıtılması bekleniyor. Şirket, birkaç ay önce Find X2 ve Find X2 Pro modelleri ile ColorOS 7.1’i duyurmuştu.
Moonlight Night View Video Algoritması
İlk kez Reno4 serisiyle birlikte ortaya çıkan bu özellik ile düşük ışıkta veya gece koşullarında daha kaliteli videolar çekmenize olanak tanıyor. Oppo’nun açıklamış olduğu verilere göre bu özellikle birlikte düşük ışık koşullarında kaydedilen videolarda parlaklık %74,4, netlik ise %33,7 oranında artacak.
Yeni Soloop Video Editörü
Soloop video editörü, ColorOS kullanıcılarının aşina olduğu bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellik sayesinde Oppo cihaz kullanıcıları çektikleri görüntüleri çok daha etkileyici ve sinematik hissettirmek için çeşitli filtreler ile yeniden dizayn edebiliyor. Yeni Soloop video editörü, akıllı sahne tanıma göre müziğinizi öneriyor ve bu sayede verimliliğinizi de arttırıyor.
3 Aşamalı Güncellenmiş Süper Güç Tasarruf Modu
Süper Güç Tasarrufu Modu ile birlikte ColorOS 7.2 kullanıcıları arka ışık ve CPU ayarı gibi özellikleri akıllıca ayarlayarak pilden tasarruf edebilecek. Paylaşılan bilgiye göre güç tasarrufu önlemleri, sistem güç tüketimini azaltarak telefonun ömrünü uzatıyor.
Yeni Yapay Zeka
Oppo ColorOS 7.2, güç tüketimini kontrol etmek için tüm günlük alışkanlıklarınızı otomatik olarak öğrenen bir özelliği de beraberinde getiriyor. Yeni yazılım güncellemesi kamera, video ve pil iyileştirmelerinin yanında kullanıcılara ayrıca, daha akıllı bir yapay zeka sunuyor. Henüz final sürümü yayınlanmayan bu yazılım, uygulamaların açılış hızını azaltmak ve gecikmeyi düşürmek için kullanılabilir.
Akıllı Albüm
ColorOS 7.2‘de sunulan bu yeni Akıllı Albüm özelliği, sahneleri ve videolardaki kişileri tek bir yerde gruplandırmaya yarıyor. Ayrıca tek tıklamayla video araması yapabilir veya doğrudan Soloop video editörüne bağlanabilir.
AI Onarımı
Oppo Lab kullanıcılara “Sizin Seçiminiz” ve “Yapay Zeka Onarım” gibi özellikler sunuluyor. “Yapay Zeka Onarım” özelliği ile eski fotoğrafları üçüncü taraf bir uygulama ile indirmelerine gerek kalmadan otomatik olarak düzenleyebiliyor. Yapay zeka desteği sayesinde kullanıcılar daha net fotoğraflar elde edilebilecek.
Oppo Kamera SDK’sı
Oppo’nun yeni yazılım güncellemesi ColorOS 7.2 sayesinde artık kullanıcılar üçüncü parti kamera uygulamalarını kullanabilir. Video sabitleme, video HDR ya da ColorOS 7.2 ile birlikte sunulan “Süper Geniş Açı” gibi özelliklere de erişim sağlayabilirler.
Genel
Bentley’in 61 yıldır kullanılan V8’i emekliye ayrılıyor!
Bentley‘in 6.75 litrelik L-Serisi V8 motorunun fişi çekildi. 61 yıldır üretilen V8 ünite ilk üretildiği zamandan beri önemli ölçüde evrim geçirmişti. Fakat temel mimarisi aynı kalmıştı.
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On yıllar boyunca bu meşhur motordan yaklaşık 36 bin tanesi, İngiliz üreticinin Crewe (İngiltere) tesislerinde, motor başına 15 saatlik elle montaj süreciyle üretildi.
Tabii ki söz konusu seriye dahil motorlar sadece Bentley’lerde hizmet vermedi. Rolls Royce‘larda da 1998’e kadar kullanılmıştı. Yani onlarca yıl, her iki marka da aynı 6.75 litrelik üniteyi kullandı. Bu durum Rolls Royce’un, BMW‘ye satılıp, BMW parçaları kullanmasına kadar devam etti. Söz konusu satıştan sonra bu saygı değer motorun tek mirasçısı Bentley oldu. Ancak bazı Volkswagen Grubu parçalarının da Bentley’lerde kullanıldığını da belirtelim. Söz konusu V8’in fişi çekilince, Bentley – Rolls Royce arasındaki son bağlantı da kopmuş oldu.
L-Serisi V8‘in yaptığı son görev ise sınırlı sayıda olan Bentley Mulsanne 6.75 Edition‘daydı. Bu özel seri ise Mulsanne modelinin 10. yılına özel olarak 2020‘de satışa çıkmıştı. Son yıllarda Mulsanne, her zamankinden daha yüksek kalitesi ve pürüzsüz performansıyla oldukça dikkat çeken devasa bir sedan oldu. Fakat bu başarısını 1959’da piyasaya sürülmüş bir motordan alması, sıradan gözüken bu durumu oldukça özel kılıyor.
Bentley’lerde artık W12 ve 4.0 litrelik V8‘in yanı sıra, Volkswagen Grubu‘na ait hibrit V6 üniteler kullanılacak. Bu motorlar, şirketin büyük, lüks ve hızlı otomobilleri için oldukça uygun ve gelişmiş motorlar olarak görülüyor. Yine de eski 6.75 litrelik V8’in yeri, meraklılarında bir ayrı kalacak.
Kaynak: MotorTrend
Genel
Huawei MatePad T8 tabletinin Türkiye fiyatı belli oldu!
Huawei, uygun fiyatlı MatePad T8 tabletini tüketiciler ile buluşturmak için hazırlanıyor. Şirketin yeni fiyat-performans tableti, sunduğu özellikleri ile ülkemizde de ilgi görmesi bekleniyor.
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Çinli teknoloji devinin Mayıs ayı başında tanıttığı bütçe dostu tableti, 8 inçlik ekranı, hafif, şık metalik tasarımı ve sahip olduğu arayüzü ile konforlu bir kullanıcı deneyimi vadediyor. MatePad T8, çocuklara yönelik dört farklı göz koruma modu ile çocukların eğitiminde de sağlıklı bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.
8 çekirdekli MediaTek MT8768 işlemcisi ve 5100 mAh‘lik güçlü piliyle segmentine göre yüksek performans sunduğunu iddia ettiği Huawei MatePad T8, ekranın sağ ve sol taraflarındaki sadece 4,9 milimetrelik çok ince çerçevesi ile yüzde 80‘in üzerinde gövde-ekran oranı sunuyor.
310 gram ağırlığı ile tek elle kullanıma da uygun olarak tasarlanan tabletin arka kısmı kumlanmış metal kullanılarak pürüzsüz bir doku elde edilmiş. EMUI10.0.1 ile kutusundan çıkan cihaz, arayüzün getirdiği yeni karanlık mod sayesinde kullanıcıların göz konforunu koruyor. Ayrıca MatePad T8, çocukların kendini geliştirmesi, öğrenmesi ve eğlenmesi için özel bir alan sunan bir çocuk modu da barındırıyor.
Son olarak Huawei MatePad T8, 1099 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile 5 Haziran’da Huawei’in online mağazasında satışa çıkıyor. Söz konusu tablet sunduğu özellikler ve fiyatı itibarı ile özellikle çocuklar için iyi bir tercih olması bekleniyor.
Huawei MatePad T8 tabletinin özellikleri
- Ekran: 8 inç LCD panel, 1280×800 piksel çözünürlük
- İşlemci: MediaTek MT8768
- RAM: 2 GB
- Depolama: 16 / 32 GB
- Arka Kamera: 5 MP
- Ön Kamera: 2 MP
- İşletim Sistemi: EMUI 10.0.1 (Android 10)
- Batarya: 5100 mAh
- Renkler: Mavi