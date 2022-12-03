150.000’inci Mustang Mach-E Meksika, Cuautitlán’daki fabrikasında üretildi. Mustang Mach-E 2019’da tanıtıldı ve nihayet 2020’nin sonlarında satışa sunuldu. Başlangıçta 22 ülkede satışa sunulan araç şu anda 37 ülkede sunuluyor ve Ford gelecek yıl daha fazla pazar eklemeyi planlıyor. Şirketin hedefi, ileriye dönük yılda 270.000 Mustang Mach-E ve 2023’ün sonuna kadar yılda toplam 600.000 elektrikli araç üretmek. Bu rakamın 2026’da 2 milyona çıkması planlanıyor.

Ford’a göre, ABD’deki Mach-E alıcılarının %80’inden fazlası ve Avrupa’dakilerin %90’ı bir ICE aracını Mach-E ile değiştirdi. Ford şu anda ABD’de en çok satan elektrikli araç markası -şaşırtıcı bir şekilde Tesla’nın önünde- ve bu büyük ölçüde Mustang Mach-E sayesinde.

Üretimi daha da artırmak için Ford, Cuautitlán tesisini piller, şasi üretimi için yeni hatlar, ek bir montaj hattı ve ekstra bir boyahane ile geliştiriyor.