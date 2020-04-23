Haber
Call of Duty: Warzone hilecileri birbirleriyle eşleştirecek
Call of Duty’nin yapımcı firması Infinity Ward, nihayet COD: Warzone içerisinde oyuncuları isyan ettiren hile problemine değindi. Bu haftadan itibaren, oyuncular Warzone veya Modern Warfare içinde şüpheli birini rapor ettiklerinde, kişinin yasaklanması halinde bir geri dönüş bildirimi alacaklar.
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Hile ile savaşta alınan ek önlemler arasında, özel güvenllik güncelleştirmeleri ve hilecileri aynı oyun içerisine eşleştirme gibi yenilikler de bulunuyor. Yakın zamanda ölüm ekranı ve gösteri modları için oyuncu raporu seçeneği daha işlevsel hale getirilecek. Özelliğin bilgisayar korsanlarını ölüm ekranından takip ederek, rapor işlevselliğiyle birlikte daha efektif olacağı düşünülüyor.
Ek olarak, bazı iyi oyuncuların yanlış anlaşılarak rapor edilmesiyle sistemde nasıl bir etki bırakacağı ise henüz belli değil. Oyuncular bu konuda endişesini dile getirirken, yanlış anlamayla rapor edilen iyi oyuncuların için nasıl bir mekanizmanın işleyeceğini ve hilecilerden nasıl ayırt edilebileceğini merak ediyor.
Geçen hafta oyuncuların, hilecilerden kurtulmak için çapraz platform özelliğini devre dışı bıraktığını duymuştuk. Görünen o ki Infinity Ward, yeni özelliklerle tartışmalara bir çözüm bulma arayışında. Güncellemenin sunucular için geçen gece yayınlandığını düşünürsek, etkilerini göstermesi haftaları bulabilir.
Donanım
AMD Ryzen 3 3100 ve 3300X işlemcilerini duyurdu!
AMD, uygun fiyatlarıyla dikkat çekecek olan AMD Ryzen 3 3100 ve 3300X masaüstü işlemcilerini duyurdu. Zen 2 mimarisinin 3. jenerasyonuna ait olan işlemciler firmanın başarılı Ryzen 3 serisinin uygun fiyatlı başlangıç seviyesi masaüstü işlemcileri olacak.
Duyurusu yapılan yapılan her iki işlemci de 4 çekirdek ve 8 izleğe sahip. 65W TDP değeri bulunan işlemciler SMT (Uygulamalar için çoklu çekirdek desteği) teknolojisi ile geliyor. Bunlara ek olarak söz konusu işlemciler 18 MB (L2+L3) önbellek ile piyasaya çıkacak. Ryzen 3 3100 ile Ryzen 3 3300X işlemcileri arasındaki temel fark çekirdek saat hızlarında ortaya çıkıyor. AMD Ryzen 3 3100 modeli 3.6 GHz baz saat hızından 3.9 GHz hızına yükseltebilirken AMD Ryzen 3 3300X modeli, 3.8 GHz olan baz hızını 4.3 GHz’e yükseltebiliyor.
Ryzen 3 3100 modeli 99$, Ryzen 3 3300X modeli ise 120$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Her iki işlemcinin satış tarihi 21 Mayıs olarak açıklandı.
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AMD yeni işlemcilerine ek olarak Ryzen 3000 serisi işlemcileri için gelecek nesil anakartlarda kullanılacak olan B550 çipsetlerini de duyurdu. B550 çipsetler sayesinde şu an için yalnızca üst seviye x570 anakartlarda bulunan PCIe 4.0 teknolojisi yaygınlaşacak.
B550 anakartların 16 Haziran tarihinde ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE, ve MSI tarafından satışa çıkacağı tahmin ediliyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Giyilebilir Teknoloji
SENA, yeni interkom modellerini satışa sundu
Ülkemizde de faaliyet gösteren Çin menşeili üretici SENA, yeni interkom modellerini A.B.D.’de satışa sundu. Bildiğiniz üzere, interkom cihazları; kaskınızın içinden navigasyon bilgerini almanız, arama yapmanız, müzik dinleyebilmeniz ve diğer interkom kullanıcıları ile sohbet edebilmeniz gibi imkanları sağlayan bir teknoloji.
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SENA 50R ve 50S interkom modelleri neler sunuyor ve fiyatları ne
Ülkemizde interkom denilince akla gelen 3 markadan biri konumunda olan SENA, geçtiğimiz seneki interkom modelleriyle birçok ödül de toplamıştı. Yeni modelleri ile pazardaki elini güçlendirmek isteyen SENA, 50R ve 50S modellerini de satışa sundu. Bluetooth 5.0 teknolojisini barındıran bu cihazlar; SENA’nın Mesh 2.0 teknolojisinin yanı sıra daha iyi ses kalitesi ve kararlı bağlantı vadediyor.
Cihazların tasarımına baktığımızda ise, tipik SENA çizgilerini görüyoruz. İki model de kaskın sol tarafına monte edilebilmek için tasarlanmış. 50R modelinde tuşlu bir kullanım sunulurken; 50S modelinde daha farklı bir kullanım amaçlanmış.
SENA yetkililerinin belirttiğine göre, yeni modeller, USB Type-C bağlantısı kullanarak çok daha hızlı şarj oluyor; ayrıca hoparlörlerde bazı iyileştirmeler yapılmış. Sesli komut teknolojisi ile Google Asistan veya Siri’ye de, temassız olarak ulaşabiliyorsunuz.
Eski SENA interkom modelleri de Mesh 2.0 güncellemesi alacak
50R ve 50S modellerinin çıkışıyla beraber ortaya çıkan Mesh 2.0 teknolojisi, eski SENA interkom modellerine de ücretsiz olarak tanımlanacak. Bu sayede eski interkomlarını ücretsiz güncelleyebilecek olan kullanıcılar, yeni özelliklerin bir kısmından para ödemeden yararlanabilmiş olacak. Mesh 2.0 güncellemesi alacak modeller ise, SENA 30K, SENA Momentum EVO ve SENA +Mesh modelleri olacak. Güncellemenin 1 Mayıs 2020 tarihinde gelmesi bekleniyor. Biz SENA’nın ek ücret talep etmeyerek güncellemeleri eski kullanıcılara sunmasını takdir ediyoruz.
50R ve 50S modellerinde fiyat nedir?
A.B.D.’de SENA 50R ve 50S için belirlenen fiyat, standart tekli paketler için 339 Dolar. Eğer artçınız ile beraber kullanmak istiyorsanız ise; çiftli interkom paketine 599 Dolar ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. SENA’nın yeni interkom modelleri ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
2021 Opel Mokka, elektrikli seçeneğiyle ve “X” eki olmadan gelebilir!
Opel, yeni nesil Mokka’ya ait bir video paylaştı. Eski nesli GM çatısı altındayken üretilen Mokka’nın yeni nesli, PSA grubu tarafından üretilecek.
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Yeni Mokka, PSA grubu altında üretilen ilk Opel olan Corsa F‘teki EMP-1 (CMP olarak da bilinir) platformunu kullanarak, yeni Peugeot 2008 ve DS3 Crossback ile kardeş olacak.
Küçük hacimli içten yanmalı motorların yanında elektrikli bir model de bekleniyor. Sıfır emisyonlu Mokka hakkında çok az şey biliniyor. Aracın, Corsa-e’deki gibi “Mokka-e” olarak adlandırılması bekleniyor.
Kardeşleri dediğimiz, DS3 Crossback’in elektrikli E-Tense versiyonu 134 beygirlik motoru ve 50 kWh batarya ile geliyor. “Mokka-e” modelinde de bu motorun kullanılması bekleniyor. 9 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanma değeri sunması beklenen aracın, Corsa-e gibi 300 km civarı bir menzil sunması bekleniyor.
Yeni nesil Mokka, selefine göre radikal bir tasarıma sahip olacak. Yeni Corsa’dan ilham alındığı görülen araç, daha kısa çıkıntılara ve arkaya doğru hafifçe inen tavan çizgisine sahip.
Opel’e göre iç mekanda “modern ve gelecekten gelen bir tasarım” anlayışı benimsenecek. İkinci nesil Mokka’nın üretimine yıl sonunda başlanması bekleniyor. Elektrikli modelin, normal modellerle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Teslimatların ise 2021 başlarında olması planlanıyor.