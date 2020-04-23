Call of Duty: Warzone hilecileri birbirleriyle eşleştirecek

Call of Duty’nin yapımcı firması Infinity Ward, nihayet COD: Warzone içerisinde oyuncuları isyan ettiren hile problemine değindi. Bu haftadan itibaren, oyuncular Warzone veya Modern Warfare içinde şüpheli birini rapor ettiklerinde, kişinin yasaklanması halinde bir geri dönüş bildirimi alacaklar.

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Hile ile savaşta alınan ek önlemler arasında, özel güvenllik güncelleştirmeleri ve hilecileri aynı oyun içerisine eşleştirme gibi yenilikler de bulunuyor. Yakın zamanda ölüm ekranı ve gösteri modları için oyuncu raporu seçeneği daha işlevsel hale getirilecek. Özelliğin bilgisayar korsanlarını ölüm ekranından takip ederek, rapor işlevselliğiyle birlikte daha efektif olacağı düşünülüyor.

Ek olarak, bazı iyi oyuncuların yanlış anlaşılarak rapor edilmesiyle sistemde nasıl bir etki bırakacağı ise henüz belli değil. Oyuncular bu konuda endişesini dile getirirken, yanlış anlamayla rapor edilen iyi oyuncuların için nasıl bir mekanizmanın işleyeceğini ve hilecilerden nasıl ayırt edilebileceğini merak ediyor.

Geçen hafta oyuncuların, hilecilerden kurtulmak için çapraz platform özelliğini devre dışı bıraktığını duymuştuk. Görünen o ki Infinity Ward, yeni özelliklerle tartışmalara bir çözüm bulma arayışında. Güncellemenin sunucular için geçen gece yayınlandığını düşünürsek, etkilerini göstermesi haftaları bulabilir.