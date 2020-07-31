Oyun
Football Manager 2021 ertelendi!
Koronavirüs salgınından etkilenen oyunlardan biri de Football Manager 2021 oldu. Oyunun 2021 yılında çıkması bekleniyor ancak son 5 senede olduğu gibi Kasım ayında çıkması oldukça zor gözüküyor.
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Football Manager oyununun önemli isimlerinden Miles Jacobson yaptığı açıklamada oyunun beklenenden daha geç çıkış yapacağını ancak 2021 yılı bitmeden de oyunun piyasada olacağını belirtti. Diğer birçok firmanın aksine FM serisinin geliştiricisi Sports Interactive finansal anlamda oldukça iyi durumda. Hatta şirket eleman çıkarmamakla beraber işe alımlara da devam etmekte. Firma, koronavirüs kısıtlamalarının başladığı tarihten bu yana kadrosuna 20 yeni eleman ekledi. Miles Jacobson ayrıca oyunun bu sene çok fazla platformda bulunacağını ve şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla sayıda marketten satın alınabileceğini, ancak tüm detayları konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.
Football Manager, sınırsız diyebileceğimiz oyun süresiyle türü sevenlerin vazgeçemediği bir oyun serisi. Görünen o ki FM oyuncuları teknik direktörlük serüvenlerine bir süre daha Football Manager 2020 ile devam edecek…
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3S 120 Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 865 ile tanıtıldı!
Giderek popüler hale gelen oyuncular için geliştirilen telefonlara son olarak Black Shark 3S eklendi. Yüksek performansa odaklanan ve donanımı ile oldukça dikkat çeken telefon 120 Hz ekran tazeleme hızına ve Snapdragon 865 yonga setine sahip.
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Black Shark 3S 120 Hz 6.67” AMOLED ekran ve Snapdragon 865 ile tanıtıldı!
Black Shark 3S selefine göre birkaç yükseltme ile birlikte gelişmekte olan mobil oyun sektöründe yerini aldı. Yeni paneli ile birlikte 270Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olan telefon aynı zamanda 120Hz ekran tazeleme oranına sahip. Ekranda farklı eylemler atayabileceğiniz ve basınca duyarlı iki bölge bulunmakta. Ayrıca jiroskop desteği sayesinde telefonun hareketleri ile de kontroller elde etmek mümkün. 6.67″ AMOLED panel 1080+ çözünürlüğe ve 500 nit parlaklığa sahip.
Black Shark 3S şaşırtıcı bir şekilde hala Snapdragon 865 yonga seti ile geliyor. Telefon tanıtılmadan önce yeni modelin 865+ yonga seti ile gelmesi beklenmekteydi. Telefon, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama desteğine sahip. Baz modeli 12/128 GB RAM ve depolama ile geliyor. Fiyat olarak 575 dolar etikete sahip olan Black Shark 3S’in 256 ve 512 GB depolama alanı sunan varyantları da mevcut. Selefi ile kıyas yapmamız gerekirse Black Shark 3 modeli UFS 3.0 standardını kullanıyordu ve 8GB LPDDR4 RAM’e sahipti. Black Shark 3S en son gelen JOYUI12 yazılımı ile ekran yansıtma özelliğine de sahip. Böylece USB-C bağlantısı üzerinden ekranınızı bir bilgisayara yansıtabilir ve oyunlarınızı klavye ve fare ile oynayabilirsiniz. Bu mod 60 fps’de çalışmakta ve 40ms gecikme süresine sahip. 4729 mAh pili le gelen telefon 65W gücünde bir şarj adaptörüne sahip. %50 şarj süresi 12 dakika ve tam şarj için 38 dakika gerekmekte.
Kamera tarafında ise kullanıcıları arka tarafta 3lü kamera kurulumu karşılıyor. Ana kamera 1.8 f diyaframa sahip 64 MP sensör olarak tercih edilmiş. Ana kamera 120 derece ultra geniş açı bir kamera ve 5Mp derinlik sensörü ile desteklenmekte. Telefonun ön tarafında ise 20 MP özçekim kamerası bulunmakta.
Oyun
Halo Infinite çok oyunculu mod, bedava olacak!
Halo Infinite, oyuncuları sevindirecek bir haber ile adından söz ettirebilir. Microsoft’un önemli yapımının bedava çok oyunculu moda sahip olacağı öğrenildi.
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Halo Infinite, “Free to Play” çok oyunculu moda sahip olacak!
Microsoft‘un elinde yer alan belki de en önemli marka olan Halo, daha fazla kullanıcıya ulaştırılmaya çalışılıyor. İrlandalı bir perakende sitesinde ortaya çıkan bilgiye göre, çok oyunculu modu bedava olacak bir Halo Infinite oyunu görmeye çok yakınız. Yakın zamanda tanıtımı yapılan oyun, Xbox Series X için özel oyun kategorisinde yer alıyor. Ayrıca ortaya çıkan bilgilere göre oyun, 120 FPS performans vadediyor.
Çok oyunculu modu ile alakalı herhangi bir bilginin yer almadığı Halo Infinite, Xbox Series X konsolunun da çıkış oyunlarından biri olarak piyasadaki yerini alacak. Özellikle eski günlerine dönmek isteyen marka, bazı oyuncu ekipmanları üreten firmalarında radarında. Razer, geçtiğimiz günlerde oyunun yapımcı firması olarak bilinen 343 Industries ile lisans anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşma sayesinde Razer, Halo markasını kullanarak yeni lisanslı oyuncu ekipmanları üretecek. Bu sayede piyasadaki yerini korumak isteyen firma, hikayeli aksiyon oyunlarının yer rekabette de adından söz ettirmek istiyor. Yapım aşamasının geride kaldığı oyun bakalım eski ihtişamlı günlerine dönecek mi bekleyip göreceğiz. 343 Industries, ABD sınırları içerisinde oldukça popüler olan markanın dünya genelinde de başarılı olmasını hedefliyor.
Oyun
Splinter Cell Netflix’e anime olarak geliyor!
Ubisoft‘un en ünlü oyun serilerinden Splinter Cell, anime olarak Netflix’e geliyor. John Wick‘in yaratıcılarından Derek Kolstad, anime serisinde de yapımcı ve yönetici olarak görev alacak.
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Splinter Cell, gizlilik oyunu denince akla ilk gelen oyunlardan biri. Bu önemli oyun serisi şimdi de anime olarak Netflix‘e taşınıyor. Animenin senaryosunu John Wick‘in yaratıcılarından ve Just Cause isimli oyunun filminde de önemli rol alan Derek Kolstad yazacak.
Splinter Cell ilk olarak 2002 yılında çıkmış ve gizlilik-aksiyon oyunları arasında en iyilerden biri olarak kabul edilmişti. Serinin son oyunu Blacklist ise 2013 yılında çıkmıştı. Splinter Cell uzun süre boyunca Ubisoft‘un en ünlü oyun serisi olarak anılmıştı.