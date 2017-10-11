Footbal Manager ailesinin yeni üyesi Footbal Manager 2018’e ait keşif videosu yayınlandı.

Football Manager, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de muazzam derecede popüler bir yapım. Özellikle ülkemizde uzun saatler boyunca bilgisayar başından kalkmayıp; FM hikayelerini gerek sosyal medyada, gerekse kişisel bloglarında paylaşan hatırı sayılır bir kitle var.

Yapımcılar, oyunun yeni “Scout sistemi” için özel bir video yayınladılar. Bu yılki keşif sistemi, gerçek futbol kulüplerinin kullandığı modern tekniklerin benzerini yapabilmek için revize edildi. Sistem artık daha derin veri analiz araçları içeriyor. Bu değişiklikleri kullanarak, yöneticiler şöhret için savaşacak Oyunda ister sınırsız bütçeniz olsun isterse hiç bütçeniz olmasın, bu keşif videosu size takımınız için nasıl en iyi oyuncuyu bulacağınıza dair iyi bir fikir verecek.

Yapım, 10 Kasım 2018’de resmen piyasaya sürülecek. Bununla birlikte satışa sunulmasından yaklaşık iki hafta önce, oyununun Beta sürümü de kullanıcıların beğenisine sunulacak.Beta sürümünden yararlanmak için ön siparişte bulunmanız şart.