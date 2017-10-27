Fizy İle Konserler Mobil Platformlarda!

Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy’de konser sezonu başladı. Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü sanatçılarının canlı konserleri, dijital müzik platformu fizy’de yayınlanıyor.

Tekin ve mor ve ötesi hayranları, yarın fizy’nin canlı konserlerinde buluşuyor. fizy premium kullanıcıları, konser kayıtlarını daha sonra da istediği zaman fizy üzerinden izleyebilecekler.

Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy, konser sezonunu başlattı. ‘Konsere gidemiyorum’ bahaneleri artık tarih oluyor. Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü sanatçılarının canlı konserleri, dijital müzik platformu fizy’de yayınlanıyor. fizy Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Tarkan’ın Harbiye’deki konserlerini dijital müzik platformu fizy üzerinden yayınlamış, sanatçının milyonlarca hayranı konseri izleme imkanı elde etmişti. Volkswagen Arena’da yarın gerçekleşecek Yerli Yerinde Festivali de fizy üzerinden izlenebilecek. Deniz Tekin saat 16:30’da, mor ve ötesi ise 21:30’da sahneye çıkacak ve en sevilen şarkılarını fizy kullanıcıları için canlı söyleyecek.

Kadebostany, Baba Zula fizy için söylüyor

Servis aboneleri canlı konser izlemenin yanı sıra, geçmiş konserleri de dilediği zaman dilediği yerde istediği kadar izleme imkanına kavuşuyor. Daha önce Sound Garden Festivali’nde sahneye çıkan Kadebostany’nin konseri fizy’de yüklendi. Konserin videosunu Premium kullanıcıları dilediği zaman izleyebilecek. Geçen hafta Babylon Bomonti’de gerçekleşen ve fizy’den canlı yayınlanan Baba Zula konserine gidemeyenler de gelecek aydan itibaren konseri cep telefonundan izlemek mümkün olacak.

Başka yerde olmayan sanatçı performanları

Bir dijital müzik platformundan çok daha fazlasını sunan fizy, yüksek ses kalitesi, canlı konser yayınları, sanatçıların başka hiçbir yerde olmayan performansları ile sadece dinlemek değil izlemek isteyenlere de farklı bir deneyim yaşatıyor. Servis, Türkiye’nin en popüler radyo kanallarını dinleyicilerle buluşturuyor. Turkcell’li kullanıcılar sevdikleri müzikleri, radyo kanallarını dinlerken veya video klip izlerken mobil datalarından harcamıyor. Servis kullanıcıları ayrıca, Haftalık Keşif Listesi özelliği ile dinleme alışkanlıklarına özel yeni şarkılar dinleyebiliyorlar.