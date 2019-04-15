Fiyat performans oranı yüksek kasa: Corsair Spec-Delta RGB! (VİDEO)

Corsair Spec-Delta RGB inceleme videomuzda, orta düzey kasalar için ideal seçeneklerden biri olan RGB aydınlatmalı fanlara sahip modeli inceledik.

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Corsair Spec-Delta RGB inceleme

Şu anlık sadece siyah renkli modeli bulunan model, Mid-tower ATX yapıda karşımıza çıkıyor. Kasayı satın aldığınızda, ön tarafta 3x 120 mm’lik RGB fan ile birlikte geliyor. Bu RGB fanları, kullandığınız anakart modeline göre Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion veya MSI Mystic Light uygulamasıyla kontrol edebiliyorsunuz.

Yan tarafı temperli cam ile kaplı olan Spec-Delta RGB modeli, bu sayede kasanın içerisini rahatlıkla görebilmenize olanak tanıyor. Ayrıca temperli camın vidaları, herhangi bir alyan veya tornavidaya gerek olmadan el ile sökülüp takılabılıyor. Modelin bir diğer öne çıkan noktası ise hem üst tarafta, hem alt tarafta hem de ön tarafta toz filtrelerinin olması. Bu sayede bileşenleriniz çok daha uzun süre tozlanmadan kalabiliyor.

Kasanın içerisinde kablolama yapmak için kauçuk kablo kanalları bulunuyor. Power Supply bölümünün alt tarafta kapalı olması da, daha derli toplu bir sistem kurmak için avantajlı. Son olarak kasanın kapalı olan bölümünde 2.5 inç SSD’ler için 2 adet, 3.5 inç HDD’ler için de yine 2 adet bölümün olduğunu belirtelim.