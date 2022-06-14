Elon Musk, 25 Nisan’da şirketin 44 milyar dolarlık satın alımını duyurmasından bu yana ilk kez Twitter çalışanlarıyla konuşacak. Sosyal ağın CEO’su Parag Agrawal tarafından imzalanan e-postaya erişimi olan Business Insider‘a göre Musk, şirketi yönetme planlarıyla ilgili soruları yanıtlayacak.

Şirketin iç “iklimi” nedeniyle, toplantı çok hareketli olacağa benziyor, çünkü ilk başta çalışanlar Twitter’ın satışını ve esas olarak özelleştirilmesini iyi görmüyorlar. Birçoğu hisse senedi karlarından paylarını aldığından, şirketin Slack’inde ücretlerde bir düşüş konusunda yaygın bir endişe var.

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Twitter çalışanları Musk’a ne soracak?

Twitter pazarlama direktörü Leslie Berland tarafından Elon Musk’a yöneltilecek olan çalışanlardan gelen sorular arasında, Donald Trump’ın platforma geri döneceği endişesi gibi siyasi konuların yanı sıra olası bir işten çıkarma programı gibi hayati konular da yer alıyor.

Agrawal, e-postasında “Son haftalarda gündeme gelen konuları ve sorunları ele alacağız” diyerek çalışanların katılımını teşvik ediyor.

Musk’a gelince, bu Twitter konularını tartışmak için pek hevesli görünmüyor. Şirketin bot sayısıyla veri sunumuna ilişkin yanıtlarından memnun olmadığı için anlaşmayı ertelemek ve hatta iptal etmekle tehdit etti. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.