Kullanıcı gizliliğini savunan Mozilla, PC kullanıcıları için izleme karşıtı aracının desteğini Android telefonlara da genişletti. Toplam Çerez Koruması (TCP) adı verilen özellik, Android telefonlarda varsayılan olarak kullanıcılar için etkinleştirilecek ve web sitelerinin ekranınıza kişiselleştirilmiş reklamlar göndermek için web etkinliğinizi izleyememesini sağlayacak.

Mozilla, 2018’den başlayarak bir süredir bu özellik üzerinde çalışıyordu. TCP desteği Windows, Mac ve Linux’taki web tarayıcısıyla sınırlıydı. Ve nihayet 2023’te, milyonlarca Android akıllı kullanıcısı için çok ihtiyaç duyulan bir eklenti olan akıllı telefonlar için aracı getiriyor.

Mozilla, TCP’nin Android’de kademeli olarak kullanıma sunulduğunu ve önümüzdeki ay herkesin bu özelliğe kavuşacağını açıkladı Google’ın da benzer bir özelliği bu yıl kullanıma sunması bekleniyordu, ancak herhangi bir somut zaman çizelgesi verilmeden, şaşırtıcı bir şekilde gelecek yıla ertelendi.

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TCP’nin varsayılan olarak etkinleştirilmiş olması sevindirici bir gelişme zira insanlar Firefox’ta bu özelliğin farkında olmayabilir ve izleme karşıtı önlemlerden yararlanamayabilirler. Mozilla, insanların çoğunlukla reklam yayınlamak için kullanılan izleme kimlikleriyle ilgili bu dijital sorunları engellemelerine yardımcı olacak araçlar geliştirmeye devam ediyor.

Apple, Facebook gibi üçüncü parti uygulamalar için bu politikalara şiddetle karşı çıksa da, reklam almak için cihaz kimliklerini izleme mekanizmasını geliştirdi. Apple ayrıca 2022’nin sonlarından bu yana App Store ve diğer platformlarda reklamların varlığını artırdı. Tüm bu teknoloji şirketleri, kullanıcıdan elde edilen verilere sahip olmanın değerinin farkında, Google bunu çok iyi biliyor ve Mozilla da bu uygulamaları ortadan kaldırmak ve kullanıcıya gizlilik ve güvenlik sunmak için çalışıyor.