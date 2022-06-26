Filmlerdeki kötü adamların asla iPhone kullanmadığını hiç fark ettiniz mi? Bu bir tesadüf değil. Star Wars yönetmeni Rian Johnson, Apple’ın filmlerdeki kötü adamların iPhone kullanmasına izin vermediğini açıkladı.

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Apple, cihazların nasıl kullanıldığı, tasvir edildiği ve fotoğraflandığı konusunda katı kurallara sahip olmasıyla bilinir. Örneğin, Apple ticari markalarını ve telif haklarını kullanma yönergelerinin bir parçası olarak Apple, Apple ürünlerinin yalnızca “en iyi ışık altında, Apple ürünlerine ve Apple Inc.’e olumlu yansıyacak şekilde veya bağlamda” gösterilmesi gerektiğini söylüyor.

İnsanlar geçmişte Apple ürünlerini filmlerde TV şovlarında kullananların iyi adamlar olduğuna dikkat çektiler. Wired, iyi adamların Mac kullanırken kötü adamların PC kullandığına dair bir hayran teorisi hakkında yazdı ve bunun doğru olduğu ortaya çıktı.

Saygın bir yönetmen olan Johnson’dan gelen bu bilgi göz önüne alındığında, birçok insan, aktörlerin ve aktrislerin gizli detayları ortaya çıkarmak için kullandıkları cihazlara çok daha keskin bir gözle film izliyor olabilir.