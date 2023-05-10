Futbol oyunlarında, PES’in karşısında önemli bir üstünlüğe sahip olan EA Sports imzalı FIFA, bu yıl son oyununu çıkarmış bulunuyor. Büyük ses getiren oyunda daha önce çeşitli indirimler görmüştük. Öyle ki, resmen soygun diyebileceğimiz fiyatlara FIFA 23 oynayabiliyordunuz. Ancak sonunda asıl beklenti gerçekleşti ve FIFA 23’ün, Xbox Game Pass kütüphanesine ekleneceği açıklandı. FIFA 23 sonunda ücretsiz oluyor!

İşte FIFA 23 Efsanesinin Game Pass Kütüphanesine Ekleneceği Tarih!

Bugün yapılan duyuruya göre, uzun süredir beklenen haber sonunda geldi. FIFA 23, 16 Mayıs tarihinde Game Pass kütüphanesine eklenecek. Önceki FIFA oyunlarının genellikle Haziran ayında EA Play üzerinden Game Pass’e dahil edildiğini düşünürsek, EA’nın FIFA 23 için erken indirimlerine devam ettiğini söylemek mümkün. Artık oyuncular, Game Pass aboneliği ile FIFA 23’ü daha erken ve avantajlı bir şekilde deneyimleyebilecekler.

699 TL’lik bir fiyatla vitrinde olan oyun, FIFA serisinin son oyunu olarak karşımıza çıkıyor. FIFA serisi, Electronic Arts tarafından yayınlanan popüler bir futbol simülasyon oyunu serisi. Her yıl güncellenen FIFA oyunları, oyunculara gerçekçi futbol deneyimi sunuyor.

Bu oyunlarda oyuncular, dünya çapındaki ünlü futbol kulüpleri ve milli takımlarla maçlara çıkıyor, kariyer modunda oyuncuları geliştiriyor ve çeşitli oyun modlarında online veya çevrimdışı rakiplerle karşılaşıyorlar. FIFA serisi, geniş oyuncu kitlesiyle dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip ve futbolseverler arasında heyecanla beklenen bir oyun.

FIFA 23, oyununun önceki sürümlerine kıyasla daha gelişmiş oynanış mekanikleri, grafikler ve animasyonlar sunuyor. Bu sürümde gerçek futbolcuların yüzleri ve hareketleri daha gerçekçi bir şekilde yeniden oluşturulmuş. Ayrıca FIFA 23, oyunculara daha fazla kontrol imkanı sunan yeni çalım ve şut mekanikleri gibi yenilikler de getirmişti.

En son FIFA oyunu, futbolseverler arasında geniş bir oyuncu kitlesi ve rekabetçi oyun topluluğu ile popülerlik kazanmış durumda. Sürekli güncellenen kadrolar, ligler ve turnuvalar, oyuncuların gerçek dünya ile bağlantıda kalmasını sağlıyor ve futbol deneyimini sürekli taze tutuyor.

FIFA 23’ün sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 6600k ya da AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5 6600k ya da AMD Ryzen 5 1600 Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7 6700 ya da AMD Ryzen 7 2700X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 ya da AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce FIFA 23’ün Game Pass’e gelmesi doğru bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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