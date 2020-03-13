Genel
Fiat Egea uzun bir aradan sonra yenileniyor!
Yaklaşık 5 yıl gibi bir süredir aynı haliyle satışta olan Fiat Egea, rakiplerinin yenilenmesinden sonra yaşlı hissetmiş olacak ki, yüzünü tazeleme çalışmalarına başlamış.
İlginizi çekebilir : Yeni Fiat 500, elektrikli motor seçeneğiyle 320 km menzil vadediyor!
Bursa‘da üretip dünyaya ihraç ettiğimiz (Avrupa’da Tipo olarak bilinen) Fiat Egea geçtiğimiz sene, C segmentinde rekabet ettiği Hyundai i30, Honda Civic, Mazda3‘ten daha çok satıldı (Avrupa’da).
Fiat ise şu sıralar Egea’yı yenilemekle meşgul. Casus fotoğrafçıların yakaladığı görüntülerde ön ızgara ve tamponda bulunan kamuflaj dikkat çekiyor. Üreticinin neden daha fazla kamuflaj katmanı kullanmadığını ise yenilenme sürecinin henüz başlarında olduklarına yoruyoruz. Sürecin ilerleyen dönemlerinde Egea’yı daha ağır bir kamuflajla ve yenilenmiş tasarım detaylarıyla görebiliriz.
Yenilenen Fiat Egea’da ne gibi yenilikler görebiliriz?
İçeride, yeni bir bilgi-eğlence sistemi (belki de daha büyük bir ekranla) ve yeni döşemeler olabilir. Motor seçenekleri konusunda ise 1.4 litrelik atmosferik ve turbolu olan benzinli ünitelerin yanında, şu an satışta olan 1.3 ve 1.6 litrelik dizel ünitelerden en az birinin de yenilenen Egea’da kullanılması bekleniyor.
Yenilenen Egea’nın bu yılın sonunda veya 2021 başlarında satışa çıkması bekleniyor.
Genel
Elektrikli Audi E-Tron GT, konseptindeki tasarımını koruyabilir!
Audi‘nin tamamen elektrikli süper sedan modeli olacak olan e-tron GT‘nin kamuflajlı son casus fotoğrafları, aracın seri üretime çok yakın olduğunu gözler önüne seriyor.
İlginizi çekebilir: Aston Martin, AMG’nin çift turbolu V8’i yerine hibrit V6 kullanacak!
Carscoops sitesinin fotoğrafçılarına kamuflajlı olarak yakalanan e-tron GT, bazı detaylarıyla verdiği ipuçlarıyla konsept modelinden çok da farklı olmayacağını belli ediyor.
Konsept aracı 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı‘nda tanıttıktan sonra Audi, prototip testlerine devam ediyordu. Genelde üreticiler, otomobillerini konsept modele nazaran daha sade/basit bir şekilde seri üretime sokuyor. Fakat Audi e-tron GT için durum öyle olmayacak gibi görünüyor.
Tasarımıyla otomobil meraklılarının dikkatini çeken araç, konseptindeki şık tasarım çizgisini koruyacağını fotoğraflardan anlamak mümkün. Ayrıca konseptte olmayan bazı detaylar da prototiplerde mevcut. Konsept modelde bulunan, yan ayna görevi yapan kameralar yerine bildiğimiz yan aynalar mevcut. Keza konseptte olmayan kapı kollarının prototipte olması da diğer bir detay.
Audi e-tron GT nasıl bir performans sunacak?
Porsche Taycan‘da kullanılan J1 platformu üzerinde yükselecek olan e-tron GT, muhtemelen Taycan’la aynı bataryayı paylaşacak. Konsept tanıtımında üreticinin söylediğine göre araç, 582 beygir güç üretecek. Fakat aracın iki motor seçeneğiyle geleceği söyleniyor. Söz konusu motorun giriş seviyesi modelde yer alması bekleniyor.
0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayabildiği söylenen aracın 0-200 km/s hızlanması ise 12 saniye sürüyor. Ayrıca aracın maksimum hızı, tatminkar bir menzil sunması adına 240 km/s olarak sınırlandırılacak. Menzil demişken, üreticinin dediğine göre konsept olan Audi e-tron GT tek şarjla 400 km menzil sunuyor. Muhtemelen bu menzil değerini giriş seviyesi modelde göreceğiz.
Seri üretim modellerin 2021 yılında yollara çıkması bekleniyor.
Apple
Apple Watch sağlık yönünden gelişmeye devam ediyor.
Apple‘ın giyilebilir teknolojisi Apple Watch, hayat kurtarabilecek bir özelliğe sahip oluyor. Akıllı saatten fazlasını yapmayı planlayan firma, cihazına gelişmiş EKG teknolojisini yerleştiriyor.
İlginizi çekebilir; Apple Watch, Parkinsonluların hayatını kolaylaştıracak!
Apple kalp krizini önceden tahmin edebilmeyi amaçlıyor!
Apple, sağlık alanına verdiği ciddiyeti arttırıyor. Daha önce de EKG özelliği sayesinde hayat kurtaran Apple Watch, daha detaylı çalışarak daha fazla insanın hayatını kurtarmaya çalışacak. Firma, akıllı saatlerinin kanda yer alan oksijen seviyesini ölçüp kullanıcılara ileten bir sistem geliştirdi. Bu bilgiler sayesinde artık Apple Watch‘un, kullanıcılarına kalp krizi riskini önceden söyleyip kişilerin hastaneye gitmesi yönünde bildirim yapabileceği de konuşuluyor. 9to5Mac sitesinde yer alan habere göre, Apple bu özelliği IOS 14‘ün içine yerleştirmiş. Mevcut EKG sistemini baştan aşağı değiştirmek isteyen Apple, daha güvenilir sonuçlar için gerekli çalışmalarını sürdürüyor.
Şu ana kadar bu özelliğin sadece yazılım kısmını bilinirken, donanımsal olarak ek bir yükseltme gerekecek mi bilinmiyor. Firma bir sonra ki nesil akıllı saatlerinde donanımsal olarak ek bir ekleme yapacak mı ilerleyen günlerde göreceğiz. Apple Watch 6. nesil akıllı saatlerin, Eylül 2020‘de tanıtılması bekleniyor. Cihazın gelişmiş EKG sisteminin yanı sıra uyku takibi gibi yeni özellikler ile geleceği konuşuluyor. Aynı zamanda suya dayanıklılık ve şarj konusunda da geliştirmeler yapacağı bilinen Apple‘ın akıllı saat yarışında önemli bir adım atacağı gelen bilgiler arasında.
Genel
Aston Martin, AMG’nin çift turbolu V8’i yerine hibrit V6 kullanacak!
Aston Martin uzun zamandır, AMG‘den aldığı çift turbolu 4 litre hacimli V8 motoru kullanıyordu. DB11, DBX ve Vantage modellerinden aşina olduğumuz motor, işte bu motor. Fakat Aston Martin CEO‘su Andy Palmer‘ın Car & Driver’a verdiği röportajda AMG’den alınan motor yerine kullanmayı düşündükleri hibrit V6 motordan bahsetti.
İlginizi çekebilir: Porsche, 911 hibrit prototiplerinin ağır olmasından hiç mutlu değil
Yakın zamanda Kanadalı bir milyarder olan Lawrance Stroll ile yaptığı anlaşmayla Aston’un %16.7‘sini ona sattı. Şirket yaklaşık 240 milyon dolar değerinde bir yatırım aldı. Bu kağıt işleri devam ederken Mercedes ise vahşi V8 motorunu, 4 silindirli hibrit bir motor ile değiştirmeye karar verdi. Palmer ise bu durum hakkında “Aston’larımızda 4 silindirli motorlar görmeyeceğiz”” şeklinde açıklamada bulundu.
İngiliz üretici ise söylenene göre yeni 3 litre hacimli V6 motor üzerinde çalışıyor. Lagonda modelinin yeniden üretilmeye başlanması planı dondurulunca, hibrit V6 projesine öncelik verildi. Palmer yeni motor için: “Hibrit V6’mız AMG’nin çift turbolu V8’inden daha iyi olamasa bile, en az onun kadar iyi olacak. Hem hibrit sistemin avantajını kullanarak, elektrikli destekle silindir hacminin düşüşünden kaynaklı sorunları ortadan kaldırabiliriz.” dedi.
Ayrıca Palmer, şirketin V12 motorları devam ettirmek istediğini söyledi. Her ne kadar motorun gelecekte öleceğini itiraf etse de, çevre dostu olduktan sonra V12’lerin devam edebileceğine inandığını söyledi. Uzun vade için ise “V12 motorun bir Aston’dan kaybolduğunu görmek, kalp kırıcı bir gün olacak” şeklinde yorumda bulundu.