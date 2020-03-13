Fiat Egea uzun bir aradan sonra yenileniyor!

Yaklaşık 5 yıl gibi bir süredir aynı haliyle satışta olan Fiat Egea, rakiplerinin yenilenmesinden sonra yaşlı hissetmiş olacak ki, yüzünü tazeleme çalışmalarına başlamış.

İlginizi çekebilir : Yeni Fiat 500, elektrikli motor seçeneğiyle 320 km menzil vadediyor!

Bursa‘da üretip dünyaya ihraç ettiğimiz (Avrupa’da Tipo olarak bilinen) Fiat Egea geçtiğimiz sene, C segmentinde rekabet ettiği Hyundai i30, Honda Civic, Mazda3‘ten daha çok satıldı (Avrupa’da).

Fiat ise şu sıralar Egea’yı yenilemekle meşgul. Casus fotoğrafçıların yakaladığı görüntülerde ön ızgara ve tamponda bulunan kamuflaj dikkat çekiyor. Üreticinin neden daha fazla kamuflaj katmanı kullanmadığını ise yenilenme sürecinin henüz başlarında olduklarına yoruyoruz. Sürecin ilerleyen dönemlerinde Egea’yı daha ağır bir kamuflajla ve yenilenmiş tasarım detaylarıyla görebiliriz.

Yenilenen Fiat Egea’da ne gibi yenilikler görebiliriz?

İçeride, yeni bir bilgi-eğlence sistemi (belki de daha büyük bir ekranla) ve yeni döşemeler olabilir. Motor seçenekleri konusunda ise 1.4 litrelik atmosferik ve turbolu olan benzinli ünitelerin yanında, şu an satışta olan 1.3 ve 1.6 litrelik dizel ünitelerden en az birinin de yenilenen Egea’da kullanılması bekleniyor.

Yenilenen Egea’nın bu yılın sonunda veya 2021 başlarında satışa çıkması bekleniyor.