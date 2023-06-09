Türkiye’de en çok satan otomobiller arasında yer alan Fiat Egea, yerli üretim sayesinde uygun fiyatıyla öne çıkıyordu. Ancak son dönemde Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle Egea’nın fiyatında da artışlar yaşanıyor. Modelin fiyatı bugün itibarıyla psikolojik sınır olarak görülen 1 milyon TL’yi aştı.

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Fiat, Egea modeli için Ocak-Mart döneminde uygun fiyatlı kampanyalar düzenlemişti. Bu kampanyalar ilk çeyrekte modelin satış rakamlarını olumlu etkiledi. Ancak ikinci çeyreğin sonuna gelindiğinde Egea’nın fiyatının neredeyse iki katına çıktığı görülüyor. Örneğin, Ocak ayında 1.4 Fire 95 HP motor, Easy donanım paketi ve manuel şanzımana sahip benzinli Egea 376 bin 900 TL’ye satılırken, bugün aynı araç 614 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla listede yer alıyor.

İşte Fiat Egea’nın güncel Haziran 2023 fiyat listesi

Fiat Egea Sedan

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli 614.900 TL 555.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 759.900 TL 725.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel 857.900 TL 818.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli-Benzinli 907.900 TL 897.900 TL

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 681.900 TL 671.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 819.900 TL 809.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 912.900 TL 902.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli 981.900 TL 971.900 TL

Fiat Egea Hatchback

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 635.900 TL 625.900 TL

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 639.900 TL 629.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 777.900 TL 767.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 854.900 TL 815.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 901.900 TL 860.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 939.900 TL 929.900 TL

Fiat Egea Cross

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 650.900 TL 640.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 774.900 TL 764.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel 861.900 TL 851.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli 945.900 TL 935.900 TL

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 729.900 TL 719.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 935.900 TL 925.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.014.900 TL 1.004.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 908.900 TL 898.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 987.900 TL 977.900 TL

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 687.900 TL 677.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 834.900 TL 796.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 925.900 TL 883.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 972.900 TL 962.900 TL

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 811.900 TL 801.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 950.900 TL 940.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.029.900 TL 1.019.900 TL

Fiat’ın en çok satan modeli olan Egea’nın fiyatındaki artışların satış adetlerini etkileyip etkilemeyeceği ise henüz bilinmiyor. Yine de Türkiye’de halen en uygun fiyata sahip modellerden biri olarak görülen Egea’nın, fiyat avantajını koruyup koruyamayacağı merak konusu.