Türkiye’de en çok satan otomobiller arasında yer alan Fiat Egea, yerli üretim sayesinde uygun fiyatıyla öne çıkıyordu. Ancak son dönemde Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle Egea’nın fiyatında da artışlar yaşanıyor. Modelin fiyatı bugün itibarıyla psikolojik sınır olarak görülen 1 milyon TL’yi aştı.
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Fiat, Egea modeli için Ocak-Mart döneminde uygun fiyatlı kampanyalar düzenlemişti. Bu kampanyalar ilk çeyrekte modelin satış rakamlarını olumlu etkiledi. Ancak ikinci çeyreğin sonuna gelindiğinde Egea’nın fiyatının neredeyse iki katına çıktığı görülüyor. Örneğin, Ocak ayında 1.4 Fire 95 HP motor, Easy donanım paketi ve manuel şanzımana sahip benzinli Egea 376 bin 900 TL’ye satılırken, bugün aynı araç 614 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla listede yer alıyor.
İşte Fiat Egea’nın güncel Haziran 2023 fiyat listesi
Fiat Egea Sedan
|Versiyon
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|1.4 Fire 95 HP
|Easy
|Manuel
|Benzinli
|614.900 TL
|555.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Easy
|Manuel
|Dizel
|759.900 TL
|725.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Easy
|Otomatik
|Dizel
|857.900 TL
|818.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Easy
|Otomatik
|Elektrikli-Benzinli
|907.900 TL
|897.900 TL
|Versiyon
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|1.4 Fire 95 HP
|Lounge
|Manuel
|Benzinli
|681.900 TL
|671.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Lounge
|Manuel
|Dizel
|819.900 TL
|809.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|912.900 TL
|902.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Lounge
|Otomatik
|Elektrikli-Benzinli
|981.900 TL
|971.900 TL
Fiat Egea Hatchback
|Versiyon
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|1.4 Fire 95 HP
|Street
|Manuel
|Benzinli
|635.900 TL
|625.900 TL
|Versiyon
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|1.4 Fire 95 HP
|Urban
|Manuel
|Benzinli
|639.900 TL
|629.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Urban
|Manuel
|Dizel
|777.900 TL
|767.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP
|Urban
|Manuel
|Dizel
|854.900 TL
|815.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|901.900 TL
|860.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Urban
|Otomatik
|Elektrikli-Benzinli
|939.900 TL
|929.900 TL
Fiat Egea Cross
|Versiyon
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|1.4 Fire 95 HP
|Street
|Manuel
|Benzinli
|650.900 TL
|640.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Street
|Manuel
|Dizel
|774.900 TL
|764.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Street
|Otomatik
|Dizel
|861.900 TL
|851.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Street
|Otomatik
|Elektrikli-Benzinli
|945.900 TL
|935.900 TL
|Versiyon
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|1.4 Fire 95 HP
|Lounge
|Manuel
|Benzinli
|729.900 TL
|719.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|935.900 TL
|925.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Lounge
|Otomatik
|Elektrikli-Benzinli
|1.014.900 TL
|1.004.900 TL
Fiat Egea Cross Wagon
|Versiyon
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|908.900 TL
|898.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Urban
|Otomatik
|Elektrikli-Benzinli
|987.900 TL
|977.900 TL
|Versiyon
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|1.4 Fire 95 HP
|Urban
|Manuel
|Benzinli
|687.900 TL
|677.900 TL
|1.3 M.Jet 95 HP
|Urban
|Manuel
|Dizel
|834.900 TL
|796.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Urban
|Otomatik
|Dizel
|925.900 TL
|883.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Urban
|Otomatik
|Elektrikli-Benzinli
|972.900 TL
|962.900 TL
|Versiyon
|Donanım
|Şanzıman Tipi
|Yakıt Tipi
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
|Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
|1.0 Firefly 100 HP
|Lounge
|Manuel
|Benzinli
|811.900 TL
|801.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP DCT
|Lounge
|Otomatik
|Dizel
|950.900 TL
|940.900 TL
|1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
|Lounge
|Otomatik
|Elektrikli-Benzinli
|1.029.900 TL
|1.019.900 TL
Fiat’ın en çok satan modeli olan Egea’nın fiyatındaki artışların satış adetlerini etkileyip etkilemeyeceği ise henüz bilinmiyor. Yine de Türkiye’de halen en uygun fiyata sahip modellerden biri olarak görülen Egea’nın, fiyat avantajını koruyup koruyamayacağı merak konusu.
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