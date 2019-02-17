Fiat Ar-Ge merkezini gezdik! (vLog)

Fiat’ın Bursa’daki yeni Ar-Ge merkezinin açılışına katıldık ve bu merkezle ilgili önemli bilgileri aktardık. Departmanda 500’den fazla Türk mühendis çalışırken, burada Egea ailesiyle birlikte Doblo ve Fiorino modelleri üretiliyor.
17 Şubat, 2019 Kerem Enginar VİDEO 0 yorum
Fiat’ın Bursa’daki yeni Ar-Ge merkezinin açılışına katıldık ve bu merkezle ilgili önemli bilgileri aktardık. Departmanda 500’den fazla Türk mühendis çalışırken, burada Egea ailesiyle birlikte Doblo ve Fiorino modelleri üretiliyor.
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