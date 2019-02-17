Fiat Ar-Ge merkezini gezdik! (vLog)

Fiat Ar-Ge merkezini gezdik! (vLog)

17 Şubat, 2019 VİDEO 0 yorum

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Fiat’ın Bursa’daki yeni Ar-Ge merkezinin açılışına katıldık ve bu merkezle ilgili önemli bilgileri aktardık. Departmanda 500’den fazla Türk mühendis çalışırken, burada Egea ailesiyle birlikte Doblo ve Fiorino modelleri üretiliyor.

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