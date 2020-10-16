Fiat 126, elektrikli olarak dijital ortamda hayal edildi

MA-DE Studio adındaki bağımsız tasarım şirketi, Fiat 126 efsanesinin elektrikli olarak geri dönüşünü gözler önüne seren bir çalışma paylaştı.

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İtalyan tasarım şirketinin 126 Vision olarak adlandırdığı bu çalışma, kurucu ortak Andrea Della Vecchia ve asistanı Giuseppe Cafarelli‘nin ortak projesi.

“126 Vision ile ikonik bir tasarımı yorumlarken, dış çizgiler, arkaya doğru sivrilen tavan ve aracı çevreleyen karakter çizgisinin hakim olduğu kare farlar gibi bazı belirgin tasarım hatlarını korumak istedik.” diyor Vecchia.

Aracın ön tasarımına baktığımızda geniş kare bir kaput, bir çift LED far ve küçük bir ızgara ile orijinal 126’nın tasarımı yaşatılmış. Sade ve etkili tasarım aracın yan kısmında, gövdeye gizlenmiş kapı kolu dikkat çekiyor. Arka tarafa baktığımızda ise bir çift LED far ve orijinal modeldeki gibi büyük bir arka cam bulunuyor.

Orijinal Fiat 126 hakkında bazı detaylar

Fiat markası için ikonik bir model olan 126, müşterileri ve hayranları üzerinde büyük bir iz bırakmış araç. 500 modelinin halefi olarak tasarlanan araç, ilk olarak 1972 Turin Otomobil Fuarı‘nda tanıtılmıştı.

126 modeli, Avrupa’da birçok fabrikada üretim bandından indi. Bunların büyük bir kısmı ise Polski Fiat 126p adıyla, 2000 yılına kadar Polonya’da üretildi. Aracın üretim hayatı boyunca 4.7 milyon adet örneği üretildi.

Kaynak: Carscoops, MA-DE Studio