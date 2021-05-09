Genel
Ferrari’nin yeni F1 direksiyonunu Carlos Sainz’den dinleyin
2021 sezonu için Ferrari ile anlaşma imzalayan Carlos Sainz, yayınlanan bir videoda Ferrari’nin yeni F1 direksiyonunu anlatıyor. Yeni sezondan önce 3 ay boyunca bu direksiyon hakkında eğitim alan Sainz, hala daha eğitimi almaya devam ettiğini söylüyor. Sainz, direksiyonun özelliklerine hakim olmak zor olsa da çok da kötü olmadığını belirtti.
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F1, otomotiv dünyasındaki en son ve en üst seviye teknolojierin kullanıldığı bir alan. Hatta orada kullanılan teknolojilerin, gündelik hayatta kullandığımız araçlar için uyarlanmış hallerini farkında olmadan bile kullanıyoruz. Son zamanlarda çıkan otomobillerin radyoları bile 10 yıl içinde büyük bir sıçrama yaşadı. Önceden sadece müzik sistemini kontrol ettiğimiz donanımlar üzerinden artık klima gibi araç donanımlarını bile kontrol edebiliyoruz. Gündelik hayatta bile durum bu haldeyken F1 araçlarının barındırdığı teknolojilerin ne kadar karmaşıklaştığını buradan anlayabiliriz.
F1 araçlarının direksiyonu üzerinde, araç kontrolüne dair neredeyse bütün işlevleri kontrol eden tuşlar yer alıyor. Misal, üstünde “N” yazan büyük yeşil tuşla arabanın vitesi boşa atılıyor. N tuşunun hemen yanında, üzerinde “PC” yazan tuş ile takımınızdan gelen pite giriş komutunu duyduğunuzu onaylayabiliyorsunuz.
F1 araçlarında da sürüş modları yer alıyor
Artık gündelik araçlarımızda bile yer alan sürüş modları, F1 araçlarında da bulunuyor. Ferrari’nin direksiyonunda ise sürüş modlarını ayarlamak için kullanılan anahtar, üzerinde markanın şahlanan at logosu yer alıyor. Butonu çevreleyen çizelgeye baktığımızda “RACE” ve “BOX” (Box modu, pite girilen esnada kullanılan moddur.) gibi temel işlevlerin yanında birçok mod görmek mümkün. “WU” ile motoru ısıtabilir, “PSH” ile sıralama turlarında araca takviye güç yapabilirsiniz. Bu modlar ile aracın güç aktarım sistemini, araca zarar vermeden en üst performans ile kullanmak hedefleniyor.
Ferrari’nin direksiyonu üzerinde motorun gücünü ayarlayan bir düğme de bulunuyor. Sağ alt tarafta, “ENG” yazan bu düğme ile 1’e ne kadar yakın bir ayarda olursanız, araç o kadar tam güç verme eğiliminde oluyor. Direksiyonun alt kısmında ise lastiklerin ne kadar aşındığını gösteren bir kadran yer alıyor. Malum, lastiklerin F1 için oldukça önemli. Sırf lastiklerdeki sorunlar yüzünden birçok pilotun yarıştan çekildiği, hatta yarışların iptal olduğu bile olmuştu. Ayrıca direksiyondan motor freni, akü kullanımı, lastik tipi seçimi, debriyaj ayarı gibi daha bir çok özellik de kontrol edilebiliyor.
F1 demişken, Türkiye GP’si hakkındaki son durum
13 Haziran‘da yapılması planlanan Türkiye GP‘sinin gidişatı, Türkiye‘nin İngiltere tarafından kırmızı listeye alınması üzerine belirsiz bir hale geldi. Eğer ki yarış yine de yapılırsa takımlar ve pilotları İngiltere’ye döndüğünde iki hafta boyunca karantina altında kalmaları gerekecek. F1 ekibinin karantina sürecinden muaf tutulması durumunda bile yarışın yapılacağına kesin gözüyle bakılamıyor.
İngiltere hükumeti ise böyle bir muafiyetin olmayacağını söylüyor. Bu durumda Türkiye GP’sinin iptal olmaması için tek çıkar yol, İngiliz takımlarının Türkiye GP’sinden sonra İngiltere’ye dönmeden Avrupa’da kalıp, sonraki yarışı beklemeleri. Yani bu olay, takımların tüm ekip üyelerinin 4-6 hafta gibi bir süre boyunca evlerinden ve takım çalışmalarından uzak kalıp, 27 Haziran‘daki Fransa GP‘sine direkt geçmeleri demek oluyor.
Haas takımının patronu Gunther Steiner, “Her türlü senaryo mümkün fakat insanlardan isteyebileceğimiz fedakarlıkların da bir sınırı var. Burada, insanları evlerinden 6 hafta uzak tutmaktan bahsediyoruz. Bu hiç de basitçe karar verilecek bir durum değil. Fakat bir yolunu bulacağız.” dedi
Mercedes AMG takımının patronu Toto Wolff ise, “Stefano Domenicali (F1 CEO’su)’nin doğru bir karar vereceğini düşünüyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde iki haftta boyunca bir otelde karantinada kalmak çok da hoş bir durum değil. Dolayısıyla Domenciali’nin planını bekleyip, ona göre yolumuzu çizeceğiz.” dedi.
Kaynak: Carscoops, tr.motorsport.com
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Genel
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezseniz ne olur? WhatsApp gizlilik sözleşmesindeki son kararlar…
WhatsApp gizlilik sözleşmesi için sayılı günler kaldı. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi için alınan son kararlar…
Milyonlarca kullanıcıyı bünyesinde barındıran WhatsApp, gizlilik sözleşmesi sürecine giriyor. 15 Mayıs‘ta yürürlüğe girecek olan WhatsApp gizlilik sözleşmesi, tüm kullanıcıları meraka düşürdü. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi için son durum nedir? WhatsApp gizlilik sözleşmesinin kuralları nedir? Gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? Gelin tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulalım.
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WhatsApp birkaç ay önce duyurduğu gizlilik sözleşmesi kuralları ile yoğun bir tepki gördü. İlk adımda kullanıcılardan kısa süre içerisinde karar vermelerini isteyen WhatsApp, daha sonra tepkiler nedeniyle geri adım attı. Gizlilik sözleşmesi için tarihi 15 Mayıs‘a erteleyen WhatsApp bu sefer kararlı gözüküyor. Gelin WhatsApp gizlilik sözleşmesine göz atalım.
WhatsApp gizlilik sözleşmesinin kuralları nedir?
WhatsApp Ocak ayında tanıttığı yeni sözleşmesi ile bağlı olduğu Facebook firması ile veri paylaşımı yapılacağını belirtti. Kullanıcıların verilerini altyapı ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi, hizmetlerin nasıl kullanıldığının tespiti, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, Facebook-WhatsApp arasındaki entegrsayonun artırılması, Facebook’un güvenliği ve emniyeti için Facebook ile paylaşacağını açıklayan WhatsApp, tepkileri de üzerine çekmişti. Tepkiler üzerinde bir açıklama daha yapan WhatsApp bu işlemde kullanıcıların bilgilerinin gizliliğinin korunacağını da açıkladı.
WhatsApp gizlilik politikasını kabul etmezsek ne olur?
Tüm bu tepkiler üzerinde yine de kararından vazgeçmeyen WhatsApp, 15 Mayıs’ta sözleşmeyi onayımıza sunacak. Akıllara ise ilk olarak şu soru geliyor. WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? Şimdi gelin o soruyu cevaplayalım.
WhatsApp bu tarihten itibaren kullanıcılara net bir tavırla yaklaşacak. İlk adımda sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar birkaç hafta daha WhatsApp’ı kullanabilecekler. Tabi WhatsApp’ın kullanıldığı bu sürede gizlilik sözleşmesi tekrar tekrar kullanıcıya sunulacak. Yani ekranınızda sürekli gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi istenilecek.
Dahası gizlilik sözleşmesini kabul etmediğiniz taktirde WhatsApp sınırlı moda geçecek. Sınırlı moda geçen kullanıcılar sohbet listelerine erişemeyecekler. Ancak gelen bildirimleri, sesli ve görüntülü aramaları alabilecekler. Ve bu mesaj veya aramalara cevap verebilecekler.
Bu adımdan birkaç hafta sonra ise artık kullanıcılar hiçbir bildirim veya çağrı alamayacak. Yani WhatsApp kullanımınız tamamen sona ermiş olacak. WhatsApp ve kullanıcılar arasındaki bağlantının ne zaman kesileceği bilinmiyor. Ancak o tarih geldiğinde WhatsApp artık o kullanıcı için işe yaramaz hale gelecek. Tabi bu sürecin sonuna kadar WhatsApp size gizlilik politikasını kabul etmeniz için olanak sağlayacak.
WhatsApp hesabımız silinecek mi?
WhatsApp, gelen gizlilik sözleşmesi ile kullanıcıları aslında sözleşmeyi onaylamaya itiyor. Ancak size kabul etmeme tercihi de sunuyor. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların aklında ise “Hesabımız silinir mi?” sorusu yer alıyor. WhatsApp bu tarafta net bir şekilde tavrını belli etti. Hesapların kesinlikle silinmeyeceğini garanti etti. Yani daha sonra gizlilik sözleşmesini kabul etmek isterseniz tekrar hesabınıza ulaşabileceksiniz gibi duruyor.
WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili söyleyeceklerimiz bu şekildeydi. Genel anlamda baktığımızda WhatsApp bir gizlilik sözleşmesi uygulayacağını kullanıcılara iletiyor. Ancak kabul edip etmeme tercihini kullanıcılara bırakıyor. Sizce WhatsApp 15 Mayıs‘tan sonra kullanıcı kaybedecek mi? Siz WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul edecek misiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Redmi K serisine yeni bir akıllı telefon daha ekleniyor!
Redmi K serisine yeni bir cihaz daha merhaba demeye hazırlanıyor. Oyuncu odaklı seri için yeni bilgiler ortaya çıktı. Weibo’da ortaya çıkan sızıntıya göre oyuncu odaklı seriye bir de “Lite” model gelecek. K40 modeli ile birlikte başarılı satış rakamlarına ulaşan firma, aynı ilgiyi devam ettirmek istiyor. Akıllı telefonun kullanacağı işlemcinin MediaTek yapımı Dimensity 1100 olacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon için hedef amiral gemisi rekabetine dahil olmak.
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Redmi K serisine bir de Lite model geliyor!
Oyuncu odaklı akıllı telefon piyasası genişlemeye devam ediyor. Mobil oyun piyasasına uygun yüksek performans vadeden cihazlar seçenek konusunda da geniş bir yelpazeye sahip. Asus, Lenovo ve Xiaomi gibi firmaların aktif olduğu piyasada yeni katılımcılar geliyor. Xiaomi‘nin alt firması olan Redmi rekabete dahil oldu. K40 modeli ile yarışa giren akıllı telefon üreticisi oldukça olumlu yorumlar almıştı. Hatta oyuncu odaklı akıllı telefon çıkış yaptığı ilk dakikada 100 bin satış rakamını geride bıraktı. Bu durumdan memnun olan Redmi de seriye bir üye daha kazandırmak için kolları sıvadı. İlk gelen bilgilere göre firma Redmi K40 modeline bir “Lite” versiyon getirmek istiyor. Weibo üzerinden ortaya atılan iddialara göre de cihazın kullanacağı işlemci dahi belli olmuş. Görünüşe göre firma seriyi “K Gaming” markası halinde pazarlamak istiyor.
Serinin yeni üyesi olacağı iddia edilen akıllı telefon, MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon gücünü iddialara göre Dimensity 1100 işlemcisinden alacak. Daha çok amiral gemisi katili olarak adlandırılan işlemci Snapdragon 870 işlemcisinden daha performanslı bir yapıya sahip. 6nm mimariye sahip işlemci, sekiz çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte Dimensity 1100 işlemcisinde dört adet 2.6 GHz hızlı Cortex A78 çekirdeği yer alıyor. Ayrıca Dimensity 1100 tıpkı Dimensity 1200‘deki gibi Mali-G77 grafik birimine sahip. Bu bilgilerin dışında akıllı telefona dair herhangi bir RAM ve depolama alanı detayı ortaya çıkmış değil. Ancak oyuncu odaklı akıllı telefonun 8 GB RAM‘den aşağı bir bellek birimine sahip olması sürpriz olur. Zira oyuncu odalı akıllı telefon piyasasında artık 8 GB bile fazla tercih edilmiyor. Hatta Asus ve Lenovo 12 ve 16 GB RAM kapasitelerine geçiş yapmaya başladı. Keza K40 modelinde 12 GB RAM seçeneği yer alıyor. Ayrıca akıllı telefonun minimum 128 GB depolama alanıyla gelecek.
Redmi K serisinin yeni üyesi için tahmini teknik özellikler!
Başarısını sürdürmek isteyen Redmi, yeni akıllı telefonu ile de fiyat performans konusunda öne çıkmak istiyor. Akıllı telefonun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bir panel kullanacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte ekran çözünürlüğünün de FullHD+ olma ihtimali yüksek. Zira Dimensity 1100 işlemcisi QHD+ çözünürlükte maksimum 90 Hz yenileme hızına sahip olabiliyor. Bu yüzden firmanın oyuncu telefonlarında görmeye alıştığımız 120 Hz‘i FullHD+ panelde sunacağını söylemek çok da yanlış olmaz. Bununla birlikte akıllı telefonun ekran kısmında HDR10+‘lu 10 bitlik renk desteğine sahip olması bekleniyor. Tasarım detayları kesinleşmeyen akıllı telefonun yine piyasadaki rakiplerine benzer hatlara sahip olacağını söyleyebiliriz. Cihazın delikli ekran tasarımına sahip olacağı iddia ediliyor. Delikli ekran nedeniyle de cihazın bir adet ön kameraya sahip olma ihtimali oldukça yüksek. Ancak ön kamera için kesinleşen bir detay henüz ortaya çıkmış değil.
Arka kamera özellikleri de bilinmeyen cihaz yüksek ihtimalle üçlü kuruluma sahip olacak. Bununla birlikte ana kameranın minimum 64 MP olacağı iddia ediliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olmasına kesin gözüyle bakılan akıllı telefon, 67W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkabilir. Ancak ne yazık ki tüm bu bilgilerin iddia olduğunu unutmamak gerek. Akıllı telefonun en azından sertifika sitelerine uğraması ile birlikte kesin konuşmalar yapmak daha mümkün olacak. Rekabete yeni bir boyut kazandırmak isteyen Redmi de yeni “Lite” modeli ile yükselişini sürdürmek istiyor. Firma oyuncu odaklı akıllı telefonunu biraz daha fiyat performans canavarı olarak lanse edebilir. Akıllı telefonun çıkış tarihi henüz belli olmadı. Ancak bu yıl içerisinde kesin olarak kullanıcılarının karşısına çıkacak diyebiliriz. Bakalım Redmi yeni oyuncu odaklı telefonu ile yakaladığı başarıyı sürdürmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Finans
Epic Games PS özel oyunları için 200 milyon dolar teklif etti
Epic Games görünüşe göre oyun dünyasında gündemde kalmaya devam edecek. Firma mağazasını açtığı günden bu yana hamleleri ile adından söz ettiriyor. Apple ile olan davası sayesinde birçok yeni bilgiye ulaştığımız firma, Sony ile yakın ilişkilerini kullanmak istiyor. Ortaya çıkan belgelere göre Epic Games Sony‘ye 4-6 adet PlayStation özel oyunu için tam 200 milyon dolar minimum garantili teklif yapmış. Oyunların içeriği ile alakalı bir bilgi ortaya çıkmazken, firmanın özel oyun konusundaki agresif tutumu da dikkat çekiyor.
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Epic Games özel oyunlara para harcama isteğinden pek bir şey kaybetmemiş!
Oyun dünyasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Piyasaya çıkan oyunların hali hazırda büyük bir etkiye sahip olduğu oyu dünyasında, platformlar arası da hareketlilik görünüşe göre sürüyor. Bu konuda önemli tavırlarla dikkat çeken Epic Games, yine sahnede olan firma. Zira Apple ile olan davasında birçok bilgiye sahip olduğumuz firma, oyun dünyasında daha çok ön plana çıkmak istiyor. Özel oyunlar ve bedava yapımlara harcadığı paralar ile de gündeme gelen firma, Sony‘ye ilginç bir teklifte bulunmuş. Firma PlayStation özel oyunları için kesenin ağzını açmışa benziyor. Ortaya çıkan yeni bir belgeye göre Epic Games PlayStation özel oyunlarını kendi mağazasında satmak istiyor. Hatta firma bunun için Sony cephesine ciddi de bir teklif yapmış. Bununla birlikte Sony cephesinden teklife net bir yanıt gelmiş demek doğru olmaz.
Epic Games, Sony’ye PlayStation özel oyunları için tam 200 milyon dolarlık bir teklif yapmış. Toplamda 4-6 oyun için yapılan bu teklifte minimum garanti ibaresi de dikkat çekiyor. Zira firmanın oyun başına 200 milyon dolar ödeyeceği yönünde iddialar bulunmakta. Bununla birlikte Sony bugüne kadar iki özel oyununu sadece Epic Games Store‘da satışa açtı. Bu oyunlar ReadySet Heroes ve Predator Hunting Grounds. Ancak Epic Games‘in bu iki oyun için 200 milyon dolarlık teklif yapma ihtimali oldukça düşük. Zira oyun dünyasında öne çıkmak isteyen Epic, daha büyük oyunlar için kesenin ağzını açmıştır. Bildiğiniz üzere Sony amiral gemisi oyunlarını yakın zamanda PC‘ye getirmek istiyor. Horizon Zero Dawn, Days Gone ve Dead Stranding gibi özel oyunlarını çoktan PC‘ye de sunan firma, God of War, Uncharted gibi serilerini de PC oyuncularına sunmak istiyor. İşte tam bu noktada da Epic Games devreye girmiş gibi gözüküyor.
Epic Games bugüne kadar özel oyunlara 1 milyar dolar harcamış!
Özel oyunlar politikasına artık alıştığımız Epic Games bu konudaki ısrarını da sürdürüyor. Firmanın yine Apple ile olan davasında yeni bilgiler ortaya çıktı. Oyun devi, özel oyun anlaşmalarına ilk günden bu yana yaklaşık 1 milyar dolar para harcamış. Firma özel oyun anlaşması yaptığı yapımcılara yüklü miktarlarda paralar ödemiş. Bununla birlikte de yapımcılara oyunu ilk yıl sadece Epic Games Store‘da satma zorunluluğu getiriliyor. Ancak Epic Games durumu biraz abartmışa benziyor. Firmanın hangi oyuna ne kadar para yatırdığı tam olarak belli olmadı. Bir tek Borderlands 3 için Epic Games‘in 115 milyon dolar harcadığı haberi geldi. Firma Hades, Metro Exodus, Assassin’s Creed Valhalla ve Hitman 3 gibi büyük yapımları da bünyesinde özel oyun olarak bulundurmakta. Ancak firmanın bu oyunlara ne kadar para harcadığı henüz belli olmadı. Firma hatırlayacağınız üzere bedava oyunlar için de ilk 9 ay 11 milyon dolardan fazla para harcamıştı.
Para harcama konusunda istekli ve agresif olan firmanın PlayStation özel oyunlarına olan ilgisi pek de sürpriz olmadı. Zira Epic Games dijital platformlar arasında en büyük firma olmak istiyor. Bununla birlikte Çinli teknoloji devinin Sony ile bir yakınlığı da bulunmakta. Öte yandan Sony, firmanın bir kısmına sahip demek yanlış olmaz. Japon teknoloji devi geçtiğimiz aylarda Epic Games‘e toplamda yarım milyar dolarlık yatırım yapmıştı. İkili ilişkileri yüksek olan firmaların, yakında böyle bir anlaşmaya gitmesi de oldukça mümkün. Ancak buradaki en büyük merak konusu firmaların anlaşmalarından ziyade, hangi oyunların anlaşma içeriğinde yer aldığı. Bakalım ilerleyen günlerde Apple-Epic Games davasında yeni ne gibi bilgiler ortaya çıkacak. Firma oyun dünyasının bir numarası olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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