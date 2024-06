Ferrari alıcıları, yakında gelecek modellerde kendi uydu navigasyon sistemlerini kullanmak zorunda kalmayacak. İtalyan otomobil üreticisi, akıllı telefonların navigasyon konusunda daha iyi olduğunu fark ederek, bu özelliği yeni Purosangue ve 12Cilindri de dahil olmak üzere tamamen kaldırmayı planlıyor.

Ferrari navigasyon sistemlerinden vazgeçiyor

Ferrari’nin ürün pazarlama müdürü Emanuele Carando’ya göre, telefon yansıtma, “en kullanıcı dostu olasılık” ve en güncel çözüm olarak öne çıkıyor, bu durum ise özel bir sistemi gereksiz ve modası geçmiş hale getiriyor. Ferrari, sahiplerinin arabalarını gündelik yolculuklarda kullanmadıklarını bildiği için, nadiren kullanacakları belirli bir araç içi navigasyon sistemini öğrenmelerini istemiyor.

Günümüzde sadece Ferrari sahipleri değil, dünya çapında çoğu insan bir akıllı telefona sahip ve Carando’ya göre bu cihazlar, “her arabada kullanabilecekleri en kullanışlı şey”. Ferrari, bu nedenle akıllı telefon entegrasyonuna daha fazla önem veriyor. Bu karar, General Motors’un Apple CarPlay ve Android Auto desteğini bırakıp kendi yazılımına geçeceğini duyurmasına gelen tepkilerin aksine, Ferrari’nin daha kullanıcı dostu bir yaklaşımı benimsediğini gösteriyor.

Apple CarPlay ve Android Auto’nun piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık on yıl geçti ve her ikisi de bugün neredeyse her yeni arabada bulunması gereken özellikler olarak kendilerini kanıtladı. Otomobil üreticileri, kendi tescilli sistemleriyle iyi kullanıcı deneyimleri sağlamak için yıllarca uğraşmış olsalar da, müşteriler artık bu teknolojilerin araçlarında bulunmasını bekliyor. Ferrari’nin bu hamlesi, kullanıcılardan olumlu geri dönüşler alacak gibi görünüyor.

Ferrari’nin bu stratejik kararı, gelecekteki modellerinde daha basit ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedeflediğini gösteriyor. Akıllı telefonların sunduğu navigasyon ve diğer işlevler, Ferrari sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olacak gibi görünüyor.