FCC, ABD düşük dünya yörüngeli uydularının, görevlerinin sona ermesinden en geç beş yıl sonra atmosferde yanmasını sağlamak için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu şekilde FCC, alçak dünya yörüngesindeki uydu sayısını sınırlamak istiyor.

Düzenlemeler, yalnızca 2 bin kilometreden daha az yükseklikte, alçak dünya yörüngesinde uçan uydular için geçerli olacaktır. Tüm ABD uydu şirketleri buna uymalıdır, ancak kural ABD pazarına giren yabancı şirketler için de geçerli olacaktır. Uydu şirketlerinin kurala uyması için iki yıllık bir geçiş süresi olacak ve FCC’ye göre bilimsel amaçlı uydular için kuraldan muafiyet talep edilebilecek.

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Şu anda, uyduların görevlerinin sona ermesinden 25 yıl sonra Dünya atmosferine düşerek yanacaklarına inanılıyor. Bu yönerge 1990 yılında NASA tarafından hazırlandı, ancak hiçbir şekilde bağlayıcı değildir ve FCC bunu değiştirmek istemektedir. 29 Eylül’de yeni düzenlemeleri oylayacak olan FCC, “Bu tür uyduları onlarca yıldır düşük dünya yörüngesinde tutmanın sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz.” Dedi.

Alçak dünya yörüngeli uydular, Dünya’yı 2 bin kilometreye kadar yükseklikte yörüngede döndürür. NASA’ya göre, böyle bir uydu, Dünya’nın yörüngesinde kalabilmesi için saniyede en az 7,8 kilometre yol alıyor. Uydu yavaşlarsa, tekrar Dünya’ya düşerek atmosfere giriyor ve bazı durumlarda tamamen yanıyor.