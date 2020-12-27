FBI suçlular için olan VPN hizmetini kapattı

FBI ve Europol, suçlular için hizmet veren bir VPN uygulamasını kapattı. Servis özellikle suçluları hedef alıyor ve onlara yönelik reklamlar yapıyordu.

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Virtual Private Network, uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisidir. VirtualPrivateNetwork sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için, bu ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi uzaktan o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabilir. Türkçeye Sanal Özel Ağ olarak çevrilen VPN, tünelleme protokolü üzerinden transferi gerçekleştirilen her veriyi şifreler ve oldukça güvenlidir. Kullanıcılar, günümüzde veri gizliliği ve bilgiye erişim özgürlüğü sebebiyle, sık sık bu servislerin hizmetine başvuruyor. Ancak kullanım alanları her zaman bu kadar masum olmayabiliyor.

Suçlular için VPN güvenlik hizmetleri

TorrentFreak haberine göre FBI ve Europol, gerçekleştirdikleri ortak bir operasyonla, müşteri kitlesi olarak suçluları hedefleyen bir VPN hizmetini kapattı. Insorg isimli bu hizmet, reklamlarını bile suçlulara yönelik forumlarda yapıyordu. Insorg, kredi kartı dolandırıcılığı, fidye yazılımları ve hesap hırsızlığı gibi yasa dışı aktivitelerde oldukça popüler. Güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre suçluların oldukça sık başvurduğu bu hizmetler, yine en çok onlar tarafından korunuyor. Yakalanan suçlular, kullandıkları servisin adını ya da giriş bilgilerini vermemek konusunda oldukça direniyor.

Sanal Özel Ağlar tehlikeli mi?

Günümüzde veri gizliliği ve bilgiye erişim özgürlüğü sebebiyle başvurdukları VPN hizmetleri, aslında tehlikeli değil. Genel anlamda kötü amaçlı kullanılmayan bu yazılımlar hakkında güvelik güçlerinin de ekstra çalışmaları yok. Yetkililer yaptıkları açıklamada; Insorg’un müşterilerine veri gizliliği sağladığı için değil, özellikle internet suçlularını hedef alarak bu suçlara yönelik hizmetler sunması olduğunu belirtti. Bu konuyla ilgili dünya çapında güvenlik güçleri hemfikirken, i2Coaltion gibi sektörün çıkarlarını temsil eden gruplardan da destek geldi.

Gelişmeler için takipte kalın…