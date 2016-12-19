Faraday Future Prototipi Ferrari, Bentley ve Tesla’ya Karşı

Bu sene başında Las Vegas’ta düzenlenen Consumer Electronics Show’un en çok konuşulan isimlerinden birisi de Faraday Future olmuştu.

Faraday Future fuarda tanıttığı konsept arabasıyla bütün ilgiyi üzerine çekerken seri üretim ile üretilecek aracın farklı olacak olması biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak bu hayal kırıklığı çok uzun süreli olacak gibi gözükmüyor.

Elektrikli araç üreticisi yayınladığı yeni videoda dünya devlerine meydan okudu. Prototip halindeki araç kendisi gibi elektrikli bir model olan Tesla Model X P100D, Bentley Bentayga SUV ve Ferrari 488 GTB modellerine karşı yarıştı. Araç kendisinden beklenmeyecek bir performans gösterdi. 0-100 kilometreye kadar olan kalkış yarışlarında rakiplerine zor anlar yaşattı.