Fallout 5 müjdesi gündeme bomba gibi düştü. Amazon Prime Video tarafından yapılan Fallout serisi uyarlamasının büyük başarısı, serinin hayranlarında heyecan yarattı ve geleceğe dair beklentileri artırdı. Bethesda, serinin bir sonraki bölümü üzerinde çalışmaların devam ettiğini doğruladı ancak öncelikle mevcut projelerin tamamlanması gerektiğini vurguladı.

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Baş tasarımcı Emil Pagliarulo, The Elder Scrolls veya Fallout gibi büyük ölçekli video oyunlarının geliştirilmesinin önündeki ana sınırlamanın insan kaynaklarının sınırlı olması olduğunu belirtti. Bethesda’nın büyük bir geliştirici ekibine sahip olmasına rağmen, birkaç karmaşık projeyi aynı anda yürütecek kadar geliştiriciye sahip olmadığına dikkat çekti.

Şu anda, Bethesda’nın kaynaklarının çoğu, bir sonraki The Elder Scrolls oyununun geliştirilmesine ve Starfield ile Fallout 76’nın desteklenmesine odaklanmış durumda. Ancak Fallout serisinin beşinci oyunu için de planlar yapılmasına rağmen, bu projenin sırasının gelmesi gerekiyor.

Bethesda’nın yaratıcı lideri Todd Howard da aynı fikirde ve yeni bir Fallout oyununun fikir aşamasında olduğunu doğruladı ancak kesin tarihler hakkında net bilgi vermekten kaçındı. Ancak, The Elder Scrolls 6’nın bile 2026 veya 2027’den önce piyasaya sürülmeyeceği göz önüne alındığında, Fallout hayranlarının sabırlı olması gerekecek gibi görünüyor.