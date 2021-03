Fallout 4 ve Skyrim SE, Xbox Game Pass PC’ye geliyor!

Aggiornamenti Lumia isimli sosyal medya hesabı, Fallout 4 ve Skyrim SE oyunlarının 12 Mart tarihinde sisteme dahil olacağını duyurdu. Ayrıca bu oyunlara The Evil Within‘in de ekleneceği gelen bilgiler arasında. Bununla birlikte Fallout 4‘ün tüm ek paketlerini içeren “Game of the Year” sürümüyle sisteme dahil olacağı iddia ediliyor. Skyrim‘in de “Special Edition” sürümü ile kullanıcılarını karşılayacağı ortaya çıktı. Bakalım bol hayran kitlesine sahip iki oyun Microsoft‘a bekledikleri popülariteyi kazandıracak mı bekleyip göreceğiz.