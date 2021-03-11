Fallout 4 ve Skyrim SE, Xbox Game Pass PC’ye geliyor!

Samsung Galaxy M42 modelinin yeni sertifikaları ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon M serisinin ilk 5G özellikli modeli olacak.

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Samsung Galaxy M42, 5G ile piyasaya çıkacak!

Samsung akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Güney Kore devi bütün rekabet dallarında önemli bir alternatif olmak için kolları sıvadı. Yavaş yavaş 5G‘yi daha alt seviye cihazlar için hazırlayan akıllı telefon üreticisi, ilk hamlesini Galaxy M serisi için gerçekleştirmek üzere. Firma Galaxy M42 modeline 5G özelliği getiriyor. Wi-Fi sertifikası alan akıllı telefonun, model numarasından 5G özellikli olacağı ortaya çıktı.

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SM-M426B/DS model numaralı akıllı telefonda, B/DS ibaresi dikkat çekiyor. Zira firma sadece 5G özellikli akıllı telefonlarında bu isimlendirmeyi kullanmakta. Tüm bunların yanı sıra sertifika da detaylı teknik özellikler yer almamakta. Özellikle 5G‘nin varlığı nedeniyle akıllı telefonun kullanacağı işlemci de oldukça merak konusu. 6000 mAh devasa bataryaya sahip olacak akıllı telefon, serinin ilk 5G‘li modeli olacak. Detaylı teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefonun yıl sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Bakalım firma, alt seviyede kullanacağı 5G ile birlikte daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.