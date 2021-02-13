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Facebook, şimdi de akıllı saat pazarına girmeyi planlıyor
Sosyal medya devi Facebook, basit bir “sosyal medya şirketi” olmaktan çok daha ötesine gitmeyi planlıyor. Hâlihazırda Oculus markası adı altında sanal gerçeklik cihazları üreten şirketin bu sefer de akıllı saat pazarına gireceği ortaya çıktı.
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Bünyesinde Instagram ve WhatsApp gibi eğlence bazlı popüler uygulamaları bulunduran Facebook’un, sadece sosyal medya ve mesajlaşma alanında faaliyet göstermediğini biliyoruz. Oculus markasıyla sanal gerçeklik gözlüğü; Ray-Ban ortaklığıyla akıllı gözlük; Project Aria projesiyle artırılmış gerçeklik alanlarına giren Facebook, bu kez de akıllı saat pazarına giriyor.
Facebook, basit bir sosyal medya şirketinden öte gitmeyi planlıyor
The Information tarafından yayınlanan raporlara göre Facebook, akıllı saat üretmek için kolları sıvamış durumda. Android ekosistemiyle uyumlu olacağı bilinen cihazın, işletim sistemi tarafında Facebook’un tercihini neyden yana yapacağıysa belli değil.
Bu noktada şirketin önünde Google’ın WearOS platformu gibi bir tercih var; ancak raporlara göre Facebook, üreteceği akıllı saat için kendi işletim sistemini geliştirmek istiyor. Bu açıdan bakarsak, aslında Facebook’un hem bir akıllı saat üretmek istediğini, hem de giyilebilir cihaz ekosistemine girip hatta girmekle de kalmayıp kendi standartlarını oluşturmaya çalıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
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Bunların yanında Facebook’un akıllı saatiyle ilgili bir iddia daha var; raporlara göre Facebook, bu akıllı saatinde sağlık özelliklerine de yer verecek. Muhtemelen bu hamlesiyle şirket, amacı sadece sağlık takibi olan akıllı cihazlara da rakip olmayı amaçlıyor. Bununla birlikte Facebook’un saatinde mesajlaşma özellikleri de olacak.
Konuyla âlâkalı olarak Facebook’tan herhangi bir açıklama gelmezken; The Information, şirketin akıllı saatini önümüzdeki yıl piyasaya süreceğini ifade ediyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo katlanabilir telefon patenti aldı
Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, katlanabilir telefon patenti aldı. Şirket yeni modeliyle, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. İşte bilinen detaylar.
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Yeni teknolojiler hayatımıza girmeye devam ediyor. Bunlardan biri de katlanılan telefonlar. Oldukça ilginç şekil ve konseptlerde ortaya çıkan bu telefonlar, geleceğin teknolojileri olarak nitelendiriliyor. Samsung ve Huawei çoktan bu tasarıma sahip telefonlar çıkardı, Xiaomi, Apple, Oppo gibi diğer üreticilerin de bu konuda çalışma yaptıkları ortada. Bu çalışmalardan birini yapan firmalardan biri de Vivo. Son olarak şirketin, Çin Ulusal Patent Enstitüsünden aldığı bir patent ortaya çıktı. Vivo, katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Çinli şirketler, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor.
Vivo katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı
Çin’de ortaya çıkan bir patente göre Vivo, katlanabilir telefon geliştirmek için çalışmalara başladı. Ortaya çıkan patent görselleri, şirketin aşağıdan geriye doğru katlanan bir telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. İlginç bir katlanılan tasarıma sahip telefonun, ön tarafı tamamen ekrandan oluşuyor ve alt kısmındaki mekanizma sayesinde arkaya doğru katlanmakta. Muhtemelen ön kamera yerine katlanabilen ekran sayesinde arkadaki kamera mekanizması, özçekim görevini gerçekleştiriyor. Bu durum, özellikle özçekim modunda oldukça yüksek fotoğrafların ortaya çıkmasına neden oluyor. Telefonla ilgili ortaya çıkan detaylardan biri de kamera. Görselde telefon beş arka kameraya sahip. Bu kameraların özellikleri ise şimdilik bilinmeyen bir detay. Telefonun çıkış tarihi ya da diğer detayları belli değil. Katlanılan telefonlar, güçlü işlemcilere ihtiyaç duyuyor. Bu durumda tepe model bir Qualcomm işlemci söz konusu. Katlanılan modellerin geliştirme sürecinin uzun olması sebebiyle O an piyasadakinden bir eski nesil işlemci ile gelme ihtimali var. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Apple
iOS 14.5 internet kullanımınızı Google erişiminden uzak tutmak istiyor
Apple bir süredir üzerinde çalıştığı gizlilik önlemlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Amerika merkezli firma şimdi de Safari tarayıcı trafiğini kendi sunucularına aktaracağını açıkladı. Böylelikle Güvenli İnternet hizmeti kullanılırken Google firmasının toplayabileceği bilgilere sınır gelmiş olacak. Değişikliğin uygulanması ise iOS 14.5 sistemiyle birlikte olacak.
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Apple sistemlerde Safari kullanıcılarını kötü amaçlı sitelerden korumak için Google Güvenli İnternet hizmeti aktif haldeydi. Sistem ziyaret edilen adresleri kötü amaçlı yazılım için kontrol edip, olası bir eşleşmede kullanıcıyı uyarıyordu. Ama bu aynı zamanda Google’ın kullanıcı izni olmadan IP adresiyle alakalı bilgiler toplayabileceği anlamına geliyordu.
Her ne kadar Google bu halde bile fazla detaylı bilgiye ulaşamasa da Apple; Safari trafiğini kendi sunucularına alarak Google’a daha da az bilginin gitmesini sağlayacak. Apple WebKit mühendislik sorumlusu MaciejStachowiak, bununla alakalı olarak iOS 14.5 ile gelecek değişikliğin bilgi sızıntısı riskini azaltmak için yapıldığını söylüyor.
Bu hamle aslında güvenlikle ilgili atılan diğer adımlardan bir tanesi. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu konudaki en önemli değişimlerden birisi yeni App Tracking Transparency uygulaması. Buna göre uygulamaların kullanıcı bilgilerini diğer siteler üzerinden araştırmadan önce izin almaları gerekiyor. Her ne kadar Facebook gibi bazı firmalardan bu konuda eleştiri alsalar da Apple, gizlilik konusunu ilerletmeye kararlı gözüküyor.
Bununla beraber Google da bu konuda bazı düzenlemeler yapıyor. Firma üçüncü parti çerezleri engelleyecek bir yazılım üzerinde çalışıyor. Ancak bu projenin şu anda Google’a bir avantaj sağlayacağı düşüncesiyle inceleme altında olduğunu da hatırlatalım.
Gizlilik konusundaki bu değişimlerin kullanıcılar için iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aynı zamanda internet üzerinden elde edilen gelirlerin işleme şekillerini de tamamen değiştirebilecek kapasiteler.
Genel
Apple, Türkiye’de yeni iş ilanları verdi
Apple, Türkiye’de 17 farklı pozisyon için yeni ekip üyesi arıyor. ABD’li şirketin hedefinde İstanbul’da yeni bir mağaza açmak var.
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Geçtiğimiz yılının başlarında Apple’ın İstanbul Caddebostan’a Apple Store açacağı yönünde söylentiler gündeme gelmişti. Bununla birlikte Caddebostan’a açılacak olan Apple Store’un Türkiye’deki en büyük Apple Store olacağı bile söylenmişti. Ortaya atılan söylentiler büyük merak uyandırmıştı.
ABD’li teknoloji devi, yine İstanbul Anadolu yakasında bulunacak Türkiye’deki üçüncü Apple Store için henüz resmi bir açılış tarihi paylaşmadı. Ancak şirketin “Apple’da Kariyer” adlı web sayfasında yayınlamış olduğu iş ilanları, yeni mağazanın açılışı için fazla beklemeyeceğimizin habercisi niteliğinde.
Apple Türkiye’nin iş ilanlarına baktığımızda 17 farklı pozisyon için yeni bir ekip arkadaşı arandığını görüyoruz. Söz konusu pozisyonlar arasında Mağaza Lideri, Pazar Lideri, Genius, Teknik Uzman, Müdür, Operasyon Eksperi gibi yeni mağazanın direkt olarak yönetiminden sorumlu olacak kişiler de var.
Ayrıca iş ilanlarında konum olarak “Türkiye içindeki çeşitli konumlar” yazıyor. Haftalık çalışma saatinin de 45 saat olduğu belirtiliyor. Bazı ilanlarda İstanbul ve Bursa konumları da yer alıyor.
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Son olarak Apple, Türkiye’de iki adet mağazaya sahip. İki mağaza da İstanbul’da yer alıyor. Biri Zorlu Center’da bulunurken bir diğeri ise Akasya AVM’de bulunuyor. Her iki mağaza da şu anda koronavirüs salgını nedeniyle kapalı. Ancak koronavirüs salgının gidişatına göre mağazalar yeniden hizmete açılcak.
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Vivo katlanabilir telefon patenti aldı
iOS 14.5 internet kullanımınızı Google erişiminden uzak tutmak istiyor
Apple, Türkiye’de yeni iş ilanları verdi
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