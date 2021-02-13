Sosyal medya devi Facebook, basit bir “sosyal medya şirketi” olmaktan çok daha ötesine gitmeyi planlıyor. Hâlihazırda Oculus markası adı altında sanal gerçeklik cihazları üreten şirketin bu sefer de akıllı saat pazarına gireceği ortaya çıktı.

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Bünyesinde Instagram ve WhatsApp gibi eğlence bazlı popüler uygulamaları bulunduran Facebook’un, sadece sosyal medya ve mesajlaşma alanında faaliyet göstermediğini biliyoruz. Oculus markasıyla sanal gerçeklik gözlüğü; Ray-Ban ortaklığıyla akıllı gözlük; Project Aria projesiyle artırılmış gerçeklik alanlarına giren Facebook, bu kez de akıllı saat pazarına giriyor.

Facebook, basit bir sosyal medya şirketinden öte gitmeyi planlıyor

The Information tarafından yayınlanan raporlara göre Facebook, akıllı saat üretmek için kolları sıvamış durumda. Android ekosistemiyle uyumlu olacağı bilinen cihazın, işletim sistemi tarafında Facebook’un tercihini neyden yana yapacağıysa belli değil.

Bu noktada şirketin önünde Google’ın WearOS platformu gibi bir tercih var; ancak raporlara göre Facebook, üreteceği akıllı saat için kendi işletim sistemini geliştirmek istiyor. Bu açıdan bakarsak, aslında Facebook’un hem bir akıllı saat üretmek istediğini, hem de giyilebilir cihaz ekosistemine girip hatta girmekle de kalmayıp kendi standartlarını oluşturmaya çalıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bunların yanında Facebook’un akıllı saatiyle ilgili bir iddia daha var; raporlara göre Facebook, bu akıllı saatinde sağlık özelliklerine de yer verecek. Muhtemelen bu hamlesiyle şirket, amacı sadece sağlık takibi olan akıllı cihazlara da rakip olmayı amaçlıyor. Bununla birlikte Facebook’un saatinde mesajlaşma özellikleri de olacak.

Konuyla âlâkalı olarak Facebook’tan herhangi bir açıklama gelmezken; The Information, şirketin akıllı saatini önümüzdeki yıl piyasaya süreceğini ifade ediyor.