Sosyal ağ devi, bu hafta başlarında muhabirlere ilk kez dahili silikon yonga projelerini açıkladı. Şirket, en az 21.000 işten çıkarma ve büyük maliyet azaltma içeren bir “verimlilik yılı”na girerken, yatırımcılar Meta‘nın yapay zeka ve ilgili veri merkezi donanımına yaptığı yatırımları yakından izliyor.

Bir şirket için kendi bilgisayar yongalarını tasarlamak ve inşa etmek pahalı olsa da, altyapıdan sorumlu başkan yardımcısı Alexis Bjorlin Meta’nın geliştirilmiş performansın yatırımı haklı çıkaracağına inandığını söyledi. Şirket ayrıca aşırı ısıyı azaltmak için sıvı soğutma gibi enerji açısından verimli tekniklere daha fazla odaklanmak için veri merkezi tasarımlarını elden geçiriyor.

Yeni bilgisayar yongalarından biri olan Meta Scalable Video Processor veya MSVP, enerji gereksinimlerini azaltırken videoyu işlemek ve kullanıcılara iletmek için kullanılıyor. Bjorlin, günde 4 milyar videoyu Meta’nın istediği kadar verimli bir şekilde işleme ve teslim etme görevini yerine getirebilecek “ticari olarak mevcut hiçbir şey olmadığını” söyledi.

Diğer işlemci, yapay zekaya özgü çeşitli görevlerde yardımcı olmayı amaçlayan şirketin Meta Eğitim ve Çıkarım Hızlandırıcısı veya MTIA yonga ailesinin ilk işlemcisi. Yeni MTIA yongası, halihazırda eğitilmiş bir yapay zeka modelinin bir tahminde bulunduğu veya bir eylemde bulunduğu çıkarımı özel olarak ele alıyor.

Bjorlin, yeni AI çıkarım yongasının, Meta’nın insanların haber akışlarında içerik ve reklam göstermek için kullanılan bazı öneri algoritmalarına güç sağlamaya yardımcı olduğunu söyledi. Yongayı kimin ürettiğini yanıtlamayı reddetti, ancak bir blog yazısında işlemcinin “TSMC 7nm işleminde üretildiğini” söyleyerek, yonga devi Taiwan Semiconductor Manufacturing’in teknolojiyi ürettiğini belirtti.

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Meta’nın, AI modellerini eğitme görevi için kullanılan işlemcileri içeren AI yonga ailesi için “çok nesilli bir yol haritasına” sahip olduğunu söyledi. Ancak yeni çıkarım yongasının ötesinde ayrıntılar sunmayı reddetti. Reuters daha önce Meta’nın bir AI çıkarım yongası projesini iptal ettiğini ve 2025 civarında piyasaya sürülmesi beklenen başka bir projeyi başlattığını bildirdi, ancak Bjorlin bu rapor hakkında yorum yapmayı reddetti.

Meta, Google ana şirketi Alphabet veya Microsoft gibi bulut bilgi işlem hizmetleri satma işinde olmadığından, şirketin dahili veri merkezi yonga projeleri hakkında halka açık bir şekilde konuşmaya mecbur hissetmediğini söyledi.

Bjorlin, “Paylaştığımız şeye bakarsanız – geliştirdiğimiz ilk iki yongamız – kesinlikle dahili olarak ne yaptığımıza dair fikir veriyor. Bunun reklamını yapmak zorunda kalmadık ve yapmamıza gerek yok ama biliyorsunuz, dünya ilgileniyor.” dedi.

Meta mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Aparna Ramani, şirketin yeni donanımının, yapay zeka uygulamaları oluşturmak için üçüncü taraf geliştiriciler tarafından kullanılan en popüler araçlardan biri haline gelen, kendi bünyesinde geliştirilen PyTorch yazılımıyla verimli çalışacak şekilde geliştirildiğini söyledi.