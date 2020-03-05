Facebook: Libra’da değişikliğe evet iptale hayır

Facebook, para piyasası düzenleyicilerinin eleştirilerinden sonra kendi dijital para birimi Libra için planlarını yeniden gözden geçirme kararı aldı. Bloomberg ve BBC’ye göre, Facebook dolar ve euro başta olmak üzere yerleşik para birimlerini de kurmayı düşündüğü sisteme entegre etmeyi planlıyor.

Facebook : Libra projesine bağlıyız

Libra kripto para birimini oluşturmak için kurulan merkezi İsviçre olan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen Libra Ortak Girişim Grubu çalışmalarına devam edecek. Facebook bazı değişiklikler olduğunu doğrularken, Libra’dan vazgeçilmediğini yeni planlarda Libra’nın yine yer alacağını açıkladı. Libra’dan vazgeçilebileceği ve Libra’sız şekilde yerleşik para birimlerini içeren dijital cüzdan olacağına dair daha önceki haberlerin aksine, Facebook projeye tamamen bağlı kalacağını açıkladı.

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Tahminlere göre, sosyal ağın dijital cüzdanının başlangıçta planlandığının aksine birkaç ay gecikme ile –2020 sonbaharı– piyasaya sürülmesi bekleniyor. Facebook geçen yıl haziran ayında, ödemeleri daha kolay hale getirmek için Libra dijital para birimini 2020 yılının ilk yarısında piyasaya süreceğini açıklamıştı.

Libra Ortak Girişim Grubu üyeleri arasında Lyft, Spotify gibi firmalar var. Ancak Visa gibi bazı yüksek profilli bazı üyeler, hayata geçirilecek ilgili fikrin yetkililer tarafından eleştirilmesinden sonra projeden ayrılmıştı.

Aşadığa Libra projesinde güncel olarak çalışmaya devam eden firmaları görebilirsiniz.

Libra Ortak Girişim Grubu Politika ve İletişim Başkanı Dante Disparte şunları söyledi. “Libra Ortak Girişim Grubu yasalara uyumlu bir küresel ödeme ağı oluşturma hedefini değiştirmedi. Bu ağ gelecekteki potansiyel yenilikleri teşvik etmek için bu hedefi destekleyen temel tasarım ilkelerini aynen koruyor”, dedi.

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Dünyanın en büyük ekonomileri Libra gibi kripto para birimlerinin küresel finansal sistem için bir risk oluşturduğu konusunda söylemlerde bulunmuşlardı. Fransa, kripto paraların hükümetlerin “parasal egemenliğini” tehdit ettiğini söyledi, ayrıca para aklama ve art niyetli faaliyetlerde kullanılabileceği konusunda endişelerini bildirdi.

Dünya’nın adil olduğu iddia dahi edilemeyecek mali sisteminde radikal etkiler ve değişiklikler yapma potansiyeli olduğu açık olan kripto para sistemi bu anlamda bir ‘umut’ olmayı sürdürüyor. Fakat (olumlu) değişimin insanları manipüle ettiği geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan başka bir odaktan – Facebook – beklenmesi de en hafif tabiriyle saflık olur.