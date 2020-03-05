Dijital Para
Facebook: Libra’da değişikliğe evet iptale hayır
Facebook, para piyasası düzenleyicilerinin eleştirilerinden sonra kendi dijital para birimi Libra için planlarını yeniden gözden geçirme kararı aldı. Bloomberg ve BBC’ye göre, Facebook dolar ve euro başta olmak üzere yerleşik para birimlerini de kurmayı düşündüğü sisteme entegre etmeyi planlıyor.
Facebook : Libra projesine bağlıyız
Libra kripto para birimini oluşturmak için kurulan merkezi İsviçre olan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen Libra Ortak Girişim Grubu çalışmalarına devam edecek. Facebook bazı değişiklikler olduğunu doğrularken, Libra’dan vazgeçilmediğini yeni planlarda Libra’nın yine yer alacağını açıkladı. Libra’dan vazgeçilebileceği ve Libra’sız şekilde yerleşik para birimlerini içeren dijital cüzdan olacağına dair daha önceki haberlerin aksine, Facebook projeye tamamen bağlı kalacağını açıkladı.
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Tahminlere göre, sosyal ağın dijital cüzdanının başlangıçta planlandığının aksine birkaç ay gecikme ile –2020 sonbaharı– piyasaya sürülmesi bekleniyor. Facebook geçen yıl haziran ayında, ödemeleri daha kolay hale getirmek için Libra dijital para birimini 2020 yılının ilk yarısında piyasaya süreceğini açıklamıştı.
Libra Ortak Girişim Grubu üyeleri arasında Lyft, Spotify gibi firmalar var. Ancak Visa gibi bazı yüksek profilli bazı üyeler, hayata geçirilecek ilgili fikrin yetkililer tarafından eleştirilmesinden sonra projeden ayrılmıştı.
Aşadığa Libra projesinde güncel olarak çalışmaya devam eden firmaları görebilirsiniz.
Libra Ortak Girişim Grubu Politika ve İletişim Başkanı Dante Disparte şunları söyledi. “Libra Ortak Girişim Grubu yasalara uyumlu bir küresel ödeme ağı oluşturma hedefini değiştirmedi. Bu ağ gelecekteki potansiyel yenilikleri teşvik etmek için bu hedefi destekleyen temel tasarım ilkelerini aynen koruyor”, dedi.
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Dünyanın en büyük ekonomileri Libra gibi kripto para birimlerinin küresel finansal sistem için bir risk oluşturduğu konusunda söylemlerde bulunmuşlardı. Fransa, kripto paraların hükümetlerin “parasal egemenliğini” tehdit ettiğini söyledi, ayrıca para aklama ve art niyetli faaliyetlerde kullanılabileceği konusunda endişelerini bildirdi.
Dünya’nın adil olduğu iddia dahi edilemeyecek mali sisteminde radikal etkiler ve değişiklikler yapma potansiyeli olduğu açık olan kripto para sistemi bu anlamda bir ‘umut’ olmayı sürdürüyor. Fakat (olumlu) değişimin insanları manipüle ettiği geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan başka bir odaktan – Facebook – beklenmesi de en hafif tabiriyle saflık olur.
Bitcoin
Kripto para ticareti ile para kazanma stratejileri (VİDEO)
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında tavan yapan Bitcoin fiyatıyla birlikte kripto paralara olan ilgi arttı ancak son dönemde çok sert bir ayı piyasası ile karşı karşıyayız ve tüm kripto paraların değerleri ciddi anlamda düştü. Peki dijital paralar piyasasında, belli başlı teknik analiz stratejileriyle para kazanmak ne derece mümkün?
Bu videomuzda EnaCrypto mahlası ile tanınan ve bir süredir dijital para ticareti yapan İbrahim Ethem Afacan’ı konuk ettik ve bu soruya yanıt aradık.
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Bitcoin
Bitcoin, 7000 doların altına düştü
Bitcoin son günlerde oldukça zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz Aralık ayında 20.000 dolar ile tarihinin en yüksek değerine ulaşan kripto para, peşi sıra gelen kötü haberlerin ardından 6.500 dolara kadar geriledi. Peki Bitcoin’in bu kadar değer kaybetmesindeki sebep ne?
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Bitcoin neden düşüyor?
Geçtiğimiz günlerde ilk kötü haber USDT yani Tehter için geldi. Dolara endeksli yapısıyla kripto para piyasasında bulunan Tether için manipülasyon iddiasıyla dava açıldı. Benzer zamanlarda Hindistan hükümetinden de Bitcoin için olumsuz açıklamalar geldi. Ülkenin Maliye Bakanı, kripto para ticaretini önlemek için ellerinden geleni yapacağını söylemesi üzerine birçok kripto paranın düşüşü hızlandı.
Tüm bu kötü haberlere bir de Çin eklendi. Zaten halihazırda kripto paralara çok sert bir tavır alan ülke, yerel ICO’ları ve borsaları yasaklamıştı. Ancak global hizmet veren borsaları hala kullanabiliyordunuz. Yeni gelişmeler ise hükümetin yurtdışında yer alan kripto para borsalarına ve ICO’lara da erişim yasağı getireceği yönünde. Bildiğiniz gibi ülkede çok sıkı bir güvenlik duvarı bulunuyor ve Google’ın hemen hemen tüm servislerine dahi ulaşamıyorsunuz.
Bakalım tüm bu olumsuz gelişmelerin bulutları dağıldığında kripto paraların akıbeti ne şekilde seyredecek.
Bitcoin
Çin, kripto para ticaretini tamamen yasaklayacak!
Dünyada kripto paralara karşı en sert tavrı alan ülkelerin başında gelen Çin, yurtiçi borsalarından sonra yurtdışı borsalarına da erişimi kesmeyi planlıyor. Ayrıca bununla beraber ICO‘lar için de benzer bir tutum izlenecek.
Çin hükümeti halihazırda kripto para ticaretini ve ICO’ları yurtiçinde yasakladı. Ancak bu, kripto para ticaretini yapmak isteyen insanlara engel olmuyor. Çünkü global olarak hizmet veren birçok büyük borsa var. Eğer gelen haberler gerçek olursa, ülkede uygulanan güvenlik duvarıyla birlikte global borsalara da erişilemeyecek.
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Yasak haberi kötü zaman da geldi
Geçtiğimiz yıl sonu 20 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, tarihinin en yüksek fiyatını görmüştü. Aralık ayından bu yana ise düzenli olarak düşüş trendi izleyen Bitcoin ve diğer kripto paralar, şu anda zor zamanlar geçiriyor.
Tether olayı, Hindistan ve Çin’den gelen kötü haberler, kredi kartı yasağı derken Bitcoin fiyatı şu anda 7000 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Bakalım Çin’in ülkede global borsaları da engelleyeceği haberinden sonra BTC ve diğer kripto paralarda nasıl bir hareket göreceğiz.