Eminiz ki daha önce dünyanın en büyü sosyal medya platformlarından bir tanesi hakkında şöyle bir haber görmüşsünüzdür; ‘Facebook kişisel verileri gizli tutmuyor!’. Bu yüzden pek de şaşırmayabilirsiniz. Dün öğrenildiği üzere Facebook, tam 1.5 milyon kişinin e-mail irtibat listelerini izinsiz olarak paylaştı.

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Facebook bu kez de e-mail irtibat listelerini paylaştı!

Dün Business Insider’dan gelen bir raporun ardından şirket, Mayıs 2016’da başlayan servise kaydolduklarında izinsiz olarak 1.5 milyondan fazla kullanıcının, e-mail irtibat listesini paylaştığını doğruladı. BI’ya göre bir güvenlik araştırmacısı, Facebook’un yeni bir Facebook hesabı açan bazı kullanıcılardan e-mail adreslerinin şifresini girmesini istediğini fark etti. Şifreyi girip devam ettiklerinde ise; Facebook’tan herhangi bir seçenek olmadan; ‘Kişileriniz alındı.’ diye bir mesaj gördüler.

Daha sonra Facebook, kişi yükleme işleminden bahseden bildirim metnini sildi, ancak görevi gerçekleştiren temel kodu kaldırmayı unuttu. Facebook ayrıca, bir ay önce e-mail doğrulama işlevini durdurduğunu ve yüklenen verileri de sildiğini söyleyen bir bildiri yayınladı. Bildiri ise şöyle;

Geçen ay, Facebook’a ilk kezkaydolurken hesaplarını doğrulayan kişilerin bir seçeneği olarak e-mail şifresini doğrulamayı teklif etmeyi bıraktık. Hesaplarını doğrulamak için insanların adımlarını incelediğimizde, bazı durumlarda insanların e-mail bağlantılarının da hesaplarını oluştururken istemeden Facebook’a yüklendiğini gördük. 1.5 milyondan fazla kişinin e-mail irtibat listesinin yüklendiğini tahmin ediyoruz. Bu kişiler hiç kimseyle paylaşılmadı ve biz de onları siliyoruz. Temel sorunu düzelttik ve içe aktarılan kişilere de bildirim gönderdik. Kullanıcılar ayrıca Facebook ile paylaştığı kişileri ayarlarında inceleyebilir ve yönetebilir.

Ek olarak; Business Insider muhabiri Rob Rice’a, yüklenen tüm verilerin kullanıcılara arkadaş önermek ve reklamları iyileştirmek için verildiği söylendi.