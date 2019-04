Eminiz ki daha önce dünyanın en büyü sosyal medya platformlarından bir tanesi hakkında şöyle bir haber görmüşsünüzdür; ‘Facebook kişisel verileri gizli tutmuyor!’. Bu yüzden pek de şaşırmayabilirsiniz. Dün öğrenildiği üzere Facebook, tam 1.5 milyon kişinin e-mail irtibat listelerini izinsiz olarak paylaştı.

Dün Business Insider’dan gelen bir raporun ardından şirket, Mayıs 2016’da başlayan servise kaydolduklarında izinsiz olarak 1.5 milyondan fazla kullanıcının, e-mail irtibat listesini paylaştığını doğruladı. BI’ya göre bir güvenlik araştırmacısı, Facebook’un yeni bir Facebook hesabı açan bazı kullanıcılardan e-mail adreslerinin şifresini girmesini istediğini fark etti. Şifreyi girip devam ettiklerinde ise; Facebook’tan herhangi bir seçenek olmadan; ‘Kişileriniz alındı.’ diye bir mesaj gördüler.

Daha sonra Facebook, kişi yükleme işleminden bahseden bildirim metnini sildi, ancak görevi gerçekleştiren temel kodu kaldırmayı unuttu. Facebook ayrıca, bir ay önce e-mail doğrulama işlevini durdurduğunu ve yüklenen verileri de sildiğini söyleyen bir bildiri yayınladı. Bildiri ise şöyle;

Ek olarak; Business Insider muhabiri Rob Rice’a, yüklenen tüm verilerin kullanıcılara arkadaş önermek ve reklamları iyileştirmek için verildiği söylendi.

