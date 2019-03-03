Facebook Messenger’ın gece modu nasıl etkinleştirilir?

Facebook’un geçtiğimiz ekim ayında duyurduğu gece mod özelliği için henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın ardından dört ay gibi bir süre geçmesine rağmen bu özellik için yeni bir güncelleme yayınlanmış değil.

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Facebook Messeger gece modu!

Bu gece modu özelliğini, uygulamamızda aktif edebilmemiz için geçici bir çözüm bulunmuş durumda. Eğer sizde koyu temayı seviyorsanız anlatacağımız yolu izleyerek, Facebook Messenger’ınızı koyu temaya geçirebilirsiniz.

Ay emojisi ile aktif edilebilen bu tema için ilk olarak Ay emojisini sohbetten gönderiyoruz. Bu emojiyi gönderir göndermez üst tarafta, “Gece modu bulundu” bildirimini alacaksınız. Bu yazının altında “Ayarları Aç” düğmesi bulunacak. Bu düğmeye tıklayıp ayarlar menüsünü açıyoruz. Ardından ayarlar menüsünde “Gece Mod” şeklinde bir düğme göreceksiniz. Bu düğmeyi aktif hale getiriyoruz. Karşınıza bildirimde Facebook bu özelliği geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor olsa da, siz bu Gece Modu özelliğini kullanabiliyorsunuz.

Ülkemizde bu özelliğin bazı kullanıcılarda çalıştığını, bazı kullanıcılarda ise çalışmadığını söyleyelim. Bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz.