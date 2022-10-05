Meta, Facebook Akışını bireysel kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirmek için yeni bir seçenek sunuyor. Periyodik olarak, kullanıcıların daha sık veya daha seyrek görmeyi seçebilecekleri bir gönderi akışta yer alacaktır.

Bu seçim seçeneği belirli aralıklarla akışta yer alacak ve yalnızca kullanıcıların takip ettiği kişi ve topluluklardan gelen gönderiler ile Facebook tarafından önerilen gönderiler için sunulacaktır. Bir gönderiyi daha sık veya daha seyrek görme seçeneği, o gönderi ve benzer gönderiler için sıralama puanını geçici olarak artıracak veya azaltacaktır. Meta’ya göre bu, Feed’in kalbindeki yapay zeka sistemini daha akıllı ve daha duyarlı hale getirmeye yardımcı olacak.

Şimdilik, interaktif frekans seçeneği bir gönderinin altındaki iki düğme şeklinde görüntüleniyor, ancak zamanla bu, gönderilerin sağ üstündeki üç noktaya basarak mümkün hale gelecektir. Dolayısıyla bu özellik eninde sonunda her gönderi için kullanılabilir hale gelecektir. Meta, bu seçeneği daha sonra Facebook Reels’a da getirecek.

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Ayrıca, kullanıcıların bir menüde arkadaşlarından ve ailelerinden, gruplardan ve sayfalardan ve tanınmış kişilerden gelen görünür gönderilerin sayısını ayarlayabilecekleri bir test de olacak. Nötr ayarın yanı sıra, kullanıcılar ‘daha fazla göster’ veya ‘daha az göster’ seçeneklerinden birini tercih edebilir. Şirkete göre, bu tür ayarlamalar kullanıcıların kendileri için değerli olan daha fazla içeriği keşfetmelerine yardımcı olacak.