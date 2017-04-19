Facebook, Slack Benzeri Ürünü Workplace’in Ücretsiz Versiyonunu Duyurdu

Facebook’un Slack benzeri, çalışanların birlikte iş yapabileceği üretkenlik uygulaması Workplace’in ücretsiz versiyonu geliyor.

Facebook, Workplace’in standart versiyonunu şu anda kısıtlı sayıda kullanıcı ile test ediyor. Bu yıl sonunda ise başvuru yapanlar servisi ücretsiz olarak kullanabilecek. Sistemin ücretsiz versiyonu Slack’in işini zorlaştıracak mı henüz bilinmez.

Şirketin en büyük hedefi kendi uygulamasının mümkün olduğunca çok organizasyona ulaşması ve Slack ya da Microsoft’un Office 365 ile ücretsiz sunduğu Teams yazılı ile rakip olması. Workplace’in bazı avantajları yok değil. İlk olarak neredeyse 2 milyar üyeye sahip bir sitenin ürünü. Diğeri ise biraz daha taktiksel. Ürünün ücretli versiyonunu şu anda 30 Eylül tarihine kadar ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ancak 30 Eylül’den sonra ücretli olsa bile bu ücret Slack’in istediğinden çok çok az.

Workplace ilk 1000 kullanıcıya kadar 3$ istiyor. Daha sonraki 9.000 kullanıcı için 2$ daha istiyor. Slack’in üyelik ücretleri ise 6.50$ ile 12.50$ arasında değişmekte. Slack’in teknoloji dünyasının güçlü isimleri arasında kaldığını söylersek yanlış olmaz. Burada sorulması gereken soru ise hangi seçenek en iyisi.