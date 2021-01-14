Haber
Facebook Türkiye sorumlusu: WhatsApp güncellemesi gizliliğinizi etkilemiyor
Facebook Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, WhatsApp Sözleşmesi ile alakalı açıklamalarda bulundu. Kişisel Instagram hesabı üzerinden videolu bir mesaj yayınlayan Derya Matraş, WhatsApp güncellemesinin kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atmayacağını savundu.
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Facebook Türkiye sorumlusundan WhatsApp Sözleşmesi hakkında açıklama
Son günlerin en çok konuşulan konularının başında hiç şüphesiz, WhatsApp ve yeni Gizlilik Sözleşmesi geliyor. Yürürlüğe koyacağı yeni sözleşmeyle beraber Facebook şirketleriyle veri paylaşımı yapacağını söyleyen WhatsApp, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılardan tepki aldı. Bu tepkilere ve genel olarak sözleşmenin amacına dair açıklamalarda bulunan Facebook Türkiye sorumlusu Derya Matraş, yeni güncellemenin WhatsApp’taki uçtan uca şifreleme teknolojisini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.
Facebook Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, güncellemenin ileride işletmelerin Facebook’tan güvenli hosting hizmeti alabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi. Derya Matraş’ın paylaştığı bilgilere göre WhatsApp’ın yeni Gizlilik Politikası ve Hizmet Koşulları son kullanıcıları doğrudan doğruya ilgilendirmiyor.
Güncellemenin “ana nedeninin” işletmelere yönelik olduğunu dile getiren Facebook Türkiye sorumlusu Derya Matraş tarafından paylaşılan bilgiler şu şekilde:
Bu yapılan yeni güncelleme sizin arkadaşlarınız, aileniz veya diğer kişilerle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemiyor. Kişisel mesajlarınız, aramalarınız, fotoğraf, video gibi medya gönderileriniz her zaman uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Bu ne demek? Bu, şifrenin kilidini sadece mesajı gönderen ve mesajı alan kişi açabilir demek. Uçtan uca şifreleme sayesinde ne WhatsApp ne Facebook bu mesajları veya bu mesajların içeriklerini hiçbir şekilde okuyamaz veya dinleyemez demek. Bu, hiçbir zaman değişmeyecek.
Peki bahsedilen değişiklikler ne o zaman? Şöyle ki, eskiden insanlar WhatsApp’ı daha çok arkadaşlarıyla, aileleriyle ve diğer kişilerle iletişim kurmak için kullanıyorlardı. Fakat mesajlaşma daha yoğun halde hayatımıza girmeye başladıkça git gide işletmelerde iletişim halinde olmak için insanlar WhatsApp’ı kullanmaya başladılar. İşte gizlilik politikamızı güncellememizin ana nedeni bu.
Gizlilik politikamızı ileride işletmelerin müşterileriyle olan WhatsApp üzerinden iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla güncelledik. Bu güncelleme, işletmelerin ileride isterlerse ana şirketimiz olan Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor. Tabii ki WhatsApp üzerinden bir işletme ile mesajlaşıp mesajlaşmamak yine kullanıcının inisiyatifinde. Ya da böyle bir güvenli hosting hizmetini Facebook üzerinden alıp almamak da işletmenin inisiyatifinde, Facebook’un değil.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Ultra, S Pen desteğiyle tanıtıldı!
Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde en güçlü akıllı telefon modeli olan Galaxy S21 Ultra’yı da görücüye çıkardı. Özellikle kamera yetenekleriyle dikkat çeken Samsung Galaxy S21 Ultra, S Pen kalem desteğini de ilk kez bünyesinde barındırıyor.
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Samsung Galaxy S21 Ultra tanıtıldı: Seride ilk kez S Pen desteği!
6.8 inçlik Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip olan telefonda 10-120 Hz uyarlanabilir ekran tazeleme hızı dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere serinin önceki modellerinde yüksek tazeleme hızı ekran çözünürlüğü düşürülünce kullanılıyordu. Galaxy S21 Ultra’da ise maksimum tazeleme hızı artık en yüksek çözünürlükte de kullanılabiliyor. Bunun dışında 1.500 nit’e varan maksimum parlaklık değeri ve ultrasonik parmak izi okuyucu da cihazın öne çıkan ekran detayları arasında yer alıyor.
Telefonun bir diğer yeni ve önemli özelliği ise S Pen kalem desteği. Galaxy Note cihazınızda bulunan ya da haricen satın alabileceğiniz Wacom kalemler artık Galaxy S21 Ultra’da da kullanılabilecek. Gücünü 5G destekli Exynos 2100’den alan Samsung Galaxy S21 Ultra, 12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Ayrıca microSD kart girişinin eksikliği, serinin üst versiyonunda da devam ediyor.
Kamera tarafında çıtayı bir hayli yukarı taşıyan Samsung, Ultra sürümünde dörtlü arka kamera kurulumuna yer veriyor. İkinci nesil olduğu belirtilen 108 megapiksel çözünürlüklü ana sensör, zifiri karanlıkta bile net çekimler yapabilecek düzeyde optimize edilmiş. 10 megapiksel çözünürlüklü iki telefoto sensöründen biri 3 kat, diğeri de 10 kata kadar kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyor. Dörtlü paketin son parçası ise 12 megapiksellik ultra geniş açı sensörü olarak görünüyor.
Ultra geniş açı sensörü dışındaki bütün kameralarda OIS desteği bulunurken, 8K/30 FPS (ana kamera) ve 4K/60 FPS (diğer sensörler) video kayıt desteği arka kamera tarafındaki özellikleri tamamlıyor. Samsung Galaxy S21 Ultra, ekran deliğinde ise 40 megapiksel çözünürlüklü bir kamera taşıyor.
5.000 mAh kapasiteli bataryada 25W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz şarj ve ters şarj desteği bulunuyor. Serinin tepe modelinin de kutusundan herhangi bir şarj adaptörü ya da kulaklık çıkmıyor. IP68 sertifikası, WiFi 6E desteği, One UI 3.1 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi ise telefonun öne çıkan özelliklerini tamamlıyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra, ülkemizde Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık veya 1.000 TL indirim çeki hediyesiyle ön siparişe açıldı. Ön sipariş veren kullanıcılara gönderimler ise 19 Ocak’ta başlayacak. Son olarak telefonun fiyatları şu şekilde sıralanıyor.
- 12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL
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Genel
Twitter CEO’su, Donald Trump’ın hesabının kapatılması hakkında konuştu
Twitter CEO’su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump‘ın hesabının kapatılması kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaptıkları şeyin doğru olduğunu dile getirdi.
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Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan tarihi protesto eylemi, sosyal medya devlerini de harekete geçirdi. Dev platformlar Donald Trump’ın sosyal medya hesaplarında yayınladığı son içerikleri silerken, Twitter ise ABD başkanının hesabını süresiz olarak askıya aldı.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, konu ile ilgili Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının erişime kapatılmasından gurur duymadıklarını ancak bunun, Twitter için doğru bir karar olduğuna inandığını belirtti.
Trump’ın hesabıyla ilgili işlem yapılacağı uyarısında bulunduklarının altını çizen Dorsey, Trump’ın taraftarlarını Kongre binasına saldırmaya teşvik edip kaygılandırıcı mesajlar atmaya devam ettiğini ve bu eylemlerin de kamu güvenliği için “olağanüstü ve savunulamaz bir durum” yarattığını kaydetti.
Dorsey, bazı istisnalar dışında Twitter’da hesap kapatılmasının “sağlıklı bir sohbeti” teşvik etme konusunda başarısızlık anlamına geldiğini vurgulayarak “Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık ve kamu güvenliğine odaklanmalıydık. Çevrim içi konuşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan çevrim dışı zarar ortadadır.” ifadelerini kullandı.
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I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?
— jack (@jack) January 14, 2021
Dorsey, Twitter platformunun gücünün farkında olduğunu, koydukları kurallara uymayanların başka platformlara gidebileceğini belirtti.
Twitter’ın kapatma kararında yalnız olmadığını vurgulayan Dorsey, YouTube, Instagram, Facebook gibi diğer platformların da Trump’ın açıklamalarını tehlikeli bularak benzeri adımlar attığına dikkati çekti.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 ve S21+ resmen tanıtıldı!
Samsung, bugün düzenlediği çevrimiçi lansman etkinliği ile merakla beklenen yeni amiral gemisi telefon serisini duyurdu. Samsung Galaxy S21 serisi, yükseltilmiş performansına karşın kutu içeriğinde önemli eksiklikler ile geliyor!
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Samsung Galaxy S21 serisi tanıtıldı: Yeni işlemci, makyajlı tasarım!
Koronavirüs salgınından dolayı birkaç ay erken tanıtılan Galaxy S21 serisi, tasarım tarafında büyük yenilikler vaat etmiyor. Infinity-O adlı ortalanmış ekran deliği tasarımına devam eden Samsung Galaxy S21 ve S21+, arka yüzünde yeni kamera yapısıyla dikkat çekiyor. Ayrıca serinin ilk iki modelinin arkası mat plastik yüzeye sahipken, ön yüzünde ise Gorilla Glass Victus koruma tercih edilmiş.
Samsung Galaxy S21 serisinin ilk iki üyesi, ekran boyutu ve batarya kapasitesi ile birbirinden ayrılıyor. Galaxy S21 modelinde 6.2 inçlik Full HD+ Dynamic AMOLED 2X ekran kullanılırken, S21+’da ekran boyutu 6.7 inç’e yükseliyor. Bununla beraber Galaxy S20 serisinde kullanılan Quad HD+ ekran çözünürlüğünden taviz verildiği görülüyor. 48Hz – 120Hz arasında değişen dinamik yenileme hızı desteği ve ultrasonik parmak izi okuyucu ise yerini koruyor.
Türkiye’de satılacak versiyonunda gücünü 5G destekli Exynos 2100 işlemciden alan seri, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. microSD kart desteğinin olmaması ise göze çarpan eksikler arasında yer alıyor. Üçlü arka kamera paketinde 12 MP f/1.8 ana sensörü merkezine alan telefonlar, 64 MP 3x zoom ve 12 MP ultra geniş açı sensörüyle donatılıyor. Çift OIS, 8K/30 FPS video kayıt desteği ve 10 megapiksel çözünürlüklü ön kamera da yerini koruyor.
Samsung Galaxy S21 modelinde 4.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunurken, Galaxy S21 Plus’ta ise batarya kapasitesi 4.800 mAh’e yükseliyor. 25W kablolu hızlı şarj desteğine 15W kablosuz ve 9W ters şarj desteği eşlik ederken, kutu içerisinden şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak. Dolayısıyla kullanıcıların tıpkı iPhone 12 ve Xiaomi Mi 11 gibi kutu içeriğini kendisi tamamlaması gerekiyor.
IP68 sertifikası, AKG imzalı stereo hoparlör, NFC desteği, One UI 3.1 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi teknik özellikleri tamamlıyor. Samsung Türkiye tarafından yapılan duyuruda ön sipariş sahiplerine 1000 TL hediye çeki ya da Galaxy Buds Live kulaklık hediye edileceği belirtiliyor. Resmi satışlarına 19 Ocak’ta başlanacak telefonların fiyat bilgisi ise depolama kapasitesine göre şu şekilde sıralanıyor.
- Galaxy S21 / 8 GB RAM + 128 GB depolama: 9.999 TL
- Galaxy S21 Plus / 8 GB RAM + 128 GB depolama: 12.999 TL
- Galaxy S21 Plus / 8 GB RAM + 256 GB depolama: 13.499 TL
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Facebook Türkiye sorumlusu: WhatsApp güncellemesi gizliliğinizi etkilemiyor
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