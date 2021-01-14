Facebook Türkiye sorumlusu: WhatsApp güncellemesi gizliliğinizi etkilemiyor

Facebook Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, WhatsApp Sözleşmesi ile alakalı açıklamalarda bulundu. Kişisel Instagram hesabı üzerinden videolu bir mesaj yayınlayan Derya Matraş, WhatsApp güncellemesinin kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atmayacağını savundu.

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Facebook Türkiye sorumlusundan WhatsApp Sözleşmesi hakkında açıklama

Son günlerin en çok konuşulan konularının başında hiç şüphesiz, WhatsApp ve yeni Gizlilik Sözleşmesi geliyor. Yürürlüğe koyacağı yeni sözleşmeyle beraber Facebook şirketleriyle veri paylaşımı yapacağını söyleyen WhatsApp, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılardan tepki aldı. Bu tepkilere ve genel olarak sözleşmenin amacına dair açıklamalarda bulunan Facebook Türkiye sorumlusu Derya Matraş, yeni güncellemenin WhatsApp’taki uçtan uca şifreleme teknolojisini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Facebook Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, güncellemenin ileride işletmelerin Facebook’tan güvenli hosting hizmeti alabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi. Derya Matraş’ın paylaştığı bilgilere göre WhatsApp’ın yeni Gizlilik Politikası ve Hizmet Koşulları son kullanıcıları doğrudan doğruya ilgilendirmiyor.

Güncellemenin “ana nedeninin” işletmelere yönelik olduğunu dile getiren Facebook Türkiye sorumlusu Derya Matraş tarafından paylaşılan bilgiler şu şekilde:

Bu yapılan yeni güncelleme sizin arkadaşlarınız, aileniz veya diğer kişilerle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemiyor. Kişisel mesajlarınız, aramalarınız, fotoğraf, video gibi medya gönderileriniz her zaman uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Bu ne demek? Bu, şifrenin kilidini sadece mesajı gönderen ve mesajı alan kişi açabilir demek. Uçtan uca şifreleme sayesinde ne WhatsApp ne Facebook bu mesajları veya bu mesajların içeriklerini hiçbir şekilde okuyamaz veya dinleyemez demek. Bu, hiçbir zaman değişmeyecek.

Peki bahsedilen değişiklikler ne o zaman? Şöyle ki, eskiden insanlar WhatsApp’ı daha çok arkadaşlarıyla, aileleriyle ve diğer kişilerle iletişim kurmak için kullanıyorlardı. Fakat mesajlaşma daha yoğun halde hayatımıza girmeye başladıkça git gide işletmelerde iletişim halinde olmak için insanlar WhatsApp’ı kullanmaya başladılar. İşte gizlilik politikamızı güncellememizin ana nedeni bu.

Gizlilik politikamızı ileride işletmelerin müşterileriyle olan WhatsApp üzerinden iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla güncelledik. Bu güncelleme, işletmelerin ileride isterlerse ana şirketimiz olan Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor. Tabii ki WhatsApp üzerinden bir işletme ile mesajlaşıp mesajlaşmamak yine kullanıcının inisiyatifinde. Ya da böyle bir güvenli hosting hizmetini Facebook üzerinden alıp almamak da işletmenin inisiyatifinde, Facebook’un değil.