Video
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
WhatsApp olmadan yaşanır mı testimizin ikinci günündeyiz. Bakalım Dilşah’ın hayatında ne gibi değişiklikler olmuş.
İlginizi çekebilir; DİLŞAH WHATSAPP’I SİLDİ! | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün0
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
WhatsApp uygulamasını telefondan kaldıran Dilşah’ın ikinci 24 saatlik serüveni ve ikinci günden herkese selamlar 🙂 WhatsApp’ı silme kararı ardından günleri nasıl geçti, WhatsApp ihtiyacı arttı mı? Bu videoda görebilirsiniz.
Sizin Yorumunuz
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Redmi Note 9S ile Selim Bocazı oldu. Redmi Note 9 ailesinin ortanca üyesi olan 9S ile alakalı Selim’in düşünceleriyle bakalım Redmi Note 9S hakkında neler öğreneceğiz.
İlginizi çekebilir; Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro Xiaomi Mi 9T kamera video kıyaslaması
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Redmi Note 9s özellikleri
Redmi Note 9s 165.75 x 76.68 x 8.8 mm boyutlara ve 209 g ağırlığa sahip. Cihaz 6.7″ boyutunda, 2400 x 1080 FHD+ çözünürlüğe sahip, Gorilla Glass 5 ile korunan ve HDR destekli bir ekran ile geliyor. Yeni akıllı telefon işlem birimi tarafında orta üst seviye diyebileceğimiz Snapdragon 720G platformundan gücünü alıyor. Söz konusu platform performans çekirdeklerinde 2.3 GHz hızlarına ulaşan 8 çekirdeğe ve 8 nm üretim teknolojisine sahip. Adreno 618 grafik yongasını bünyesinde barındıran platform aynı zamanda Qualcomm’un 5.nesil yapay zeka motoru ile geliyor. RAM ve depolama tarafında 4 GB RAM’e sahip versiyon 64GB depolama kapasitesi ile gelirken 6 GB RAM’li versiyon 128 GB depolama kapasitesine sahip .
Cihazın kameralarına bakacak olursak, arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram açıklığına sahip lens ana kamera görevini üstleniyor. Dörtlü kamera modülünün diğer üyeleri 8 MP ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan geniş açı lensi, 5 MP makro lens ve 2 MP derinlik algılayıcı lens olarak karşımıza çıkıyor. Bu kameralar 4K çözünürlüğe kadar video çekimine destek veriyor. Ekranın üst orta kısımında bulunan özçekim kamerası 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera 120 FPS yavaş çekim özelliği ile dikkat çekiyor.
5020 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 18W kablolu hızlı şarjı destekliyor. Redmi Note 9s, yan tarafında bulunan güç tuşu üzerindeki parmak izi okuyucusu ile Sony Xperia modellerini akıllara getiriyor.Bağlantı teknolojileri tarafında cihaz 4G, 802.11 ac Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 destekliyor. Çift nanoSIM desteği ile birlikte arttırılabilir hafıza seçeneği bulunan akıllı telefona 512 GB’a kadar mikroSD hafıza kartı takabilmek mümkün.
Aksesuar
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Logitech MK295 Silent Wireless Combo incelemesiyle karşınızdayız. Logitech’in tamamen sessizlik odaklı kablosuz klavye ve fare seti olan MK295, fiyat/performans noktasında tam aradığınız set olabilir.
İlginizi çekebilir; 18 ay pil ömrü mü olur?! | Logitech M190 kablosuz fare incelemesi
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Klavye ve mouse gürültüsünün %90’ından fazlasını ortadan kaldıran özel bir Logitech teknolojisi olan SilentTouch’a sahip Logitech MK295 Sessiz Kablosuz Kombinasyonu fark yaratıyor. Rahatsız edici tıklama ve yazma sesleri olmadan dünyanın en çok satan setiyle aynı tıklama ve yazma hissine sahip olan model, özel olarak geliştirildi.
Tam boy klavye ve orta boyutlarda faresi ile gelen bu sette 10 metre kullanım mesafesi sağlayan güçlü, güvenilir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yer alıyor. 36 ay klavye ve 18 ay mouse pil ömrü sayesinde pil değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmadan aylarca kullanabilirsiniz.
Detayları videomuzda!
Video
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
Günümüzde WhatsApp, en popüler mesajlaşma uygulaması konumunda. Aylık 2 milyardan fazla kişi, WhatsApp’ı kullanıyor. WhatsApp’ın politika değişikliği sonrası, birçok kişi Telegram’a yönelmeye karar verdi. Peki Telegram gerçekten WhatsApp’tan daha mı güvenli? Gelin Signal, Telegram ve WhatsApp’ı güvenlik yönünden karşılaştıralım.
Önerdiğimiz akıllı telefon modelleri listesine Hepsiburada üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Önerdiğimiz akıllı telefon modelleri listesine Trendyol üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
İlginizi çekebilir: Rekabet Kurulu, WhatsApp ve Facebook’a soruşturma başlattı!
E2E, yani uçtan uca şifreleme nedir?
WhatsApp’ın güvenli sayılmasını sağlayan nokta, E2E, yani uçtan uca şifreleme metodu. E2E sayesinde tüm mesajlarınız, video görüşmeleriniz, sesli aramalarınız, fotoğraflarınız ve paylaştığınız diğer her şey WhatsApp’ta uçtan uca şifrelenir. Bu ise şu anlama geliyor; WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz herhangi bir mesajı veya dosyayı, sadece siz ve alıcı görebiliyor. WhatsApp yani Facebook şirketi bu bilgilere erişemiyor. Yani sizden çıkan mesajın karşıya ulaşma sürecinde, aradaki şifrelemeyi çözebilecek olan anahtar, WhatsApp’ın yani Facebook şirketinin elinde değil. Ayrıca WhatsApp’ın, Signal’ın arkasındaki isim olan Open Whisper Systems tarafından geliştirilen güvenlik protokollerini kullanması da bir artı. Uçtan uca şifreleme, günümüzde online platformlarda en güvenli protokollerden biri olarak kabul ediliyor.
WhatsApp’taki tüm iletişiminiz E2E şifrelemesini kullanıyor olsa da; şirketin yedeklemeleri (bulut ve yerel) şifrelememesi kafalarda soru işaretleri uyandırıyor. Bu, WhatsApp’ın güvenlik modelinin en önemli eleştirilerinden biridir. Ek olarak WhatsApp’ın üzerinden Facebook şirketi, kimin kime ne kadar süreyle ne kadar mesaj gönderdiği, uygulama üzerinde ne kadar süre online olduğu gibi bilgilere ulaşabilir.
Güvenlik sadece, şirketler ve veriler bazında düşünülmemeli. WhatsApp’ta, bilgilerinizi 3. kişilere kaptırmamanız için, 2 faktörlü doğrulama ve biyometrik güvenlik de mevcut. Bu da WhatsApp’ın güvenlik konusunu biraz daha ileri taşımasını sağlayan detaylardan biri.
Peki Telegram’da durum ne?
Telegram’da birçok güvenlik özelliği olsa da; mesajlaşmalarınız uçtan uça şifreleme ile koruma altında değildir. Bununla birlikte, Telegram’ın mesajlarınızı ve diğer bilgilerinizi şifreleme biçiminde birçok sorunlu nokta vardır. Birincisi, Telegram E2E şifrelemesini sadece, gizli sohbetler özelliği dahilinde kullanmakta. Bu durum da, günlük kullanımda güvenli mesajlaşma tarafındaki pratikliği azaltmakta. Bu, mesajların cihazınızda şifreleneceği ve ardından şifrelerinin Telegram’ın sunucusunda çözüldüğü anlamına gelir. Ve ek olarak, mesajlar sunucuda şifrelenir ve son şifre çözme için alıcının cihazına gönderilir. Gördüğünüz gibi, bu süreçte Telegram, sunucu tarafında şifreleme anahtarlarına sahiptir ve teorik olarak normal sohbetlerinize erişebilir.
Telegram, ne pahasına olursa olsun, mesaj saklama ve şifre çözme anahtarlarını, verilerinizden herhangi birine erişebilmek için dünyanın dört bir yanındaki birden fazla hukuk sisteminden mahkeme emri gerektirecek şekilde yönettiğini belirtir. Aslında şirket, bu tarihe kadar üçüncü şahıslar ve hükümetlerle 0 bayt veri paylaştığını söylüyor. Ama bu noktada şirkete ne kadar güvenebileceğiniz yine soru işareti.
Gizli sohbet özelliğine değinmişken şunu da atlamayalım. Telegram, mesajlarınızı şifrelemek için kendi tescilli şifreleme protokolü olan MTProto’yu kullanmakta. MTProto, kapalı kaynaklı bir güvenlik yöntemi olduğu için siber güvenlik uzmanları tarafından detaylı incelemeye tabi tutulamamakta. Bu nedenle, güvenlik araştırmacıları, Signal protokolü gibi açık kaynaklı ve yaygın olarak güvenilen bir protokol kullanmanın, Telegram’da özel bir kapalı kaynaklı şifreleme protokolü kullanmaktan daha iyi olabileceğini belirtiyor.
Signal, güvenlik konusunda iki uygulamanın da önünde geliyor
Güvenlik söz konusu olduğunda Signal, en iyi seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Signal, uçtan uca şifrelemeyi uygulamak için açık kaynaklı Signal Protokolünü kullanıyor. Ve WhatsApp gibi, E2E şifreleme, Signal üzerindeki tüm iletişim biçimlerine dahil. WhatsApp’ta mesajlar ve aramalar şifrelenirken; Signal bir adım daha ileri giderek meta verileri de şifreler. Kullanıcı gizliliğini her anlamda korumaya çalışan Signal, Sealed Sender olarak adlandırılan bir protokole sahip. Temel olarak, Sealed Sender ile, kimin kime mesaj gönderdiğini kimse (Signal bile) tespit edemiyor. Ayrıca 2 faktörlü kimlik doğrulama, Signal bünyesinde de mevcut. Bu da, şirketler haricindeki 3. kişilerin de Signal verilerinize ulaşabilmesini zorlaştırıyor. Hatta dilerseniz uygulamaya yine biyometrik verilerinizle erişebiliyorsunuz. Bu da, cihazınız başka şahısların eline geçse bile Signal verilerinizi güvende tutabilmenizi sağlıyor.
Güvenlik yönünden baktığımız zaman, sıralama şu şekilde oluşuyor:
1) Signal
2) WhatsApp
3) Telegram
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Metin Murat, 33 dakika önce
-
Yazan: market2020, 2 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
-
Yazan: market2020, 3 gün önce
Lenovo firmasının ilk ikisi bir arada ThinkPad bilgisayarı yolda
WhatsApp sonra oku özelliği kazanıyor
Europol, Dark Web’in en büyük pazarı DarkMarket’i çökertti
Kablosuz şarjlı kulaklık Legion H600 yakında geliyor
Ubisoft açık dünya Star Wars oyunu geliştiriyor!
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
DİLŞAH WHATSAPP’I SİLDİ! | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün0
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
DİLŞAH WHATSAPP’I SİLDİ! | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün0
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.