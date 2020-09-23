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Facebook, Creator Studio’dan en iyi nasıl yararlanılacağını açıkladı
Geçtiğimiz ay boyunca Facebook, içerik oluşturucuların ve pazarlamacıların mevcut çeşitli seçenekleri ve gönderi sürecini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için Creator Studio hakkında bir dizi yeni röportaj paylaştı.
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Şu ana kadar hangi özelliklerden söz edildi?
İçerik Stüdyosu uygulaması, Facebook Live yayınlarını optimize etme, canlı yayın ve yüklenen videolarda müzik kullanma gibi özellikler hakkında gelişmeler bilgi veren oturumlar düzenlendi. Her oturumda bazı değerli dersler, notlar ve önemli araçlarla ilgili hatırlatıcılar özetlendi. Facebook’da sık sık video yayınlıyorsanız hepsine göz atmakta fayda var.
Bazı önemlere noktalar ise şu şekilde; Video Ayrıntıları Gezgini, Facebook’ta yayınladığınız herhangi bir video hakkında kapsamlı bilgiler sağlıyor. Bu seçenek, belirtildiği gibi, İçerik Stüdyosu’nda mevcuttur – İçerik Kitaplığınızdaki bir video küçük resmine tıkladığınızda, bu yükleme için bir dizi temel analiz özelliği içeren belirli içgörüler ekranına yönlendirilirsiniz.
Bu tablodan yüklemeden sonraki ilk 48 saat için videonuzun saate göre nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz; bu notlar da izleyici tepkisine göre gelecekteki yüklemeler için planlamanıza yardımcı olabilir.Video Ayrıntıları Gezgini ayrıca ortalama görüntüleme süresini, bir dakikalık görüntülemeleri, tepkileri, yorumları ve paylaşımları tek bir özet halinde görüntüleyen bir performans özeti içeriyor.
Video Ayrıntıları Gezgini‘nin özellikle yararlı bir özelliği de, video oynatma sırasında kitleyi elde tutma istatistiklerinizi görüntüleme yeteneğidir, böylece videonuza göz atabilir ve görüntüleme çizelgesine göre izleyicilerin tam olarak nerede ayrıldığını görebilirsiniz. Ayrıca, ‘Yaş ve Cinsiyet’ istatistiklerinin yanı sıra konumlar da dahil olmak üzere demografik bilgilerden oluşan bir mevcut.
Bu yeni özelliklerin çoğu artık Video Ayrıntıları Gezgini’ne dahil ediliyor. Dolayısıyla, Facebook video stratejiniz hakkında tam bilgi sahibi olduğunuzdan emin olmak istiyorsanız ve video içeriğinizi en üst düzeye çıkarıyorsanız, bu özellik tam size göre.
Facebook, Video Insights‘ın şu anda çoğu Creator Studio kullanıcısının mevcut olduğunu ve yakında herkesin kullanımına sunulacağını söylüyor.
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Facebook, telif hakkıyla korunan görsellerin takibi için Rights Manager’ı Genişletiyor
Facebook, artık hem Facebook hem de Instagram’da hak talebinde bulunulan içerik için görsel telif hakkı ihlallerini otomatik olarak algılayacak olan Rights Manager aracının genişletildiğini duyurdu.
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Facebook’dan gelen açıklama ne doğrultuda?
“İçerik oluşturucuların ve yayıncıların görüntü içeriklerini geniş ölçekte korumalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak için görüntü eşleştirme teknolojisini kullanan Rights Manager‘ın yeni bir sürümü olan Rights Manager for Images’ı sunuyoruz. Sayfa yöneticileri oluşturdukları ve istedikleri içerik için bir uygulama gönderebilirve Rights Manager daha sonra Facebook ve Instagram’da eşleşen içeriği bulacaktır.”
Bu, Facebook’un bir süredir yürürlükte olan Instagram’daki IP ihlalleri raporları sürecini ve Facebook’un 2018′de geri eklediği video içeriği için Right Manager araçlarını genişletiyor. Rights Manager, yüklediğiniz görsel içeriğinizi Facebook platformlarındaki diğer kullanıcı yüklemelerine karşı çapraz referans vererek ve içerik sahiplerini olası ihlallere karşı uyararak çalışıyor. Rights Manager korumasını uygulamak için kullanıcıların bir form doldurması, içeriğin haklarını beyan etmesi ve ardından korunmasını istedikleri videoyu veya görüntü öğesini yüklemeleri gerekiyor. Onaylandıktan sonra Facebook, olası yeniden kullanımı tespit etmek için eşleştirme sistemini temel içeriğe uygulayacak.
Yeni süreç, daha fazla içerik türünü kapsayan bu cephede daha fazla kapasite sağlıyor ve bu da hak sahiplerinin Facebook platformlarında IP’lerini daha iyi korumalarına yardımcı olacak. Facebook da bu yılın başlarında müzik video paylaşımı için benzer bir işlem uyguladı. Bu yılın başlarında, bir ABD mahkemesi, Mashable’ı, Instagram’da yayınlanan bir fotoğrafının yerleştirilmesi nedeniyle Mashable’a dava açmaya çalışan fotoğrafçı Stephanie Sinclair aleyhine karar verdi.Mahkeme, Instagram’ın halka açık bir platform olması nedeniyle, Mashable’ın gönderiyi yeniden kullanma hakkına sahip olduğuna karar verdi. Dava, bazı hukuk alanlarının hala yetişmekte olduğu yeni medya dünyasının zorluklarından yalnızca birini vurguluyor. Ve bu yeni güncelleme böyle bir durumu çözmese de, hak sahiplerine içeriklerinin çevrimiçi kullanımını esasen kontrol etmeleri için daha fazla yol sunmaya devam ediyor ve bu da birçok dijital içerik oluşturucu için büyük bir yardımcı olabilir.
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Facebook Post Composer’da yeni hashtag kullanım ölçümlerini genişletiyor
Facebook, gönderinize eklemek için ilgili etiketleri önerirken, gönderi oluşturucu içindeki yeni hashtag kullanım istatistikleri listesinin testini genişletiyor.
Sosyal medya uzmanı Matt Navarra tarafından paylaşılan bu örnekte görebileceğiniz gibi, önerilen etiket listeleri yalnızca tahmini metne dayalı en iyi etiketleri değil, aynı zamanda Facebook’ta bu etiketi kullanan kaç gönderi olduğunu da gösterir. Arama önerilerinde hashtag kullanımını gösteren Instagram’ın Keşfet listelerine benziyor
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Yeni düzenlemeler gerekli mi?
Facebook’un Instagram’a sahip olduğu göz önüne alındığında, bu tür bir işlem için kaynak koduna zaten erişimi var ve bunu Facebook composer özelliğine eklemek mantıklı görünüyor. Güncelleme, erişimlerin en üst düzeye çıkmasına yardımcı olmakla kalmayıp, kullanıcıların ve işletmelerin en popüler hashtag’lerden yararlanmasına da etki sağlıyor. Yakın zamanda Facebook, topluluk katılımını arttırmak ve hashtag kullanımına teşvik için, yeni, özel istemler ve trend tabanlı hashtag’ler üzerinde duruyor.
Güncellemeler, daha geniş bir sohbete girmenin ve Facebook’un hashtag kullanımını teşvik etmenin iyi bir yolu olabilir. İstatisiklere göre, hashtagler Facebook kullanıcıları tarafından hiçbir zaman gerçekten ilgi görmemiş olsa da, istatistiklere bakıldığında kullanım görüyorlar.
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Facebook, yönetim aracı ‘Facebook Business Suite’i başlattı
Facebook, küçük işletmelerin Facebook ve Instagram varlıklarını tek bir platformdan yönetmelerini kolaylaştırmaya odaklanan ‘Business Suite‘ adlı başka bir yönetim platformu başlattı.
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Business Suite ne gibi özellikler sunuyor?
- Zamandan tasarruf: Her iki topluluğa da bağlı kalmak için Facebook ve Instagram’da aynı anda yayın yapabilme ve gönderilerin tek bir yerden yönetimi.
- Güncellik: Tüm mesajların, bildirimlerin ve uyarıların tek bir yerden alınması, böylece güncel kalırken tüm müşterilerinize daha kolay yanıt verebilme özelliği.
- İşletme sonuçları: Yönetiken uygulamaların analizleriyle nelerin işe yaradığını gözlemleyebilme ve müşterilerin ne aradığını öğrenebilme.
Dolayısıyla, artık Sayfa Yöneticisi veya İçerik Stüdyosu kullanmak yerine, tüm iş etkileşimlerinizde kalmanın başka bir yolu var. Facebook ayrıca yakın gelecekte WhatsApp mesajlaşma işlevini de uygulamaya entegre etmeyi planlıyor. Platform, geçen bir buçuk yıldır mesajlaşma uygulamalarını entegre etmek için çalışıyor ve WhatsApp işlevselliği Business Suite’e eklenirse, bu uygulama, üç platformun tamamında yanıtlar sağlayan ilk uygulama olacak.
Platform ayrıca Business Suite’i , Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp kullanan her büyüklükteki işletme için ana arayüz yapmayı planladığını söylüyor. Bu yüzden, bu platformların yönetimi için merkezi bir platform oluşturmak istiyorsanız, odaklanmanız gereken kişi platform bu olabilir.