Facebook, Creator Studio’dan en iyi nasıl yararlanılacağını açıkladı

Geçtiğimiz ay boyunca Facebook, içerik oluşturucuların ve pazarlamacıların mevcut çeşitli seçenekleri ve gönderi sürecini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için Creator Studio hakkında bir dizi yeni röportaj paylaştı.

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Şu ana kadar hangi özelliklerden söz edildi?

İçerik Stüdyosu uygulaması, Facebook Live yayınlarını optimize etme, canlı yayın ve yüklenen videolarda müzik kullanma gibi özellikler hakkında gelişmeler bilgi veren oturumlar düzenlendi. Her oturumda bazı değerli dersler, notlar ve önemli araçlarla ilgili hatırlatıcılar özetlendi. Facebook’da sık sık video yayınlıyorsanız hepsine göz atmakta fayda var.

Bazı önemlere noktalar ise şu şekilde; Video Ayrıntıları Gezgini, Facebook’ta yayınladığınız herhangi bir video hakkında kapsamlı bilgiler sağlıyor. Bu seçenek, belirtildiği gibi, İçerik Stüdyosu’nda mevcuttur – İçerik Kitaplığınızdaki bir video küçük resmine tıkladığınızda, bu yükleme için bir dizi temel analiz özelliği içeren belirli içgörüler ekranına yönlendirilirsiniz.

Bu tablodan yüklemeden sonraki ilk 48 saat için videonuzun saate göre nasıl performans gösterdiğini görebilirsiniz; bu notlar da izleyici tepkisine göre gelecekteki yüklemeler için planlamanıza yardımcı olabilir.Video Ayrıntıları Gezgini ayrıca ortalama görüntüleme süresini, bir dakikalık görüntülemeleri, tepkileri, yorumları ve paylaşımları tek bir özet halinde görüntüleyen bir performans özeti içeriyor.

Video Ayrıntıları Gezgini‘nin özellikle yararlı bir özelliği de, video oynatma sırasında kitleyi elde tutma istatistiklerinizi görüntüleme yeteneğidir, böylece videonuza göz atabilir ve görüntüleme çizelgesine göre izleyicilerin tam olarak nerede ayrıldığını görebilirsiniz. Ayrıca, ‘Yaş ve Cinsiyet’ istatistiklerinin yanı sıra konumlar da dahil olmak üzere demografik bilgilerden oluşan bir mevcut.

Bu yeni özelliklerin çoğu artık Video Ayrıntıları Gezgini’ne dahil ediliyor. Dolayısıyla, Facebook video stratejiniz hakkında tam bilgi sahibi olduğunuzdan emin olmak istiyorsanız ve video içeriğinizi en üst düzeye çıkarıyorsanız, bu özellik tam size göre.

Facebook, Video Insights‘ın şu anda çoğu Creator Studio kullanıcısının mevcut olduğunu ve yakında herkesin kullanımına sunulacağını söylüyor.