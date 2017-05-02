Facebook bugün itibariyle Messenger’ın oyun özelliklerini uygulamanın 1.2 milyar kullanıcısının kullanıma açtığını açıkladı.

Facebook, Instant Games adını verdiği platformu geçtiğimiz yılın Kasım ayında kapalı beta olarak kullanıma açmıştı. Instant Games’de Pac-Man ve Galaga gibi arcade klasikleri yer alıyor. Platformda ayrıca Zynga’nın çok sevilen Words with Friends oyunu da yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre bazı bölgelerde 50’den fazla oyun bulunuyor.

Instant Games ile beraber şirketin geçen sene düzenlediği F8 geliştirici konferansında duyurduğu liderlik sıralamaları ve turnuvalarda geliyor. Instant Games ile beraber Zynga daha önceki parlak günlerine geri dönmeyi amaçlıyor. Messenger’a geçtiğimiz ay botların olduğu mağaza da geldi. Şirket oyuncuların yeni oyunları denemesini botlarla destekleyebilir.