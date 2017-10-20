Facebook Messenger’da PayPal Kolaylığı!

PayPal, kullanıcıların ödemeleri doğrudan iletmesi aracılığıyla alışveriş etmeleri ve tamamlamaları için Facebook’un Messenger servisi ile işbirliği yaptı.

Bugün iki şirket, söz konusu yeteneği genişletiyor ve PayPal hesabından faydalanan Facebook Messenger kullanıcıları için kapıları açıyor.

Bugün başlayacak uygulama ile Facebook Messenger kullanıcıları, uygulama içinde mavi artı simgesine hafifçe vurup daha sonra “Yeşil Ödemeler” düğmesini seçebilir ve para göndermek için PayPal’ı seçebilir konuma ulaştı.

PayPal’e göre bu işlevi bir faturayı bölme, kira ödemesi haline getirebiliyorsunuz. PayPal’ın basın açıklamasında resmen belirtilmese de, şirketin yeni özelliği, kullanıcılarının PayPal bakiyesinin ve bağlantılı bankacılık hesaplarının, Facebook Messenger’daki P2P ödemeleri için seçilebileceğini onaylıyor.

Bugün itibariyle, Messenger’a sağlanan peer-to-peer (P2P) ödemeler için bir finansman kaynağı olarak PayPal de eklenmiş durumda. İnsanlar PayPal hesabını kullanarak para gönderme ve talep etme seçeneğine sahip olacak. Messenger’daki entegrasyon gün itibariyle ABD vatandaşlarına sunulmaya başlanıyor. Yalnızca 2013 yılının üçüncü çeyreğinde P2P ödemelerinde 24 milyar dolarlık (her yıl yüzde 47 artışla) ödeme ile Facebook, dünyadaki en yaygın uygulamalardan biri olan Messenger’a para gönderme ve talep etme imkanı sunuyor.

Bir taksi yolculuğu veya bir gecelik eğlemce için yüklü bir faturayı bölmek yeni mimari sayesinde mümkün.