Sanal Gerçeklik
Facebook Messenger, Oculus Quest platformuna geliyor!
Facebook, Messenger uygulamasını sanal gerçeklik platformu Oculus Quest içine entegre edeceğini duyurdu. Bu entegrasyonla beraber Quest kullanıcıları, sanal gerçeklik deneyimini mesajlaşma hizmetiyle taçlandıracak.
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Sanal gerçekliğin iletişim aracı: Facebook Messenger
Facebook, bu hafta düzenlediği ‘Facebook Connect’ etkinliğinde sanal gerçeklik alanında yaptığı yepyeni çalışmaları paylaştı. Bu etkinlikte sosyal medya devi, sahibi olduğu Oculus Quest platformuna Messenger uygulamasını da entegre edeceğinin müjdesini verdi.
Messenger’ın Oculus Quest’le tümleşik olarak çalışması sayesinde kullanıcılar, sanal gerçeklik deneyiminin keyfini çıkarırken, bir yandan da birbirleriyle anlık olarak iletişim kurabilecek. Facebook, yeni sistemin hayata geçeceği tarih olarak ise “yakın gelecek” dışında bir şey söylemedi.
Oculus Quest kullanıcıları, Messenger’ın sohbet arabirimi üzerinden birlikte parti de başlatabilecekler. Bir Facebook yetkilisi Meaghan Fitzgerald, özelliği şu ifadelerle duyurdu:
“Messenger ve Oculus ile, arkadaşlarınızla koordine olmak ve sanal gerçeklikte birlikte vakit geçirmek daha kolay. Sanal gerçeklikteyken, arkadaşlarınızı Messenger üzerinden size katılmaları için davet edebilirsiniz ve onlar da sizinle aynı oyuna veya deneyime hızlıca atlayabilirler.”
Facebook’un aslında tüm uygulamalarını birbirleriyle konuşturmaya çalıştığı zaten biliniyordu; ancak şirket, ilk sahibi olduğu hizmetleri sanal gerçeklik dünyasının bir parçası yapma planının olduğunu ilk kez bu sene açıkladı. Bu bağlamda büyük olasılıkla ileride Instagram ve WhatsApp’ı da sanal gerçeklik dünyasının birer oyuncuları olduğunu görebiliriz.
Genel
Assasin’s Creed ve Splinter Cell VR’a geliyor!
Ubisoft bugün gerçekleşen Facebook Connect (Oculus Connect etkinliğinin yeni ismi) etkinliğinde iki yeni Assassin’s Creed ve Splinter Cell VR oyununu duyurdu.
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Kapüşon ve gözlük artık bize ait!
Daha önce söylendiği gibi, Ubisoft, gizlilik temalı popüler oyun serilerine ait iki yeni VR oyunu yapacağını doğruladı. Ubisoft Red Storm BaşkanYardımcısı Elizabeth Loverso, Facebook‘un etkinliğinde “VR için üretilmiş” oyunları duyurdu. Firma geçtiğimiz yıllarda Eagle Flight, Transference, Star Trek: Bridge Crew gibi birkaç VR oyunu yapmıştı. Facebook ile anlaşan şirket bu iki oyunu sadece Oculus cihazlarına özel yapacak.
En son çıkan Splinter Cell oyunu Splinter Cell: Black List‘di. Oyun 2013‘te piyasaya sürülmüştü ve iyi eleştiriler almıştı fakat satış konusunda başarıyı yakalayamamıştı. Daha sonrasında Sam Fisher, Ghost Recon Breakpoint ve Rainbow Six Siege gibi diğer Clancy oyunlarında konuk oyuncu olarak sınırlı kalmıştı. Splinter Cell‘in yeni oyununda Sam Fisher o unutulmaz gözlüklerini oyuncularla beraber takacak gibi görünüyor. Ubisoft‘un üzerinde çalıştığı tek Splinter Cell oyununun bu olup olmadığı veya Ubisoft‘un oyun serisini daha büyük ölçekte canlandırmayı planlayıp planlamadığı belirsiz. Şuanlık bildiğimiz tek şey oyunun, hayatına Clancy oyunlarını geliştirerek başlayıp daha sonra VR projelerine geçiş yapan Ubisoft Red Storm Stüdyoları tarafından geliştirilecek olması.
Splinter Cell bir yana Ubisoft‘un en önemli oyun serilerinden olan Assasin’s Creed de VR olarak geliyor. Geçtiğimiz yıllarda çıkan The Climb, Phantom: Covert Ops ve Budget Cuts gibi oyunlar, platform ve gizliliğin harika VR mekanikleri yaratabileceğini kanıtlamıştı. Assasin’s Creed’i Oculus’un sunduğu ekipmanlarla deneyimlemek oldukça keyifli olacak gibi görünüyor. Oculus’un yeni Quest 2 gözlüğü 13 Ekim’de piyasaya sürülecek. Ubisoft gibi geliştiriciler muhtemelen yıl sonu yaklaştıkça daha fazla haber duyuracaklar.
Haber
Facebook Connect 2020: Oculus Quest 2 ve daha fazlası
Oculus Quest 2 başlığının da duyurulduğu sanal & artırılmış gerçeklik etkinliği Facebook Connect, dün itibariyle geçekleştirildi. İki saatlik açılış konuşmasında, bir dizi gelişmeden bahsedilen bu etkinliğe gelin yakından bakalım.
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Facebook, her sene Connect olarak adlandırdığı konferansında artırılmış & sanal gerçeklik dünyasında yaptığı yeni gelişmeleri duyuruyor. Connect etkinliği, bu yıl dün itibariyle gerçekleşti. Facebook’un tek güne sığdırmayı başardığı bu etkinlikte, yeni bir VR başlığı ve sanal gerçeklik oyunları gibi bir dizi gelişme karşımıza çıktı.
Her zaman olduğu gibi Connect, Facebook’un VR bölümü Oculus merkezinde gerçekleşti. Ancak bu etkinlikte, Facebook’un Ray-Ban akıllı gözlükler ile ilgili artırılmış gerçeklik çalışmalarının yanı sıra, Oculus VR oyunlarını da öğrendik. Şimdi bu çalışmalardan detaylı olarak bahsedelim.
Facebook Connect etkinliğinin yıldızı: Oculus Quest 2
Şüphesiz bu yılki Facebook Connect etkinliğinin parlayan yıldızının Oculus Quest 2 olduğunu söyleyebiliriz. Facebook, bu yeni nesil sanal gerçeklik ekipmanıyla birlikte, tüm VR ekipmanlarını tek bir başlığa topluyor. Örneğin Quest 2, Oculus Link özelliği sayesinde PC’ye de bağlanabiliyor.
Oculus Quest 2, selefinin özelliklerinden taviz vermeksizin kullanıcılara büyüleyici bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatırken, özellikle ekran ve donanım bakımından da kendisini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca Quest 2′nin, geçtiğimiz aylarda şirketin Oculus başlıklarına getirdiği Facebook hesabı açma zorunluluğu taşıyan ilk sanal gerçeklik ekipmanı olduğunu da ekleyelim.
Oculus Quest 2 teknik özellikleri
◾ İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2
◾ RAM: 6 GB
◾ Ekran: Her iki göz için de 1832 x 1920 çözünürlüğe sahip tek parça LCD
◾ Dahili hafıza: 64 / 256 GB
◾ Ekran yenileme hızı: 90 Hz (ilk etapta 72 Hz ile sınırlı olacak)
Oculus Quest 2 fiyatı ve çıkış tarihi
Oculus Quest 2, Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre ekim ayı içerisinde satışa sunulacak. Muhtemelen Türkiye’ye de gelecek bu sanal gerçeklik başlığının fiyatı ise 64 GB için 299 dolar – 2.253 TL + vergi; 256 GB için de 399 dolar – 3.007 TL + vergi – olacak.
Oculus Rift S’e elveda!
Facebook, Connect etkinliğinde üzücü bir haber verdi. Yapılan açıklamaya göre Oculus Rift S başlığı, önümüzdeki yıl rafa kaldırılacak. Aslında şirket bu hamlesiyle, Oculus Link özelliğinin bir nimeti olarak bilgisayarlarla entegre olabilen Oculus Quest 2′ye odaklanmak istiyor.
Oculus Rift S de zaten PC tabanlı bir sanal gerçeklik ekipmanıydı. Bu bağlamda şirket, kullanıcıları her platform için ayrı bir VR ekipmanına ihtiyaç duymaktan kurtarmayı amaçlıyor.
Facebook, Ray-Ban ile el sıkıştı: Akıllı gözlükler geliyor
Facebook yıllardır diline doladığı artırılmış gerçeklik tabanlı gözlüklerini, nihayet hayata geçirme yolunda ilk somut adımını attı. Bu bağlamda şirket, ABD merkezli gözlük üreticisi Ray-Ban ile yaptığı bir anlaşma kapsamında gözlükleri artırılmış gerçeklik dünyasının bir parçası yapacak.
Yalnız bu gözlüklerin, alışılageldik AR yetenekleri olmayacak. Aslında neye yarayacağı tam olarak belli olmasa da, ekranı olmayacağı ve kullanıcının hayatını ses yoluyla renklendireceği ifade ediliyor. Yani Facebook & Ray-Ban ortaklığında geliştirilen AR gözlükler, tam anlamıyla bir artırılmış gerçeklik ekipmanı olarak nitelendirilmeyecek.
Muhtemelen Facebook ve Ray-Ban ortaklığında geliştirilecek akıllı gözlükler, Amazon’un Alexa ile entegre çalışabilen Echo Frames formunda bir deneyim yaşatacağa benziyor.
Assassin’s Creed, Splinter Cell, Star Wars ve daha fazlası Oculus VR’a Geliyor
Facebook, Connect etkinlikleri kapsamında bugüne kadar yapılmış en büyük VR oyunlarını duyurdu. Ayrıca Facebook, Rift başlığından uzaklaşmaya ve yalnızca Oculus Quest’lere odaklanmaya başlasa da, bilgisayar için Rift platformunu desteklemeye devam edecek. Bu desteğe, hem PC hem de Quest için büyük isimler ekleniyor.
Şirket, Ubisoft ortaklığında Assassin’s Creed ve Splinter Cell gibi büyük oyunları Oculus VR’a getireceğini duyurdu. Bu noktada oyun geliştiricisi Ubisoft; Ubisoft Red Storm, Ubisoft Reflections, Ubisoft Dusseldorf ve Ubisoft Mumbai de dahil olmak üzere her iki oyunu geliştirmek için dahili stüdyolarından dördünü kullanıyor.
Diğer taraftan hatırlarsanız birkaç ay önce Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge oyunu için de Oculus VR desteği duyurulmuştu. Dünkü Facebook Connect etkinliğinde ise nihayet kısa bir oynanış videosunu gördük. Bu arada oyunun, sadece Oculus Quest ve Oculus Quest 2 platformlarına geleceğini da ekleyelim.
Oyun
Minecraft, ücretsiz olarak PlayStation VR desteğine kavuşuyor
Minecraft, geliştiricisi Mojang Studios tarafından bugün yayınlanan resmi duyuruya göre PlayStation VR platformuna geliyor. Ücretsiz olarak kullanıma sunulacak bu güncelleme, böylelikle PS VR kullanıcıları için muazzam bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatacak.
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Uzun süredir Minecraft oyuncuları büyük bir heyecanla PlayStation VR deneyimi yaşamak istiyor. Aslında oyun hali hazırda Oculus Rift gibi çeşitli sanal gerçeklik platformlarında olsa da, Sony’nin VR platformu şu ana kadar göz ardı edilmişti. Bugün ise geliştirici firma Mojang Studios, nihayet Minecraft için PlayStation VR desteğinin ekleneceğini duyurdu. Destek, eylül ayının sonlarına doğru tüm oyunculara ücretsiz bir ek yama olarak sunulacak.
Minecraft için PlayStation VR müjdesi
Geliştiriciler, PlayStation’ın blog sayfasında yayınladığı duyuruda; “PlayStation 4’te Minecraft’a sahip olan herkes bu yamayı otomatik olarak alacaktır. Bu yamayı indirin ve yeni Minecraft VR deneyimine erişim elde edin. Elbette, kullanmak için bir PS VR kurulumuna da ihtiyacınız olacaktır.” açıklamasını yaptı.
Ayrıca Mojang, PS VR’da Minecraft’ın nasıl olacağına dair ipucu veren ekran görüntüleri de paylaştı.
Şirket, Minecraft oyuncularının PS VR sürümünü PlayStation 4′te her gün, her hafta, her ay, her yıl oynayabileceğini söylemekle birlikte deneyim bakımından hiçbir eksiklik olmayacağını vurguladı. Mojang, oyunda bazı ufak değişiklikler yapılacağını, ancak bunların yalnızca VR kullanıcılarını kapsayacağını söyledi. Yani VR’sız oynayanların hayatında hiçbir şey değişmeyecek.
Sanal gerçeklik deneyimiyle oynamak isteyenler ise PS VR gözlüğünü kullanarak etraflarına bakarken hareket etmek ve harekete geçmek için PS4 kontrol cihazını kullanabilecekler.