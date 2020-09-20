Facebook Messenger, Oculus Quest platformuna geliyor!

Oculus Quest 2 başlığının da duyurulduğu sanal & artırılmış gerçeklik etkinliği Facebook Connect, dün itibariyle geçekleştirildi. İki saatlik açılış konuşmasında, bir dizi gelişmeden bahsedilen bu etkinliğe gelin yakından bakalım.

İlginizi çekebilir: Facebook bilgi merkezi, iklim değişikliğinin üzerinde durmaya karar verdi

reklam

Facebook, her sene Connect olarak adlandırdığı konferansında artırılmış & sanal gerçeklik dünyasında yaptığı yeni gelişmeleri duyuruyor. Connect etkinliği, bu yıl dün itibariyle gerçekleşti. Facebook’un tek güne sığdırmayı başardığı bu etkinlikte, yeni bir VR başlığı ve sanal gerçeklik oyunları gibi bir dizi gelişme karşımıza çıktı.

Her zaman olduğu gibi Connect, Facebook’un VR bölümü Oculus merkezinde gerçekleşti. Ancak bu etkinlikte, Facebook’un Ray-Ban akıllı gözlükler ile ilgili artırılmış gerçeklik çalışmalarının yanı sıra, Oculus VR oyunlarını da öğrendik. Şimdi bu çalışmalardan detaylı olarak bahsedelim.

Facebook Connect etkinliğinin yıldızı: Oculus Quest 2

Şüphesiz bu yılki Facebook Connect etkinliğinin parlayan yıldızının Oculus Quest 2 olduğunu söyleyebiliriz. Facebook, bu yeni nesil sanal gerçeklik ekipmanıyla birlikte, tüm VR ekipmanlarını tek bir başlığa topluyor. Örneğin Quest 2, Oculus Link özelliği sayesinde PC’ye de bağlanabiliyor.

Oculus Quest 2, selefinin özelliklerinden taviz vermeksizin kullanıcılara büyüleyici bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatırken, özellikle ekran ve donanım bakımından da kendisini bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca Quest 2′nin, geçtiğimiz aylarda şirketin Oculus başlıklarına getirdiği Facebook hesabı açma zorunluluğu taşıyan ilk sanal gerçeklik ekipmanı olduğunu da ekleyelim.

Oculus Quest 2 teknik özellikleri

◾ İşlemci: Qualcomm Snapdragon XR2

◾ RAM: 6 GB

◾ Ekran: Her iki göz için de 1832 x 1920 çözünürlüğe sahip tek parça LCD

◾ Dahili hafıza: 64 / 256 GB

◾ Ekran yenileme hızı: 90 Hz (ilk etapta 72 Hz ile sınırlı olacak)

Oculus Quest 2 fiyatı ve çıkış tarihi

Oculus Quest 2, Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre ekim ayı içerisinde satışa sunulacak. Muhtemelen Türkiye’ye de gelecek bu sanal gerçeklik başlığının fiyatı ise 64 GB için 299 dolar – 2.253 TL + vergi; 256 GB için de 399 dolar – 3.007 TL + vergi – olacak.

Oculus Rift S’e elveda!

Facebook, Connect etkinliğinde üzücü bir haber verdi. Yapılan açıklamaya göre Oculus Rift S başlığı, önümüzdeki yıl rafa kaldırılacak. Aslında şirket bu hamlesiyle, Oculus Link özelliğinin bir nimeti olarak bilgisayarlarla entegre olabilen Oculus Quest 2′ye odaklanmak istiyor.

Oculus Rift S de zaten PC tabanlı bir sanal gerçeklik ekipmanıydı. Bu bağlamda şirket, kullanıcıları her platform için ayrı bir VR ekipmanına ihtiyaç duymaktan kurtarmayı amaçlıyor.

Facebook, Ray-Ban ile el sıkıştı: Akıllı gözlükler geliyor

Facebook yıllardır diline doladığı artırılmış gerçeklik tabanlı gözlüklerini, nihayet hayata geçirme yolunda ilk somut adımını attı. Bu bağlamda şirket, ABD merkezli gözlük üreticisi Ray-Ban ile yaptığı bir anlaşma kapsamında gözlükleri artırılmış gerçeklik dünyasının bir parçası yapacak.

Yalnız bu gözlüklerin, alışılageldik AR yetenekleri olmayacak. Aslında neye yarayacağı tam olarak belli olmasa da, ekranı olmayacağı ve kullanıcının hayatını ses yoluyla renklendireceği ifade ediliyor. Yani Facebook & Ray-Ban ortaklığında geliştirilen AR gözlükler, tam anlamıyla bir artırılmış gerçeklik ekipmanı olarak nitelendirilmeyecek.

Muhtemelen Facebook ve Ray-Ban ortaklığında geliştirilecek akıllı gözlükler, Amazon’un Alexa ile entegre çalışabilen Echo Frames formunda bir deneyim yaşatacağa benziyor.

Assassin’s Creed, Splinter Cell, Star Wars ve daha fazlası Oculus VR’a Geliyor

Facebook, Connect etkinlikleri kapsamında bugüne kadar yapılmış en büyük VR oyunlarını duyurdu. Ayrıca Facebook, Rift başlığından uzaklaşmaya ve yalnızca Oculus Quest’lere odaklanmaya başlasa da, bilgisayar için Rift platformunu desteklemeye devam edecek. Bu desteğe, hem PC hem de Quest için büyük isimler ekleniyor.

Şirket, Ubisoft ortaklığında Assassin’s Creed ve Splinter Cell gibi büyük oyunları Oculus VR’a getireceğini duyurdu. Bu noktada oyun geliştiricisi Ubisoft; Ubisoft Red Storm, Ubisoft Reflections, Ubisoft Dusseldorf ve Ubisoft Mumbai de dahil olmak üzere her iki oyunu geliştirmek için dahili stüdyolarından dördünü kullanıyor.

Diğer taraftan hatırlarsanız birkaç ay önce Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge oyunu için de Oculus VR desteği duyurulmuştu. Dünkü Facebook Connect etkinliğinde ise nihayet kısa bir oynanış videosunu gördük. Bu arada oyunun, sadece Oculus Quest ve Oculus Quest 2 platformlarına geleceğini da ekleyelim.