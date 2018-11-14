Facebook Messenger değişiyor!

Büyük bir değişim içerisine giren Facebook uygulamaları ile birlikte, Instagram’da yenilenmişti. Sade tasarıma geçen bu uygulamalara bir yenisi daha katıldı.

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Facebook minimalist tasarıma geçiş yapmış

Bu değişim furyasına Facebook Messenger’da katıldı. Geçtiğimiz Eylül ayından beri ciddi değişimler geçiren Facebook Messenger, bölge bölge güncellemeleri alıyor. Daha yumuşak tasarıma geçiş sağlayan Messenger, Instagram DM’leri anımsatıyor. Gereksiz detaylardan ve butonlardan kurtulan Messenger, minimalist tasarıma geçmiş gibi görünüyor.

Düz, sade ve beyaz tasarıma sahip olan yeni Messenger, kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor. Çok fazla beyaz olduğundan bahseden kullanıcılar bunun pekiyi görünmediğini de söylüyorlar.