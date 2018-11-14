Pocophone F1 kutusundan çıkıyor! (VİDEO)

Pocophone F1 kutu açılışı videomuzda, Xiaomi’nin uygun fiyatlı amiral gemisinin kutu içeriğine yakından bakıyoruz.

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Pocophone F1 kutu açılışı

Xiaomi’nin alt markası olan Pocophone, ilk akıllı telefonu Pocophone F1 ile dünyada oldukça ses getirdi. Bunun en büyük nedeni, Snapdragon 845 kullanan bir amiral gemisi olmasına karşın 300 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip olması. Cihazın kutu içeriğinden siyah renkli bir silikon kılıf, Quick Charge 3.0 şarj aleti ve USB Type-C kablosu çıkıyor. Kutudan ne yazık ki kulaklık çıkmıyor.

Telefonun özelliklerine baktığımızda ise maliyeti düşürmek adına plastik malzeme kullanan cihaz, özel bir sıvı soğutma sistemini bünyesinde barındırıyor. 6.18 inç boyutlu ekranda Full HD çözünürlük sunan Pocophone F1 modeli gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin yanı sıra 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan cihazın, 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan farklı varyasyonları da var.

Arka tarafında 12 MP + 5 MP olmak üzere çift kamera bulunan telefonun ön kamerası ise 20 MP olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak telefonda 4000 mAh kapasiteli pil olduğunu belirtelim.