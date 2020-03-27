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Facebook Messenger bilgi servisi hazırlıyor!
Facebook Messenger platformu, COVID-19 hakkında bilgilendirecek bir bilgi servisi hazırlıyor!
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Facebook, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki COVID-19 hakkında oluşan bilgi kirliğini önlemek adına çalışmalara başlamıştı. Facebook şu anda, Messenger üzerinden insanlara salgın konusunda doğru bilgileri ulaştırabilmek adına bir bilgi servisi hazırlıyor. Facebook, Perşembe günü yaptığı açıklamada bu servisin; internetteki bilgi kirliliğini önlemeyi ve evinde karantinada kalan insanları birbiriyle iletişimde tutmayı hedeflediğini söyledi.
Messenger‘da son derece hızlı bir kullanıcı artışı görülüyor. Stan Chudnovsky yaptığı açıklamada “Küresel boyutta video konferans görüşmelerine katılan insanların sayısı %70 arttı ve insanlar video konferanslarda iki kat daha fazla zaman geçiriyor.” dedi.
Bilgi kirliliği ile savaşmak adına Facebook Messenger‘ın koronavirüs verilerini online olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Hastalık Kontrol Merkezinden ve UNICEF‘den alacak.
Ağ Teknolojileri
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu!
Huawei cloud gaming platformu için Tencent ile çalıştığını duyurdu! Reuters‘ın haberine göre Çinli şirketler, yapay zeka(AI) ve artırılmış gerçeklik üzerine beraber çalışacaklar.
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Huawei ve Tencent “cloud gaming” platformu için beraber çalışıyor!
Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birisi olan Tencent, son zamanlarda sık sık gündem olan Huawei markası ile beraber “cloud gaming” platformu geliştirdiğini duyurdu. Çinli şirketlerin şu an için odak noktası yapay zeka (AI) ve artırılmış gerçeklik.
Beraber yürütecekleri çalışmalarda Tencent‘in “GameMatrix” cloud gaming platformunu büyütmek için Huawei‘nin Kungeng işlemcisi kullanılacak.
Cloud Gaming (bulut oyun) nedir?
Cloud gaming‘in kısaca kendi evinizde bulunan cihazlar ile başka cihazlarda çalışan uygulamaları kontrol edebilmeniz diyebiliriz. Günümüzde oyunların ve uygulamaların gelişmesiyle beraber, sahip olduğumuz cihazların donanımları yetersiz kalmaya başlıyor. Bu yetersizliği gidermenin ve üst seviye donanım bileşenlerine sahip olmanın maliyeti de git gide artıyor. Şirketlerin sunucularında var olan oyunlara, kendi cihazlarınızdan donanımları yetersiz olsa bile güçlü bir internet altyapısı ile ulaşabiliyorsunuz. Bu hizmete şu an için NVIDIA GeForce Now örneğini verebiliriz.
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PornHub Premium artık dünya genelinde ücretsiz! #StayHomehub
Geçtiğimiz günlerde İtalya, Fransa, İspanya ve ABD gibi ülkelerde ücretsiz hale gelen PornHub Premium servisi, yapılan son açıklama ile dünya genelinde ücretsiz hale geldi.
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SARS-coV-2 adlı Wuhan Koronavirüsü’nün yol açtığı COVID-19 hastalığının global olarak yayılması ve DSÖ tarafından pandemi açıklanması ile bir milyar insanın etkilendiği hastalık neticesinde böyle bir karar geldiği belirtiliyor.
Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC
— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020
Yukarıda görebileceğiniz paylaşım ile 23 Nisan 2020 tarihine kadar geçerli olacak global çaptaki ücretsiz Premium hizmeti için; “Evde kalın ve eğriyi düzleştirmeye yardımcı olun! COVID-19 hepimizi etkilemeye devam ettiği için Pornhub, ücretsiz Pornhub Premium’u 23 Nisan’a kadar dünya çapında genişletmeye karar verdi. Öyleyse tadını çıkarın, evde kalın ve güvende kalın!” açıklaması yapılıyor. Detayların pornhub.com/stayhome adresinden açıklandığı servis için ülkemizde erişim engelinin olduğunu ve sadece yetişkinlere özel içeriklerin yer aldığını da belirtmiş olalım.
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MediaMarkt’tan 3 Gün 3 Gece kampanyası
MediaMarkt, Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs sonrası ülke genelinde hizmet verdiği tüm mağazalarını geçici bir süreliğine kapatma kararı aldı. Bu süre boyunca müşterilerine mediamarkt.com.tr ve Çağrı Merkezi üzerinden hizmet vermeye devam ediyor. MediaMarkt “İhtiyacınız olan tüm teknolojiler tek tıkla kapınızda“ mottosuyla teknolojiseverleri mutlu edecek kampanyalarına devam ediyor.
23 – 25 Mart tarihleri arasında geçerli olan 3 Gün 3 Gece kampanyasında akıllı telefondan küçük ev aletlerine, televizyondan bilgisayarlara, beyaz eşyadan süpürgeye birçok ürün indirimde.
3 Gün 3 Gece kampanyasında öne çıkan ürünler neler?
Bütçesinin düşünen iPhone severlerin tercih ettiği iPhone 7 Plus modeli, kampanya kapsamında siyah, silver, altın ve rose gold renk seçenekleriyle 3989 TL’ye listeleniyor.
Philips’in 2800 W maksimum güç sunan Azur buharlı ütü modeli kampanya kapsamında kullanıcılara 469 TL fiyatla sunuluyor.
Yine Philips’in bu sefer torba kullanmayan elektrikli süpürgesi, kampanya kapsamında 949 TL’ye düşmüş durumda.
Dyson’ın şu anda pazarın en güçlü ve en gelişmiş elektrik süpürgelerinden biri olan Big Ball Absolute 2 modelini de 3 Gün 3 Gece kampanyasıyla indirimli satın alabilirsiniz.
Yukarıda belirttiğimiz öne çıkan ürünler haricinde, kampanya kapsamında olan tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.